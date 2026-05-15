Clarity Act: svolta crypto al Senato USA! Cosa cambia per Bitcoin, stablecoin e mercati digitali

Flavio Siano - Contributor - Esperto economia e finanza -

Il Senato americano ha compiuto un passo decisivo verso il primo vero quadro normativo organico sulle criptovalute, avanzando il Clarity Act in commissione bancaria con un voto che ha segnato una svolta politica e industriale per il comparto digitale. Se approvato anche dal pieno Senato e poi trasformato in legge, il testo chiarirebbe finalmente quale autorità federale controlla cosa, riducendo l’incertezza che da anni pesa su exchange, emittenti di token e investitori.

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Una legge che può ridisegnare il settore

Il passaggio in commissione non è ancora l’approvazione finale, ma è il segnale che il dossier è uscito dalla fase di stallo più dura e può arrivare al voto dell’aula. Reuters ha sottolineato che il provvedimento è avanzato con il sostegno di tutti i repubblicani del panel e di due democratici, un risultato che apre la strada a una battaglia di lobbying molto più ampia al Senato. CNBC ha definito questo passaggio un “milestone” per il settore, perché è la prima volta che una legge così ampia sulla struttura del mercato crypto supera con successo questo livello istituzionale.

Cosa prevede il Clarity Act

Il cuore della proposta è semplice da raccontare ma complesso nei suoi effetti: il testo definisce quando un token va trattato come security, quando come commodity e quando rientra in altre categorie regolatorie. In pratica, il disegno di legge ridurrebbe la sovrapposizione tra SEC e CFTC, offrendo al mercato regole più prevedibili su emissione, negoziazione e supervisione dei digital asset. Per l’industria, questa chiarezza normativa è considerata essenziale per favorire adozione, investimenti e sviluppo di nuovi prodotti.

Il nodo stablecoin e banche

La partita più delicata riguarda i rendimenti sulle stablecoin, cioè gli incentivi offerti agli utenti che detengono token ancorati al dollaro. La bozza sostenuta in commissione, frutto di un compromesso tra il repubblicano Thom Tillis e la democratica Angela Alsobrooks, vieta i reward sui saldi inattivi delle stablecoin, ma permette incentivi legati ad attività transazionali come i pagamenti. Le banche contestano questa impostazione perché temono che gli exchange possano sottrarre depositi al sistema tradizionale offrendo una forma di concorrenza quasi bancaria.

La battaglia politica a Washington

Il voto della commissione non chiude affatto il confronto politico, perché molti democratici restano contrari al testo. Le principali critiche riguardano la presunta debolezza delle norme antiriciclaggio e il rischio che il disegno di legge non faccia abbastanza per impedire a funzionari politici di trarre profitto dal settore crypto. Elizabeth Warren ha avvertito che il provvedimento potrebbe mettere a rischio consumatori, investitori, sicurezza nazionale e stabilità finanziaria, segnalando che la trattativa in aula sarà tutt’altro che semplice.

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Il peso del lobbying

La pressione industriale è stata enorme, e non solo da parte del mondo crypto. Le società del settore hanno speso oltre 119 milioni di dollari nel 2024 per sostenere candidati favorevoli a una regolazione più chiara, mentre le associazioni bancarie hanno cercato fino all’ultimo di correggere la parte sui reward delle stablecoin. In mezzo, la Casa Bianca ha lavorato per evitare un nuovo blocco legislativo, perché l’amministrazione Trump ha fatto della regolazione crypto una priorità politica della seconda fase del mandato.

Per il mercato, il messaggio è immediato: una legge federale più chiara potrebbe accelerare l’adozione degli asset digitali negli Stati Uniti e ridurre il rischio regolatorio che ha frenato investimenti e quotazioni. Allo stesso tempo, il compromesso sulle stablecoin mostra che Washington non vuole lasciare campo libero agli operatori crypto senza limiti, soprattutto quando il tema tocca la raccolta bancaria e la protezione dei risparmi. In altre parole, il Clarity Act non è una deregulation, ma un tentativo di fissare regole più nette in un mercato cresciuto troppo in fretta per restare nell’ambiguità.

Cosa significa per il mercato

Anche dopo il passaggio in commissione, il testo dovrà passare al voto del Senato pieno e ottenere abbastanza sostegno democratico per superare l’ostruzionismo politico. Reuters ha riportato che potrebbero servire almeno sette voti democratici in aula, mentre il calendario legislativo resta serrato perché il Senato dovrebbe muoversi entro il 2026 per inviare il provvedimento alla firma presidenziale. Se il processo slitterà oltre la finestra politica di quest’anno, le probabilità di approvazione potrebbero ridursi sensibilmente.

Per investitori, operatori e società fintech, il Clarity Act rappresenta il tentativo più concreto degli Stati Uniti di passare dalla regolazione per contenziosi a una regolazione per legge. Se il percorso andrà fino in fondo, il mercato avrà finalmente una cornice per distinguere ciò che può essere trattato come commodity, ciò che resta sotto la supervisione dei titoli e quali pratiche commerciali saranno consentite su stablecoin e token digitali. È per questo che il voto di commissione non va letto come un dettaglio procedurale, ma come il primo vero segnale che la stagione dell’incertezza normativa crypto potrebbe avvicinarsi a una vera svolta.