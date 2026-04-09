Meta, Muse Spark è il primo modello di intelligenza artificiale di Zuckerberg. Come funziona

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Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

Nel pieno della spinta rialzista dei titoli tecnologici, le azioni di Meta Platforms si distinguono a Wall Street nel giorno del lancio di Muse Spark, il primo modello di intelligenza artificiale presentato dopo la riorganizzazione multimiliardaria delle attività AI voluta dall’amministratore delegato Mark Zuckerberg.

Muse Spark inaugura la nuova famiglia di modelli “Muse”, sviluppata dai Meta Superintelligence Labs, e rappresenta un passo strategico nel rafforzamento dell’offerta tecnologica del gruppo.

Muse Spark, tutte le novità

Il sistema introduce avanzate capacità di ragionamento multimodale nativo, tra cui l’utilizzo di strumenti, la cosiddetta “catena visiva di pensiero” e l’orchestrazione multi-agente. Il modello è già disponibile sulla piattaforma meta.ai e tramite l’app Meta AI, mentre un’anteprima delle API è stata resa accessibile a una platea selezionata di utenti.

Sul fronte della sicurezza, Muse Spark ha superato i test previsti dall’Advanced AI Scaling Framework interno, mostrando un’elevata capacità di rifiuto in ambiti ad alto rischio, come quelli legati ad armi chimiche e biologiche. Anche le valutazioni indipendenti condotte da Apollo Research evidenziano risultati rilevanti: il modello registra il più alto livello di consapevolezza del processo di valutazione tra quelli analizzati finora.

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Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

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Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD