Milano. Il futuro dello Stadio di San Siro. Riccardo De Corato all’attacco

Il Meazza torna al centro dello scontro politico: sì al nuovo stadio, ma senza demolire il simbolo di Milano

A pochi passi dal Meazza, dove ogni domenica si intrecciano memoria, tifo e identità di quartiere, il futuro dello stadio torna a far rumore. Nelle ultime ore Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco di Milano, ha rilanciato una posizione netta: Inter e Milan possono costruire un nuovo impianto, ma senza abbattere San Siro. Le sue parole, riportate da FC Inter 1908 e attribuite a un’intervista rilasciata a Il Giornale, riaccendono il fronte politico attorno a una vicenda che ormai non riguarda più solo il calcio, ma il volto stesso della città. ￼

𝐈𝐋 𝐌𝐄𝐀𝐙𝐙𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐒𝐈𝐌𝐁𝐎𝐋𝐎, 𝐍𝐎𝐍 𝐒𝐎𝐋𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐈𝐌𝐏𝐈𝐀𝐍𝐓𝐎

Secondo De Corato, buttare giù lo stadio sarebbe “un oltraggio a Milano”. La sua idea è chiara: il nuovo stadio si può fare, ma il Meazza dovrebbe restare in piedi e trovare una nuova vita, magari come sede di concerti o di grandi eventi internazionali. È una visione che, nella zona di San Siro, tocca corde profonde: qui il Meazza non è soltanto cemento e gradinate, ma un pezzo di paesaggio emotivo, una presenza familiare che da decenni accompagna il quartiere. ￼

𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐔 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐙𝐙𝐎 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍𝐎

Il nodo non è solo urbanistico. De Corato ha anche chiesto un passo indietro dell’amministrazione Sala, sostenendo che una giunta vicina alla scadenza elettorale non dovrebbe decidere il destino di uno degli stadi più celebri del mondo. La sua uscita si inserisce in un clima già teso: Fratelli d’Italia ha depositato in Consiglio comunale una mozione per chiedere l’annullamento della vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, mentre il sindaco Giuseppe Sala ha liquidato l’iniziativa come destinata a cadere nel vuoto. ￼

𝐋’𝐈𝐍𝐂𝐇𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐂𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐒𝐀 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐄𝐍𝐃𝐀

Sul dossier stadio pesa anche l’inchiesta della Procura di Milano sulla possibile vendita del Meazza e delle aree annesse. Diverse testate hanno riportato che l’indagine riguarda nove persone e ipotesi come la turbativa d’asta, con perquisizioni effettuate anche negli uffici del Comune. È proprio questo scenario giudiziario ad aver trasformato il progetto stadio in un terreno ancora più scivoloso, dove ogni scelta viene ora letta non solo in chiave sportiva o economica, ma anche istituzionale. ￼

𝐔𝐍 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐂𝐇𝐄 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐀 𝐀𝐋 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎 𝐒𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐕𝐎𝐋𝐄𝐑 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐀

Nella Zona San Siro, il dibattito ha un peso speciale. Qui il Meazza non è un tema da aula consiliare e basta: è un confine urbano, un punto di riferimento, una calamita di emozioni e ricordi. Per questo l’idea di conservarlo, anche accanto a un eventuale nuovo stadio, continua a parlare a una parte della città. Il conflitto vero, oggi, sembra proprio questo: andare avanti senza cancellare ciò che ha reso unico questo angolo di Milano. ￼

𝐈𝐋 𝐂𝐔𝐎𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐄

La frase di De Corato riassume bene il bivio: sì a un impianto nuovo, no alla demolizione del Meazza. È uno scontro che mette insieme politica, giustizia, urbanistica e sentimento popolare. E mentre il progetto resta al centro delle tensioni cittadine, a San Siro la sensazione è che non si stia discutendo soltanto di uno stadio, ma di un’eredità collettiva che Milano non vuole consegnare al passato troppo in fretta. ￼

tratto da SUCCEDE IN ZONA 7 Gruppo Pubblico su Facebook