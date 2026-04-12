Riforma del TUF, verso una nuova architettura del risparmio

Gestione collettiva e capitale paziente al centro del rapporto tra investitori e imprese

La riforma del Testo Unico della Finanza (TUF) si inserisce in un processo più ampio di modernizzazione del sistema finanziario italiano, con un obiettivo ambizioso: ridefinire in profondità il rapporto tra risparmio, investimento e impresa, attraverso un rafforzamento e un’evoluzione della gestione collettiva del risparmio. Il quadro normativo di riferimento resta il Testo Unico della Finanza, ma le modifiche in discussione puntano a rendere il sistema più efficiente, accessibile e orientato allo sviluppo economico.

Un dato strutturale

Il punto di partenza è un dato strutturale: l’Italia è un Paese con un’elevata propensione al risparmio privato, ma con una storica difficoltà nel canalizzare queste risorse verso investimenti produttivi, in particolare verso le imprese, soprattutto piccole e medie. La gestione collettiva del risparmio – fondi comuni, SICAV, veicoli di investimento – diventa quindi lo strumento chiave per colmare questo divario, se lo scopo è di trasformare il risparmio diffuso in capitale a sostegno dell’economia reale.

La riforma interviene su più livelli

Da un lato mira a semplificare e rendere più attrattivo il quadro regolatorio per gli operatori, favorendo la nascita e la crescita di fondi specializzati, anche in asset alternativi come private equity, private debt e infrastrutture. Dall’altro punta a rafforzare le tutele per i risparmiatori, migliorando trasparenza, governance e qualità dei prodotti finanziari. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui il risparmio non resti immobilizzato o indirizzato esclusivamente verso strumenti a basso rischio, ma possa contribuire in modo più diretto alla crescita delle imprese.

Il “capitale paziente”

Un elemento centrale è il tema del cosiddetto “capitale paziente”, cioè investimenti di medio-lungo periodo capaci di accompagnare lo sviluppo delle aziende. In questo senso, la riforma cerca di incentivare strumenti che riducano la frammentazione del mercato e favoriscano l’incontro tra domanda e offerta di capitali. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui il sistema bancario, pur restando centrale, non è più sufficiente da solo a sostenere il fabbisogno finanziario delle imprese.

La stampa economica italiana sottolinea come la riforma rappresenti un passaggio strategico. Il Sole 24 Ore evidenzia la necessità di mobilitare il risparmio privato per sostenere la crescita, parlando di una “sfida di sistema” che richiede strumenti più efficienti e un cambio culturale negli investimenti. Il Corriere della Sera mette in luce il tentativo di riequilibrare il rapporto tra sicurezza del risparmio e rendimento, sottolineando come la riforma possa spingere verso una maggiore esposizione al rischio, ma anche a opportunità di crescita. Più cauta Milano Finanza, che richiama l’attenzione sulla necessità di evitare eccessi di complessità regolatoria e di garantire una reale accessibilità dei nuovi strumenti ai risparmiatori. Anche La Repubblica evidenzia i rischi, in particolare per i piccoli investitori, sottolineando l’importanza di un adeguato livello di protezione e informazione.

Una scelta di politica economica

In questo scenario, la riforma del TUF non è solo un intervento tecnico, ma una scelta di politica economica. Il suo successo dipenderà dalla capacità di creare fiducia tra risparmiatori e mercato, di sviluppare strumenti realmente utili per le imprese e di accompagnare il cambiamento con una maggiore educazione finanziaria, se l’obiettivo è trasformare il risparmio da elemento statico a leva dinamica dello sviluppo economico, ridefinendo il ruolo della finanza nel sistema produttivo italiano.