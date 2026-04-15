Sigarette, tabacco e sigarette elettroniche, rincari in arrivo fino a 30 centesimi. Ecco quali marchi

Scattano da domani, 15 aprile, nuovi rincari sui prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato, in attuazione delle misure previste dalla legge di bilancio. Gli aumenti, che per alcuni marchi potranno arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto, rientrano in un piano di progressivo incremento delle accise destinato a proseguire fino al 2028.

A segnalarlo è Assoutenti, che evidenzia come tra i marchi interessati dai primi rialzi figurino John Player Special, Gauloises e West.

Aumento graduale nel triennio 2026-2028



La manovra introduce un aumento graduale, nel triennio 2026-2028, dell’importo minimo delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, oltre a una revisione dei coefficienti applicati ai prodotti a tabacco riscaldato. Nel dettaglio, l’accisa sulle sigarette passerà dai 29,50 euro per 1.000 unità del 2025 ai 32 euro nel 2026, per poi salire a 35,50 euro nel 2027 e a 38,50 euro nel 2028.

Sigarette, tabacco e sigarette elettroniche, quanto aumentano



Incrementi anche per i sigaretti, con l’importo minimo che salirà da 37 a 47 euro al chilogrammo convenzionale nel 2026, fino a raggiungere i 51 euro dal 2028. Analogo andamento per il tabacco trinciato: l’accisa passerà da 148,50 euro al chilogrammo a 161,50 euro nel 2026, per poi crescere progressivamente fino a 169,50 euro nel 2028.

Coinvolte anche le sigarette elettroniche. Per i liquidi contenenti nicotina, il coefficiente fiscale sarà pari al 18% nel 2026, al 20% nel 2027 e al 22% dal 2028. Per i liquidi senza nicotina, invece, le aliquote saranno rispettivamente del 13%, 15% e 17%.



Secondo le stime del governo, l’aumento dei prezzi garantirà maggiori entrate per 1,47 miliardi di euro nel triennio: 213 milioni nel 2026, 465,8 milioni nel 2027 e 796,9 milioni nel 2028. Attualmente, la tassazione sul tabacco assicura circa 15 miliardi di euro l’anno alle casse dello Stato. “Ci auguriamo che una parte delle maggiori entrate venga destinata al rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto ai danni del fumo, in particolare tra i più giovani”, ha dichiarato il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.