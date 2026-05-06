Grafologia, tra scienza e identità: il saggio di Giovanna Casertano che rimette ordine in una disciplina controversa
Nel panorama delle scienze umane, poche discipline hanno vissuto una sorte tanto ambivalente quanto la grafologia. Per alcuni, uno strumento affascinante capace di svelare tratti profondi della personalità; per altri, un territorio scivoloso, sospeso tra intuizione e pseudoscienza. (LINK AUTORE)
È proprio in questo spazio di ambiguità che si inserisce il lavoro di Giovanna Casertano, Grafologia, scienza umana. Dalla nascita della scrittura all’analisi della personalità, un saggio che ambisce a riportare rigore, contesto storico e dignità accademica a una disciplina spesso fraintesa.
Oltre il pregiudizio: una base teorica solida
L’autrice affronta il tema con un approccio che si distingue sin dalle prime pagine: non c’è alcuna volontà di semplificare o “vendere” la grafologia come una scorciatoia interpretativa, bensì di ricostruirne le fondamenta teoriche, storiche e scientifiche. Il risultato è un testo che si muove con sicurezza tra divulgazione e approfondimento, riuscendo a parlare sia al lettore curioso sia a chi già possiede una base di conoscenze nel settore.
Scrittura come impronta esistenziale
Uno degli elementi più interessanti del libro è il lavoro di contestualizzazione storica. Casertano accompagna il lettore in un percorso che parte dalla nascita della scrittura, intesa non solo come strumento comunicativo ma come manifestazione dell’individualità umana. In questo senso, la grafia diventa qualcosa di più di un semplice segno: è un gesto, un’espressione, una traccia viva dell’identità.
Ludwig Klages e la vitalità del segno
All’interno di questo quadro, trovano spazio figure chiave della grafologia, analizzate con attenzione critica. Tra queste emerge con forza Ludwig Klages, pensatore tedesco spesso trascurato nel dibattito contemporaneo ma centrale per comprendere l’evoluzione della disciplina. Casertano dedica ampio spazio al suo approccio fenomenologico, sottolineando come Klages concepisse la scrittura non come un insieme di segni statici, ma come un fenomeno dinamico. Particolarmente affascinante è il concetto di “ritmo” nella scrittura, espressione diretta della vitalità e dell’essenza dell’autore.
Un confronto metodologico equilibrato
Il confronto con il metodo morettiano, altra pietra miliare della grafologia, è uno dei passaggi più riusciti del libro. Casertano riesce a mettere in dialogo due scuole di pensiero diverse senza cadere in contrapposizioni sterili, evidenziando piuttosto le complementarità e le differenze metodologiche. Questo approccio comparativo offre al lettore una visione più completa e sfaccettata della disciplina.
Stile accessibile e struttura logica
Dal punto di vista stilistico, il saggio si distingue per una scrittura fluida e accessibile. Nonostante la complessità dei temi trattati, l’autrice evita il linguaggio eccessivamente tecnico, preferendo una narrazione chiara. La struttura del libro permette di costruire progressivamente una comprensione solida: ogni sezione è arricchita da esempi concreti e casi di studio, bilanciando perfettamente teoria e pratica.
La grafologia nel contesto delle scienze umane
Un altro aspetto rilevante è il tentativo di restituire alla grafologia una collocazione più solida tra le scienze. L’autrice insiste sull’importanza dell’interdisciplinarità, mostrando come la disciplina possa dialogare con la fisiologia, la pedagogia e la psicologia. In un’epoca dominata dal digitale, questo studio invita a riscoprire il valore della scrittura a mano come gesto di individualità.
Perché leggere questo libro
Il lavoro dell’autrice si distingue come un contributo serio a un dibattito spesso sottovalutato. Per chi è interessato a comprendere meglio il legame tra scrittura e personalità, o semplicemente desidera esplorare un campo affascinante e poco conosciuto, questo saggio rappresenta una lettura consigliata. Non promette risposte semplici, ma offre qualcosa di più prezioso: strumenti per osservare, interpretare e, forse, comprendere un po’ meglio noi stessi attraverso il gesto più umano di tutti, quello di scrivere. Un investimento nella cultura personale che, pagina dopo pagina, cambierà per il lettore il modo di guardare alla scrittura.
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