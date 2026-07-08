Caldo, terza ondata africana in arrivo, la più intensa dell’estate. Picchi fino a 40 gradi, ecco dove

È in arrivo sull’Italia la terza ondata di caldo africano dall’inizio dell’anno. A partire da mercoledì sono attese temperature fino a 39 gradi in Val Padana, mentre entro il fine settimana i termometri potranno raggiungere i 40 gradi a Oristano e i 39 in Puglia e Toscana. Un’ondata di calore che si inserisce in un quadro più ampio e preoccupante: l’Organizzazione mondiale della sanità avverte infatti che “altre settimane letali potrebbero attendere l’Europa”.

“La prossima ondata di calore si sta già formando sull’Atlantico”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Europa, Hans Henri P. Kluge, sottolineando come in Portogallo e nel sud della Spagna siano previste temperature fino a 43 gradi nei prossimi giorni. Anche Francia e Paesi del Benelux si preparano a un nuovo picco, mentre in alcune aree dell’Asia centrale si registrano già valori intorno ai 40 gradi.

Le città con bollino rosso

In Italia, il quadro è confermato dall’aumento dei bollini arancioni nel bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Il livello 2, che indica condizioni di rischio per le fasce più fragili della popolazione, passerà da un solo caso registrato oggi (Firenze) a dieci città nella giornata di domani: oltre al capoluogo toscano, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.

Tra i 27 centri urbani monitorati, sarà dunque domani la giornata più critica. Giovedì i bollini arancioni scenderanno a tre (Perugia, Pescara e Torino), mentre Firenze registrerà un bollino rosso, il massimo livello di allerta, che segnala condizioni di rischio per l’intera popolazione. Nel capoluogo toscano, le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi tra oggi e domani, con un ulteriore aumento fino a 37 gradi giovedì. Le temperature effettive oscilleranno tra i 32 e i 36 gradi, con minime comprese tra 23 e 24 gradi.

Secondo le elaborazioni meteorologiche, è in atto un rafforzamento dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, con una progressiva estensione verso il Centro-Nord. Anche la Toscana sarà coinvolta da questa evoluzione, con un costante aumento delle temperature nei prossimi giorni.

In Spagna picchi di 44 gradi

Non va meglio nel resto d’Europa. In Spagna, secondo l’Agenzia meteorologica statale (Aemet), è in corso una nuova e intensa ondata di calore. Si sono già registrati picchi di 44 gradi in Aragona, Catalogna e Comunità Valenciana, mentre in Andalusia — tra Siviglia, Cordova, Jaén e Huelva — così come in Estremadura e Castiglia-La Mancha, le temperature hanno superato i 42 gradi. Nelle prossime ore, la soglia dei 40 gradi sarà oltrepassata in gran parte della penisola iberica.