Satispay cresce, nuove carte a zero commissioni e nuovo servizio di acquisto di azioni ed ETF

Satispay chiude il primo semestre del 2026 con un ARR (ricavi ricorrenti annuali) pari a 120 milioni di euro e accelera il proprio percorso di evoluzione verso il banking. Dopo l’introduzione dell’Iban, la fintech annuncia il lancio di carte di debito in partnership con Mastercard, segnando un passaggio strategico verso un’offerta sempre più completa di servizi finanziari.

Nuove carte a zero commissioni

L’iniziativa rappresenta un’evoluzione naturale per la piattaforma, che conta già 6,5 milioni di utenti e che, grazie al recente aumento di capitale, ha rafforzato le basi per questa nuova fase di crescita. Le carte offriranno zero commissioni di cambio sui pagamenti in valuta extra-euro e prelievi gratuiti in Italia e all’estero entro i limiti previsti dai diversi piani di abbonamento.

Nuovo servizio di acquisto di azioni ed ETF

Parallelamente, Satispay amplia la propria offerta nel settore degli investimenti con il lancio di un nuovo servizio di acquisto di azioni ed ETF, disponibile a partire dalla prossima settimana. Il servizio si inserisce nel percorso di trasformazione della piattaforma in un hub per la gestione del denaro e la pianificazione finanziaria personale.

La nuova funzionalità va ad arricchire la sezione Investimenti dell’app, che ha già attirato circa 500mila utenti, e punta a rendere più accessibili i mercati finanziari, superando barriere come la complessità percepita e la scarsa trasparenza. Gli utenti potranno acquistare e vendere oltre 1.000 strumenti tra azioni ed ETF, anche in modalità frazionata, direttamente dall’app. Vanguard è il partner scelto per l’offerta di ETF.

“Il nostro obiettivo è rendere Satispay la piattaforma finanziaria più amata, in Italia e all’estero”, ha dichiarato Alberto Dalmasso, co-founder e CEO della società. “Stiamo lavorando per offrire in un’unica app tutte le funzionalità di un conto: dall’Iban, già introdotto a inizio anno, fino alle carte di debito. In questo percorso, la collaborazione con Mastercard rappresenta un elemento chiave di crescita”.

“Accreditare lo stipendio, far crescere i risparmi, spendere ovunque nel mondo: stiamo costruendo uno spazio unico in cui gli utenti possano gestire il proprio denaro con semplicità, libertà e senza confini”, ha concluso Dalmasso.