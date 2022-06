Il 5 luglio a Milano si terrà una Manifestazione Nazionale contro la ‘ndrangheta a sostegno del procuratore Nicola Gratteri e dei cittadini che rischiano la vita contro le mafie.

Nicola Gratteri

Martedì 5 luglio alle ore 19 davanti alla Stazione Centrale di Milano manifestazione a sostegno del procuratore Nicola Gratteri e di tutti i cittadini che rischiano la vita contro le mafie. A inizio maggio è stato infatti scoperto il progetto di un attentato nei confronti del Procuratore della DDA di Catanzaro, impegnato in prima linea contro la ‘ndrangheta.

“Diamo il nostro sostegno a Gratteri, ai magistrati e alle forze dell’ordine che svolgono il proprio lavoro e ci difendono dalla violenza mafiosa” dichiara Planet Life Economy Foundation, che aderisce all’iniziativa lanciata dal Gruppo Cooperativo GOEL e invita tutto il suo network a scendere in piazza.

#MAI PIÙ STRAGI

Per maggiori informazioni: www.goel.coop/maipiustragi

Per le realtà della società civile e per gli enti del terzo settore che volessero aderire tra i promotori, inviare la richiesta di adesione alla mail maipiustragi@goel.coop

ADESIONI

ACLI – ActionAid – Comitato Addiopizzo – Addiopizzo Travel – Agapanto APS Roma – Agesci- AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) – Altromercato – Arci Servizio Civile Calabria – Associazione Amici Della Casa Della Carità – Associazione Andiamo Avanti – ANPI – Assifero – Azione Cattolica – CCO – Crisi Come Opportunità – Caritas Italiana – Caritas Ambrosiana – Casa Internazionale delle Donne – Centro per l’Autonomia Cooperativa Sociale – Centro Studi Rossanese “Vittorio Bachelet”- CGIL Calabria – CGIL Lombardia – Chico Mendes Altromercato cooperativa sociale – CIES-Onlus – CISL Calabria – CISL Lombardia – CNCA Lombardia – CNCA Nazionale – Collectif Avanti – Comunità Competente Calabria – Comunità Progetto Sud – Confcooperative Federsolidarietà – Confcooperative Reggio Emilia – Comitato don Peppe Diana – Consorzio Sir – Consorzio Cooperativo Nausicaa – Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II – CSV.net – E.V.A. Cooperativa Sociale – FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) – Fondazione Finanza Etica- Fondazione Con Il Sud – Fondazione Corte delle madri – Fondazione San Bernardino – Forum Terzo Settore nazionale – Forum del Terzo Settore nazionale – Forum Terzo Settore Calabria – Forum Terzo Settore Città Di Milano – Gaiaitalia puntocom edizioni – GOEL Gruppo Cooperativo – Human Foundation – Ideeinformazione – Associazione Il Quinto Ampliamento – Italia che Cambia – JSN – JESUIT SOCIAL NETWORK ITALIA Onlus – Cooperativa sociale “La Speranza” Cassina e S. Agata – Laboratorio Ricerche & Studi Vesuviano – Legambiente – Libera Milano Contro Le Mafie – Movimento Agende Rosse – Movimento M24A Equità Territoriale – Next Nuova Economia per Tutti – Nuova Cooperazione Organizzata NCO – Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro Calabria – Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli – Planet Life Economy Foundation – Progetto Policoro Calabria – Rete Antimafie Martesana APS – Rete Recovery Sud – Scuola di Formazione Antonino Caponnetto – Slow Food Italia – Sud 20/40 – Terra Dea di San Giorgio a Cremano – UIL Nazionale – Associazione Un’altra storia Varese – Unicobas – Comitato #versoil23maggio – WikiMafia Libera Enciclopedia sulle mafie.