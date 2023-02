— arte e transizione ecologica —

Nel nostro articolo di pochi giorni fa, abbiamo sottolineato l’appello che AIDR (Associazione Italian Digital Revolution) ha fatto, allo scopo di diffondere una serie di iniziative volte alla promozione della cultura digitale, in occasione dell’Anno europeo delle competenze, promosso dall’Europa. Il programma delle competenze digitali 2023 è destinato a studenti, dipendenti PA e aziende. Gli incontri, che avranno una cadenza mensile e si svolgeranno per tutto l’arco del 2023, affronteranno, grazie al supporto delle aziende partner e delle istituzioni, gli aspetti centrali della digitalizzazione: cybersicurezza, intelligenza artificiale, metaverso, Big Data, IoT.

E l’importanza dell’arte? Colmiamo questa lacuna con l’intervento di Caroline Petruzzi McHale (nella foto) di studio-vivace.com che ringraziamo per i contenuti da lei forniti su questo argomento.

Interagendo con il pubblico, gli artisti hanno l’opportunità unica di educare sull’importanza della sostenibilità, incoraggiare il dialogo su argomenti chiave e aumentare la consapevolezza sulle attuali questioni ambientali. In questo senso, l’arte ha il potere unico di creare cambiamenti positivi e aiutare a costruire una giusta transizione verso un’economia più sostenibile.

James Balog

Il fotografo ambientalista e naturalista James Balog lo ha spiegato forse nei termini più chiari nel suo TED Talk: mentre l’arte guarda il mondo attraverso la psiche, l’emozione, l’inconscio e l’estetica, la scienza guarda il mondo attraverso il razionale, il quantitativo e ciò che può essere misurato. “Quando si riuniscono queste due parti della comprensione umana, cioè fondendo arte e scienza, il risultato riesce ad aiutarci tutti a comprendere meglio la natura e il rapporto dell’umanità con essa”.

Wangari Maathai

Attraverso l’arte, gli artisti possono aiutare a portare alla luce le sfide climatiche che le comunità devono affrontare creando arte che parli direttamente di questioni come la giustizia climatica e il degrado ambientale. Un artista che ha avuto particolare successo in questo senso è il defunto ambientalista e artista keniota, Wangari Maathai. Le sue opere d’arte si sono spesso concentrate sull’importanza della conservazione e della piantumazione di alberi, che ha notoriamente utilizzato per fondare il Greenbelt Movement, un’organizzazione di base senza scopo di lucro che ha aiutato le comunità a ripristinare il loro ambiente locale. Un altro artista che ha adottato questo approccio è lo svizzero Klaus Littmann, che ha creato una serie di installazioni su larga scala come The Unending Attraction of Nature, che ha trasformato uno stadio di calcio austriaco in una foresta di 300 alberi.

Yann Arthus-Bertrand

L’arte può anche essere utilizzata come strumento efficace per attirare l’attenzione sulle questioni sociali e politiche associate al cambiamento climatico. Attraverso tecniche di narrazione visiva come illustrazioni o fotografie, registi e fotografi possono condividere storie potenti che comunicano l’urgenza di agire. Un artista che ha avuto successo in questo è il fotografo francese Yann Arthus-Bertrand. Oltre a creare la Fondation Good Planet, le sue fotografie sono state utilizzate per attirare l’attenzione sull’impatto del cambiamento climatico in diverse parti del mondo. Allo stesso modo, l’artista di origine spagnola Cristina Iglesias ha usato il suo lavoro per esplorare il rapporto tra uomo e natura creando installazioni su larga scala che si concentrano sull’ambiente.

Mika Taanila

Inoltre, le installazioni e le performance possono fornire esperienze fisiche che portano le persone a contatto diretto con la natura al fine di innescare discussioni più profonde sul nostro rapporto con l’ambiente. Un artista che ha adottato questo approccio è l’artista contemporaneo svedese Mika Taanila. La sua installazione multimediale Living with Machines, ad esempio, presentava una serie di sculture robotiche programmate per rispondere alla presenza umana e trasmettere messaggi ambientali come la conservazione e l’inquinamento.

Foto di austin-chan-ukzHlkoz1IE-unsplash

L’arte per interagire con le comunità locali

Inoltre, varie iniziative artistiche e educative basate sulla comunità hanno utilizzato l’arte per interagire con le comunità locali e portare il messaggio di giusta transizione e sostenibilità più vicino a casa. Progetti artistici comunitari, come il movimento Better World in Brasile, hanno creato musei in spazi aperti, incorporando graffiti, belle arti e musica in difesa di una causa ambientale comune, come l’Amazzonia. Nelle città industriali della Sicilia, gli studenti collaborano con l’azienda energetica italiana Enel per ravvivare le strade della città e i muri delle centrali elettriche con murales ispirati alla tradizione locale e all’importanza delle energie rinnovabili. L’Associazione francese Alive! Art Creativity & Climate Change lavora per promuovere il potenziale dell’arte e dell’istruzione per ispirare la transizione verso una società più sostenibile.

Shepard Fairey

Anche l’uso dell’arte come forma di attivismo sta diventando sempre più diffuso: dalle mostre virtuali ai murales pubblici, gli artisti stanno trovando modi innovativi per interagire con il pubblico e far sentire la propria voce. Mostrando come l’arte può essere utilizzata per sostenere transizioni giuste verso economie sostenibili, più persone possono prendere coscienza del potere dell’arte nella transizione ecologica. Ad esempio, le opere di muralisti come Shepard Fairey dimostrano quanto possa essere potente l’arte visiva nel comunicare idee complesse in modo semplice ed efficace, incoraggiando gli spettatori a pensare in modo critico al mondo in cui vivono. L’artista di strada brasiliana Swoon ha anche utilizzato le sue opere per diffondere la consapevolezza l’urgenza di combattere il cambiamento climatico.

L’arte per stimolare azioni e collaborazioni

L’arte può anche essere utilizzata per stimolare azioni e collaborazioni intorno a una giusta transizione verso un futuro più sostenibile. In America Latina, ad esempio, la Green Art Lab Alliance ha sostenuto lo sviluppo di progetti legati all’arte che aiutano nella giusta transizione aumentando la consapevolezza sulle pratiche sostenibili e incoraggiando la partecipazione della comunità. Allo stesso modo, in India, anche la Nature Conservation Foundation ha utilizzato l’arte e il design per educare la popolazione locale su questioni come la scarsità d’acqua, l’inquinamento atmosferico e le energie rinnovabili. Dal punto di vista tecnologico, la piattaforma Tree Nation, che ha portato alla piantagione di oltre un milione di alberi, ora presenta anche opere d’arte che possono essere offerte insieme agli alberi dotati.

Gli artisti hanno il potere di connettere le persone con l’ambiente attraverso la creatività e l’innovazione, creando in definitiva una transizione più giusta ed equa verso un’economia sostenibile. Integrando i concetti di giusta transizione nelle loro opere d’arte, possono aiutare a ispirare l’azione sulle questioni ambientali e creare opportunità di dialogo e coinvolgimento della comunità.

