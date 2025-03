Donald Trump è stato spesso oggetto di speculazioni legate alle profezie di Nostradamus, soprattutto per quanto riguarda il suo ruolo politico e le sue azioni che alcuni hanno ritenuto in qualche modo correlate alle sue quartine. Tuttavia, è importante ricordare che Nostradamus ovviamente non ha mai menzionato direttamente Trump, o gli Stati Uniti, che ancora non esistevano, ma alcuni interpreti delle sue profezie sostengono che alcune delle sue visioni potrebbero essere interpretate come riferimenti a eventi legati alla carriera politica del tycoon americano.

Una quartina che spesso viene citata in relazione a Trump, pur essendo vagamente interpretabile, è la seguente:

Centuria VIII, Quartina 15:

“La grandezza dell’impero sarà scossa,

Un uomo di potere cambierà il corso della storia.

L’oppressione porterà paura tra le genti,

L’ombra della guerra farà tremare le nazioni.”

Questa quartina viene interpretata da alcuni come un riferimento a un uomo che, attraverso la sua leadership, altera il corso della storia globale. Trump, con il suo stile di leadership controverso e l’impatto che sta avendo sulla politica internazionale e interna degli Stati Uniti, è stato accostato a questa visione, in particolare per il suo modo di affrontare le relazioni internazionali e per le sue politiche aggressive in ambito economico e militare.

Tuttavia, molte di queste connessioni sono speculazioni, poiché le profezie di Nostradamus sono famose per la loro vaghezza e la libertà interpretativa. Non c’è alcuna prova diretta che Nostradamus abbia predetto specificamente la figura di Donald Trump, ma la sua visione generale di un cambiamento radicale o di “un uomo che sconvolge il mondo” è stata applicata a figure politiche di vario tipo, non solo Trump.