“Monza, Why Not?”, l’appuntamento B2B dedicato a chi desidera proiettare la propria attività sui mercati internazionali.

Quest’anno con un’attenzione speciale alle realtà artigiane e alle piccole imprese.

APA Confartigianato ospita la 14ª edizione di “Monza, Why Not?” per l’internazionalizzazione d’impresa

📅 Save the date: 20 gennaio 2026

🕘 Orario: dalle 9:00 alle 13:00

📍 Sede: APA Confartigianato Imprese Milano – Monza e Brianza

📌 Indirizzo: Viale Gian Battista Stucchi 64, Monza

Moderatore della tavola rotonda alle ore 10.30 sarà Paolo Brambilla (nella foto) Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Al via la campagna tesseramento 2026 di APA Confartigianato Imprese

Con l’inizio del nuovo anno torna pienamente operativa l’attività degli uffici di APA Confartigianato Imprese, pronti ad accogliere associati e nuove imprese per affrontare insieme le sfide del 2026.

In questo avvio d’anno, APA Confartigianato Imprese apre ufficialmente la Campagna Tesseramento 2026, un’opportunità per consolidare appartenenza, rafforzare la rete tra le imprese artigiane del territorio e accedere a vantaggi, servizi e strumenti pensati per sostenere concretamente l’attività imprenditoriale. SCOPRI DI PIU’

La campagna tesseramento è attiva fino al 31 gennaio 2026.

“MADE IN MB”: nuovo format dedicato a design e artigianato Recentemente, nello showroom Tempini 1921 di Monza ha debuttato MADE IN MB, il nuovo format firmato FMB pensato per valorizzare il design, l’artigianato e il “saper fare” che distinguono la Brianza nel mondo. L’evento ha rappresentato il primo passo di un calendario internazionale di 12 appuntamenti che nei prossimi mesi porteranno le eccellenze locali a Bruxelles, Los Angeles, Hong Kong, Chengdu, Milano e, nel 2026, a Monza e in Bulgaria.

Fiera di Monza e Brianza (FMB) dal 1988

A organizzare l’evento è Fiera di Monza e Brianza (FMB), una realtà nata nel 1988 e oggi riconosciuta come piattaforma di consulenza e promozione per le imprese che vogliono crescere sui mercati globali. Oltre a essere coinvolta in eventi di alto profilo come questo con APA Confartigianato, è fonte di grandi opportunità di networking in tutta Italia: non organizza abitualmente fiere tradizionali, ma itineranti. In termini più estesi si tratta di un network internazionale che negli anni ha portato le realtà del Made in Brianza e del Made in Italy in Europa, Stati Uniti, Africa, Cina e Paesi Arabi, costruendo nuove opportunità di business per le realtà del territorio. Gestisce anche un e-commerce di grande successo, FMB Shop, per la vendita online di prodotti.

Con oltre 64.000 imprese attive – di cui 21.480 artigiane e 8.162 manifatturiere – la Provincia di Monza e Brianza è tra le aree a più alta densità imprenditoriale d’Italia. In particolare, secondo i dati a nostra disposizione, 12.238 di queste sono guidate da donne, 5.523 da giovani under 35 e 151 sono startup innovative: numeri che testimoniano un tessuto produttivo capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici

Valorizzare il patrimonio artigiano e manifatturiero del territorio

“Non solo coordinate geografiche: la Brianza è mani che lavorano, idee che crescono, materiali che si trasformano in bellezza. È un’eccellenza europea, e poche regioni italiane possono competere con la sua capacità di fare impresa, innovare e generare valore”, afferma Elisa Pizzo, Direttrice di Fiera di Monza e Brianza (nella foto).

Qui il messaggio del Presidente di FMB Vincenzo Ascrizzi