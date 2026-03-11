Consumi dei giovani in Cina: la Generazione Z cambia l’economia globale?

Negli ultimi anni sta emergendo un cambiamento significativo nel comportamento economico delle nuove generazioni cinesi. Per oltre due decenni la crescita della Cina è stata alimentata da una forte espansione della classe media e da un aumento continuo dei consumi interni, diventando uno dei principali motori della domanda globale. Tuttavia, tra Millennials e Gen Z si sta diffondendo un atteggiamento molto più prudente nei confronti della spesa. Questo cambiamento non riguarda soltanto le scelte individuali dei consumatori, ma riflette una trasformazione più ampia delle condizioni economiche e sociali del paese. Se questo trend dovesse consolidarsi nel tempo, potrebbe modificare profondamente gli equilibri economici globali, influenzando commercio internazionale, turismo e settori industriali fortemente legati al mercato cinese.

Una delle principali cause di questo fenomeno è la crescente fragilità del mercato del lavoro giovanile. Inatti, negli ultimi anni la disoccupazione tra i giovani nelle aree urbane ha raggiunto livelli insolitamente elevati per un’economia abituata a una crescita sostenuta. Le stime disponibili indicano tassi intorno al 17–20%, con una difficoltà crescente per molti laureati nel trovare impieghi qualificati e ben retribuiti. La rapida espansione del sistema universitario ha aumentato il numero di giovani altamente istruiti, ma l’economia non è stata in grado di assorbire completamente questa forza lavoro. Inoltre, alcuni settori che in passato offrivano opportunità di carriera molto dinamiche, come le grandi piattaforme digitali e le aziende tecnologiche, hanno rallentato le assunzioni negli ultimi anni a causa di una regolamentazione più stringente e di una crescita economica meno intensa. Di conseguenza, molti giovani percepiscono il proprio futuro economico come più incerto rispetto alle generazioni precedenti.

Un altro elemento determinante è rappresentato dalla crisi del settore immobiliare. Per molti anni il mercato delle abitazioni è stato uno dei pilastri dell’economia cinese e uno dei principali strumenti di accumulo di ricchezza per le famiglie. L’acquisto di una casa rappresentava spesso una tappa fondamentale della vita adulta e un prerequisito per la stabilità familiare. Tuttavia, dal 2021 diversi grandi sviluppatori immobiliari hanno incontrato difficoltà finanziarie, generando un rallentamento del settore e un calo dei prezzi in molte città. In alcune aree urbane le abitazioni hanno perso fino a circa il 20% del loro valore rispetto ai picchi precedenti. Questo fenomeno ha avuto effetti importanti sulla percezione di ricchezza delle famiglie e ha ridotto la fiducia nella solidità del mercato immobiliare. In termini economici si tratta del cosiddetto effetto ricchezza: quando il valore degli asset posseduti diminuisce, i consumatori tendono a ridurre le spese e ad aumentare il risparmio per proteggersi da possibili difficoltà future.

Accanto alle dinamiche economiche si stanno sviluppando anche cambiamenti culturali che influenzano il comportamento dei consumatori. Tra i giovani cinesi si sono diffusi fenomeni sociali che riflettono un atteggiamento più critico verso il modello di crescita basato sulla competizione estrema e sul consumo ostentato. Movimenti come il cosiddetto tang ping (letteralmente “stare sdraiati”) esprimono una forma di rifiuto della pressione lavorativa e delle aspettative sociali legate al successo economico. In questo contesto si afferma uno stile di vita più minimalista, caratterizzato da una minore enfasi sull’accumulazione di beni materiali e da una maggiore attenzione alla stabilità personale. Questo cambiamento culturale non significa necessariamente una riduzione generalizzata dei consumi, ma indica una trasformazione nelle priorità delle nuove generazioni, che diventano più selettive nelle proprie spese e meno inclini a utilizzare il consumo come strumento di affermazione sociale.

Le conseguenze di questo cambiamento si riflettono già in alcuni settori dell’economia globale. Negli ultimi vent’anni la Cina è diventata uno dei mercati più importanti per molti prodotti di fascia alta e per numerose industrie occidentali. Il settore del lusso, in particolare, ha beneficiato enormemente della crescita della domanda cinese. Marchi europei come Louis Vuitton, Gucci e Chanel hanno registrato per anni una quota significativa delle loro vendite grazie ai consumatori cinesi, sia nel mercato domestico sia durante i viaggi all’estero. Se le nuove generazioni iniziassero a ridurre o a modificare le proprie abitudini di consumo, l’intero settore potrebbe affrontare una fase di adattamento. Allo stesso tempo anche l’industria automobilistica e il turismo internazionale potrebbero essere influenzati da una domanda più moderata proveniente dal mercato cinese.

Per l’Europa le implicazioni sono particolarmente rilevanti. Molte economie europee hanno sviluppato negli ultimi anni forti legami commerciali con la Cina, sia attraverso l’export di beni industriali sia attraverso il turismo e i servizi. Paesi come Italia e Francia hanno beneficiato in modo significativo della presenza di turisti cinesi e della domanda per prodotti di alta gamma. Se la nuova generazione cinese dovesse mantenere nel lungo periodo una maggiore propensione al risparmio, alcune industrie europee potrebbero trovarsi di fronte a una domanda meno dinamica rispetto al passato. Questo scenario potrebbe spingere le imprese europee a diversificare i mercati di riferimento e a ripensare le proprie strategie di crescita internazionale.

In prospettiva, il cambiamento nei consumi dei giovani cinesi potrebbe rappresentare uno dei segnali più importanti della trasformazione dell’economia globale. Dopo decenni in cui la Cina ha rappresentato uno dei principali motori della crescita mondiale, il paese sta attraversando una fase di riequilibrio economico e sociale. Se le nuove generazioni continueranno a privilegiare la stabilità finanziaria rispetto al consumo immediato, l’impatto potrebbe estendersi ben oltre i confini nazionali, influenzando flussi commerciali, strategie aziendali e modelli di crescita in molte altre regioni del mondo. In questo senso, osservare le scelte economiche della giovane popolazione cinese diventa fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni dell’economia globale nei prossimi anni.