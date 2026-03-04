Federica Brignone investe nella pasta fresca di Miscusi. Socia e sport ambassador

Dagli ori olimpici alle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina alla pasta fresca. La campionessa olimpica Federica Brignone entra nel capitale di Miscusi in qualità di socia e sport ambassador. L’operazione, annunciata dalla società in una nota, non prevede la comunicazione della quota acquisita.

Non si tratta di una semplice partnership commerciale, ma di un ingresso diretto nella compagine societaria, frutto – si legge nel comunicato – di una visione condivisa: riportare la pasta al centro di una narrazione contemporanea dell’energia, lontana da estremismi e mode alimentari, e fondata su equilibrio, qualità e movimento.

La campionessa olimpica ha vinto l’oro in supergigante e in slalom gigante ai Giochi olimpici a dieci mesi da un gravissimo infortunio alla gamba sinistra. In quel periodo di Brignone aveva spiegato di quanto sia stato importante l’alimentazione oltre alla riabilitazione.

Miscusi, un passaggio strategico in una fase di crescita

Il gruppo ha chiuso il 2025 con un fatturato di 16 milioni di euro e un Ebitda pari a 1,5 milioni. L’obiettivo per il prossimo triennio è rafforzare ulteriormente la redditività, con un target di 4 milioni di Ebitda entro la fine del 2027.

“L’alimentazione è parte del mio lavoro tanto quanto l’allenamento”, ha dichiarato Brignone. “Entrare in Miscusi come socia significa sostenere un progetto che mette al centro il benessere delle persone e promuove uno stile di vita mediterraneo in cui mi riconosco”.

Sulla stessa linea Alberto Cartasegna, Ceo e co-founder dell’azienda: “Federica incarna perfettamente il nostro modo di intendere sport e alimentazione. Il suo ingresso in società rafforza l’impegno nel promuovere un modello alimentare equilibrato, capace di sostenere performance e benessere quotidiano”.

