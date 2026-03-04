FS Ferrovie dello Stato rafforzano la filiera industriale con l’acquisizione di asset Titagarh Firema

GRUPPO FS: PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA DI FIREMA

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha finalizzato l’acquisizione di un ramo d’azienda avente ad oggetto gli asset operativi di Titagarh Firema, società attiva nella progettazione e realizzazione di veicoli ferroviari.

L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative di rafforzamento industriale previste dal Piano Strategico 2025–2029 e contribuisce al consolidamento della filiera produttiva a supporto del programma di investimenti del Gruppo.

Nel corso del 2025 sono già state completate iniziative di integrazione verticale nei comparti del turismo e del trasporto merci, confermando l’integrazione lungo la filiera industriale come leva strategica per rafforzare resilienza, autonomia operativa e competitività.

L’ingresso di Firema nel perimetro FS, attraverso la sua controllata FS Fabbrica Italiana Treni, consente di rafforzare le capacità industriali nel comparto del materiale rotabile e di migliorare il coordinamento tra attività di progettazione e costruzione, con benefici attesi in termini di gestione delle commesse, controllo dei costi, presidio delle forniture critiche e tempi di produzione.

L’operazione garantisce inoltre continuità industriale agli asset oggetto di acquisizione, a valle del percorso di risanamento avviato nel 2025 nell’ambito della composizione negoziata della crisi societaria, e consente la stabilizzazione delle competenze tecniche e produttive connesse.

«L’acquisizione del ramo d’azienda di Firema si inserisce pienamente nel percorso di integrazione verticale delineato dal Piano Strategico 2025–2029», ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma. «Rafforzare la filiera industriale e consolidare competenze produttive ad alto contenuto tecnologico è una scelta coerente con il volume di investimenti che stiamo sostenendo per modernizzare la flotta e potenziare il sistema ferroviario nazionale. L’ingresso di Firema nel perimetro FS consente di valorizzare un presidio industriale Made in Italy, migliorare il coordinamento tra progettazione e costruzione e aumentare la nostra capacità di governo dell’intero ciclo produttivo, con benefici in termini di efficienza operativa, controllo dei costi e resilienza della filiera. L’operazione garantisce inoltre continuità industriale agli asset acquisiti e la stabilizzazione delle competenze tecniche e produttive connesse».