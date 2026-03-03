Intelligenza Artificiale, da Regione Lombardia la prima legge regionale che promuove l’utilizzo

Regione Lombardia si dota, tra le prime in Italia, di una legge per promuovere l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione Alessandro Fermi il Progetto di Legge ‘Disposizioni in materia di Ricerca, Innovazione e Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile’, che riprende e aggiorna la Legge denominata ‘Lombardia è Ricerca’.

In particolare, il pdl prevede “disposizioni volte a promuovere, diffondere e monitorare l’adozione e l’applicazione di sistemi e di modelli di Intelligenza Artificiale (IA) sul territorio regionale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, incrementare la competitività delle imprese e favorire l’innovazione tecnologica”.

FERMI: ASSUMIAMO UN RUOLO IMPORTANTE NELL’AMBITO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

“Ho affrontato il tema con molta cautela – spiega l’assessore Fermi – perché quando si parla di Innovazione ho sempre il timore che l’introduzione di norme possa rallentare un processo che altrimenti andrebbe avanti molto velocemente. Però non possiamo nemmeno restare alla finestra e guardare come si sviluppano gli eventi: una Regione come la nostra ha il dovere di ritagliarsi un ruolo importante. Dopo un anno di ‘studio’, dunque, abbiamo ricavato una fotografia che ci dice che l’AI allo stato attuale è utilizzata molto dalle grandi imprese, poco dalle medie e piccole imprese e quasi per nulla dalle Amministrazioni pubbliche, che operano nei nostri territori. È necessario intervenire anche in questa direzione”.

Nell’articolo 1 della nuova Legge si parla di ‘sviluppo etico e responsabile dell’Intelligenza Artificiale, nel rispetto della normativa europea e statale’, di ‘utilizzo dell’IA nella pubblica Amministrazione, favorendo l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici’ e di ‘utilizzo dell’IA nelle imprese al fine di migliorare l’organizzazione e la produttività tutelando i diritti dei lavoratori e implementare la competitività del sistema produttivo lombardo’.

“Per raggiungere questi traguardi – spiega Fermi – abbiamo quindi fatto poggiare la governance in materia di Ricerca e Innovazione su tre pilastri: la programmazione strategica triennale della ricerca, dell’innovazione e dell’IA (articolo 3), l’istituzione di un organismo indipendente di supporto tecnico-scientifico (articolo 4) e l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente tra gli attori dell’ecosistema innovativo (articolo 5)”.

COMITATO SCIENTIFICO E TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO

Il testo del Pdl introduce il Comitato scientifico per la ricerca e l’innovazione che svolgerà funzioni consultive, propositive e informative, elaborando pareri e proposte per la redazione del programma strategico triennale e contribuendo ad alimentare il dibattito pubblico sull’impatto degli avanzamenti tecno-scientifici e dei fenomeni di innovazione sul tessuto socio-economico. Inoltre fornirà alla Giunta regionale informazioni sulle tematiche di ricerca emergenti e sui mutamenti di rilievo in atto e parteciperà a momenti di confronto con le istituzioni per la ricerca e l’innovazione nazionali e internazionali.

Il Comitato, che resta in carica tre anni, è un organismo indipendente composto da cinque membri nominati dalla Giunta su proposta della direzione generale competente in materia di Ricerca e Innovazione, tra esperti altamente qualificati nell’ambito delle discipline scientifiche e sociali e umanistiche, attraverso un procedimento selettivo di evidenza pubblica.

Il Tavolo è composto da rappresentanti provenienti da una varietà di soggetti del sistema dell’innovazione: università, Its Academy, organismi di ricerca, parchi tecnologici, ecosistemi e centri nazionali, cluster tecnologici, filiere produttive, Irccs, associazioni di imprese, dei lavoratori e degli enti locali. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte l’anno ed è presieduto dall’assessore regionale competente, che coordina i lavori e favorisce la trasformazione delle analisi e proposte in politiche e interventi concreti.

LA CARTA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’articolo 8 introduce la ‘Carta regionale per lo Sviluppo dell’Intelligenza Artificiale’, il nuovo documento strategico che orienta l’azione della Lombardia nella promozione di un ecosistema dell’IA innovativo, responsabile e competitivo. La Carta punta a tre obiettivi chiave: rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e altri attori pubblici e privati, creando una rete solida capace di guidare innovazione e crescita economica; sostenere ricerca e sviluppo nel campo dell’Intelligenza Artificiale, valorizzando eccellenze e competenze presenti sul territorio; promuovere un uso etico e sostenibile dell’IA, garantendo il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti delle persone.

“Per il raggiungimento delle finalità che ci siamo posti – chiarisce l’assessore Fermi – la Regione si muoverà in sinergia con soggetti pubblici e privati, tra cui università, organismi di ricerca, parchi tecnologici, centri nazionali per la ricerca, ecosistemi dell’innovazione, cluster tecnologici, soggetti appartenenti alle filiere produttive, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), istituti tecnologici superiori (Its Academy) e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali. L’obiettivo è chiaro: vogliamo porre Regione Lombardia al centro dei processi di sviluppo tecnologico e competitivo”.