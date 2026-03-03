Btp, partenza col botto: 6 miliardi di sottoscrizioni. Come ottenere un 3% di rendimento
Ha superato di poco i 6 miliardi di euro la domanda per il nuovo BTp Valore che il Tesoro ha lanciato lunedì mattina sul mercato. Nel primo giorno di collocamento la domanda per il nuovo titolo e’ stata di oltre 6,04 miliardi di euro con piu’ di 176mila contratti sottoscritti. La chiusura dell’operazione e’ attesa per venerdi’ prossimo, salvo chiusura anticipata. Il BTp Valore emesso lo scorso ottobre nella prima giornata di emissione aveva totalizzato ordini per 5,4 miliardi.
L’emissione e’ riservata ai piccoli risparmiatori e il titolo prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.
Il titolo ha scadenza a 6 anni (2032) e prevede un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito per chi lo detiene fino alla scadenza naturale.
Come ottenere un 3% di rendimento col Btp Valore
La settimane edizione del Btp Valore, secondo i calcoli degli esperti offrirebbe, per chi lo tiene fino alla scadenza, un rendimento lordo di poco superiore al 3%, che con la tassazione agevolata del 12,5% sfiora il 2,7% netto. Non sono un record, ma i sei miliardi di sottoscrizioni nel primo giorno del collocamento, che termina venerdì salvo chiusura anticipata, si raffrontano ai quasi 5,4 miliardi del collocamento dello scorso ottobre e ai 3,7 miliardi del maggio 2024.
Per strappare un 3% di rendimento col Btp Valore, occorre godere anche del premio fedeltà, lo 0,8% del capitale investito, mantenendo in portafoglio i titoli fino a Marzo 2032 in un contesto geopolitico instabile: i tassi minimi garantiti salgono dal 2,50% per il primo e secondo anno, al 2,80% per il terzo e quarto anno, fino al 3,50% per il biennio finale. Quelli definitivi potranno essere confermati o rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato a chiusura dell’emissione.
Durata e premio
Il collocamento avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana al prezzo di 100 (alla pari), senza commissioni di sottoscrizione.
- Investimento minimo: 1.000 euro
- Nessun tetto massimo
- Ordini interamente soddisfatti (salvo chiusura anticipata)
La sottoscrizione è possibile tramite home banking abilitato al trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o ufficio postale.