Caro carburante, non solo aerei. Dai traghetti al trasporto pubblico. Le previsioni: si rischia il collasso

-
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

Il caro carburanti non colpisce soltanto il traffico aereo, ma si abbatte con forza anche sul trasporto pubblico locale, un settore già messo a dura prova da tagli e proteste per i disservizi. L’impennata del prezzo del gasolio rischia ora di compromettere ulteriormente la tenuta del sistema. «Il trasporto pubblico su gomma rischia il collasso», avverte Serena Lancione, presidente di Anav Piemonte, l’associazione che riunisce le aziende dell’autotrasporto passeggeri.

A dicembre scorso il gasolio costava in media 1,7 euro al litro; oggi il prezzo è salito a 2,18 euro. Un aumento di circa cinquanta centesimi che pesa già sui bilanci delle famiglie e che, a breve, potrebbe incidere in modo significativo anche sui conti delle aziende del settore. «Gli autobus extraurbani viaggiano prevalentemente a gasolio – spiega Lancione – e, se la situazione non cambia, la stabilità del sistema è a rischio. Non possiamo reggere oltre tre o quattro mesi». Secondo gli operatori, l’attuale scenario è sostenibile al massimo fino all’estate, dopodiché si rischia di lavorare in perdita.

🔥 DA NON PERDERE ▷  Bonus prima casa e donazioni utilizzi consentiti: limiti reali ed eccezioni

L’allarme si estende anche al trasporto marittimo

Il rincaro dei carburanti minaccia infatti la continuità dei servizi di navi e traghetti, soprattutto in vista della stagione estiva. A segnalarlo sono Assarmatori e Confitarma, le principali organizzazioni del settore. In un contesto geopolitico segnato da tensioni internazionali e dalle conseguenze sui mercati energetici, cresce la pressione sull’intero sistema produttivo e logistico.

Secondo le associazioni, l’aumento dei costi energetici incide in modo particolarmente pesante sui collegamenti marittimi regolari, sia per passeggeri sia per merci, lungo le rotte nazionali e verso le isole. Un comparto già fragile, anche a causa delle nuove politiche ambientali europee. Il rischio, concreto, è che nei prossimi mesi alcune tratte possano essere ridotte o sospese, con possibili ripercussioni proprio durante il picco estivo.

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
LinkedIn
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

Authors (2)

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

Primary Author
giornalista dr.
Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia…
LinkedIn
Carolina Bergamaschi Avatar

Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD