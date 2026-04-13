Caro carburante, non solo aerei. Dai traghetti al trasporto pubblico. Le previsioni: si rischia il collasso

Il caro carburanti non colpisce soltanto il traffico aereo, ma si abbatte con forza anche sul trasporto pubblico locale, un settore già messo a dura prova da tagli e proteste per i disservizi. L’impennata del prezzo del gasolio rischia ora di compromettere ulteriormente la tenuta del sistema. «Il trasporto pubblico su gomma rischia il collasso», avverte Serena Lancione, presidente di Anav Piemonte, l’associazione che riunisce le aziende dell’autotrasporto passeggeri.

A dicembre scorso il gasolio costava in media 1,7 euro al litro; oggi il prezzo è salito a 2,18 euro. Un aumento di circa cinquanta centesimi che pesa già sui bilanci delle famiglie e che, a breve, potrebbe incidere in modo significativo anche sui conti delle aziende del settore. «Gli autobus extraurbani viaggiano prevalentemente a gasolio – spiega Lancione – e, se la situazione non cambia, la stabilità del sistema è a rischio. Non possiamo reggere oltre tre o quattro mesi». Secondo gli operatori, l’attuale scenario è sostenibile al massimo fino all’estate, dopodiché si rischia di lavorare in perdita.

L’allarme si estende anche al trasporto marittimo

Il rincaro dei carburanti minaccia infatti la continuità dei servizi di navi e traghetti, soprattutto in vista della stagione estiva. A segnalarlo sono Assarmatori e Confitarma, le principali organizzazioni del settore. In un contesto geopolitico segnato da tensioni internazionali e dalle conseguenze sui mercati energetici, cresce la pressione sull’intero sistema produttivo e logistico.

Secondo le associazioni, l’aumento dei costi energetici incide in modo particolarmente pesante sui collegamenti marittimi regolari, sia per passeggeri sia per merci, lungo le rotte nazionali e verso le isole. Un comparto già fragile, anche a causa delle nuove politiche ambientali europee. Il rischio, concreto, è che nei prossimi mesi alcune tratte possano essere ridotte o sospese, con possibili ripercussioni proprio durante il picco estivo.