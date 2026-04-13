Conto Termico 3.0, al via le domande: contributi fino al 65% per efficienza energetica. Chi può accedere

Riparte il Conto Termico 3.0. Dopo oltre un mese di sospensione, il portale per l’invio delle domande riapre alle ore 12:00 di lunedì 13 aprile, come comunicato dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici).

Contributi fino al 65%

L’incentivo prevede contributi fino al 65% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra gli interventi finanziabili rientrano l’isolamento termico degli edifici, l’installazione di pompe di calore e collettori solari, nonché impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo. Sono inclusi anche i punti di ricarica per veicoli elettrici, purché installati insieme alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Chi può accedere al contributo

La riapertura riguarda tutti i potenziali beneficiari: privati cittadini, imprese, enti del Terzo Settore e Pubbliche amministrazioni. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in accesso diretto. Per le imprese resta attiva anche la procedura per la “valutazione preliminare”.

Lo scorso 3 marzo il Gse aveva registrato richieste per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, a fronte di una disponibilità annuale di 900 milioni. Per questo motivo il portale era stato temporaneamente chiuso, al fine di completare le verifiche sulle istanze già presentate e garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto ministeriale del 7 agosto 2025.

Nel periodo di sospensione sono state analizzate le domande per individuare quelle non ammissibili e quelle senza impatto economico sul 2026, consentendo così la riapertura della procedura e la gestione di nuove richieste.