Conto Termico 3.0, al via le domande: contributi fino al 65% per efficienza energetica. Chi può accedere

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Riparte il Conto Termico 3.0. Dopo oltre un mese di sospensione, il portale per l’invio delle domande riapre alle ore 12:00 di lunedì 13 aprile, come comunicato dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici).

Contributi fino al 65%

L’incentivo prevede contributi fino al 65% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra gli interventi finanziabili rientrano l’isolamento termico degli edifici, l’installazione di pompe di calore e collettori solari, nonché impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo. Sono inclusi anche i punti di ricarica per veicoli elettrici, purché installati insieme alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Chi può accedere al contributo

La riapertura riguarda tutti i potenziali beneficiari: privati cittadini, imprese, enti del Terzo Settore e Pubbliche amministrazioni. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in accesso diretto. Per le imprese resta attiva anche la procedura per la “valutazione preliminare”.

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Lo scorso 3 marzo il Gse aveva registrato richieste per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, a fronte di una disponibilità annuale di 900 milioni. Per questo motivo il portale era stato temporaneamente chiuso, al fine di completare le verifiche sulle istanze già presentate e garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto ministeriale del 7 agosto 2025.

Nel periodo di sospensione sono state analizzate le domande per individuare quelle non ammissibili e quelle senza impatto economico sul 2026, consentendo così la riapertura della procedura e la gestione di nuove richieste.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD