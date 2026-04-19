Libano meridionale. Hezbollah e Israele: la “linea gialla”

Prendiamo spunto da un articolo pubblicato da M. Alessandra Filippi dal titolo LA “GAZAFICAZIONE” DEL LIBANO MERIDIONALE.

Il comunicato diffuso il 18 aprile dalle forze israeliane introduce un elemento nuovo e potenzialmente decisivo nel conflitto con il Libano: il riferimento alla “linea gialla”. Secondo la versione militare, unità operative nel sud del Libano avrebbero individuato combattenti oltre tale linea, configurando una minaccia immediata e giustificando interventi. Tuttavia, il significato di questa definizione va oltre il piano tattico: le “linee” tracciate senza un chiaro orizzonte di ritiro tendono storicamente a trasformarsi in confini di fatto, soprattutto quando accompagnate da distruzioni sistematiche e svuotamento del territorio.

L’esperienza di Gaza rappresenta un precedente chiave. Lì, la creazione di linee di controllo ha portato alla segmentazione del territorio e a un controllo militare diretto, con uso della forza anche in assenza di delimitazioni visibili. L’applicazione dello stesso schema nel Libano meridionale viene definita da alcune analisi come una “gazaficazione”, cioè l’esportazione di un modello di controllo territoriale basato su presenza militare, pressione continua e riduzione dello spazio abitabile.

A rafforzare questa interpretazione contribuiscono le dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che ha indicato come riferimento operativo città palestinesi distrutte come Rafah e Beit Hanoun, suggerendo una strategia che include la neutralizzazione dei villaggi di confine considerati legati a Hezbollah. I dati forniti dal governo libanese parlano di oltre 40.000 abitazioni distrutte, mentre il bilancio umano è pesante: più di 2.100 morti, 6.500 feriti e oltre 1,5 milioni di sfollati, tra cui centinaia di migliaia di bambini.

Una dimensione giuridica oltre che militare

A questo punto la questione assume una dimensione giuridica oltre che militare. La creazione unilaterale di zone di controllo permanente e la distruzione di infrastrutture civili sollevano interrogativi rilevanti sul rispetto del diritto internazionale umanitario. Il rischio è l’apertura di nuovi precedenti, dopo quelli già emersi nel contesto di Gaza.

Il quadro richiama dinamiche storiche profonde. Il parallelo con la Nakba palestinese, durante la quale centinaia di villaggi furono svuotati e distrutti rendendo impossibile il ritorno della popolazione, non è automatico ma rappresenta un’eco significativa. Anche il sud del Libano è già stato teatro di occupazioni israeliane, dal 1978 fino al ritiro del 2000, mostrando una continuità strategica che oggi sembra riemergere.

Accanto alla dimensione militare emergono inoltre segnali di possibile trasformazione del territorio. Gruppi estremisti come Uri Tzafon promuovono scenari di insediamento civile nel sud del Libano, diffondendo immagini e progetti che immaginano la colonizzazione dell’area. Non si tratta ancora di piani operativi, ma indicano una visione che va oltre il controllo militare, verso una possibile trasformazione demografica.

Il punto centrale è che la gestione del confine appare sempre più come una variabile politica e non geografica. Questa logica affonda le radici nel pensiero strategico sionista, come la teoria del “muro di ferro” di Ze’ev Jabotinsky, basata sulla superiorità militare per imporre una realtà irreversibile. Oggi quella visione sembra riemergere sotto nuove forme operative, segnando una fase in cui guerra, controllo territoriale e prospettive di trasformazione del territorio si intrecciano in modo sempre più evidente.

Tra accuse di escalation e timori di “modello Gaza”, i media globali parlano di svolta pericolosa

La comparsa della “linea gialla” nel linguaggio militare israeliano e l’intensificazione delle operazioni nel sud del Libano stanno attirando un’attenzione crescente da parte della stampa internazionale, che legge questi sviluppi non come episodi isolati, ma come segnali di una possibile evoluzione strategica del conflitto.

Secondo il Financial Times, la situazione riflette un rischio concreto di estensione del modello operativo già visto a Gaza, con una progressiva trasformazione delle operazioni militari in controllo territoriale più stabile. Il quotidiano sottolinea come la combinazione di distruzioni diffuse e sfollamenti possa creare condizioni difficilmente reversibili, con implicazioni politiche di lungo periodo.

Il New York Times evidenzia invece la dimensione umanitaria, mettendo in primo piano l’impatto sugli sfollati e la pressione crescente sulle infrastrutture civili. L’attenzione è rivolta soprattutto alla scala del fenomeno: milioni di persone coinvolte e un territorio sempre più svuotato, elementi che alimentano il timore di una crisi umanitaria prolungata.

Per The Guardian, il punto chiave è la natura delle “linee” tracciate sul terreno. Non semplici delimitazioni tattiche, ma strumenti che nel tempo possono diventare confini de facto, soprattutto se accompagnati da operazioni militari continue. Il giornale parla apertamente di una “normalizzazione del controllo”, con il rischio che il cessate il fuoco resti solo formale.

La lettura di Al Jazeera è ancora più critica: la definizione di “gazaficazione del Libano meridionale” sintetizza l’idea che non si tratti solo di operazioni militari, ma dell’esportazione di un intero modello di gestione del territorio basato su controllo, pressione e riduzione dello spazio abitabile.

Anche Reuters sottolinea il rischio di escalation regionale, evidenziando come ogni cambiamento sul terreno possa innescare reazioni a catena, soprattutto in un contesto già instabile. L’agenzia richiama inoltre le preoccupazioni legate al diritto internazionale, con possibili violazioni legate alla distruzione di infrastrutture civili.

Nel complesso, emerge una convergenza tra le principali testate: la situazione nel sud del Libano non è più solo un episodio legato al conflitto con Hezbollah, ma un possibile punto di svolta nella gestione dei confini e del territorio.

È un segnale di cambiamento nella strategia, che potrebbe trasformare una zona di conflitto temporaneo in uno spazio di controllo permanente. E, come spesso accade in Medio Oriente, ciò che nasce come misura tattica rischia di diventare una realtà duratura.