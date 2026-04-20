Tortona Design Week 2026. THINKING BETTER e Trendiest Media: il futuro del design nasce dalla memoria

Lunedì 20 aprile dalle 18 alle 20, l’Agenzia di Stampa Trendiest Media riceverà dalle 18 alle 20 gli amici giornalisti al BlueSquare di via Tortona, di fronte al Mudec, per un brindisi (SOLO SU INVITO)



Guardare indietro per progettare meglio: alla Tortona Design Week 2026 si analizzerà il futuro del design con uno sguardo al passato, la reinterpretazione dell’artigianalità con tecnologie sostenibili, la trasformazione della memoria in innovazione, con le persone, e non gli oggetti, al centro del progetto



Dal 20 al 26 aprile 2026, il quartiere Tortona torna protagonista della Milano Design Week con un nuovo capitolo della sua evoluzione internazionale. Il tema di quest’anno, “THINKING BETTER, Look back to Shape the Future”, introduce una riflessione profonda e attuale: il futuro non è solo davanti a noi, è ovunque. E per costruirlo serve uno sguardo più consapevole al passato.

Tortona Design Week si conferma un punto di riferimento nel calendario internazionale dedicato agli addetti ai lavori e agli appassionati di design. Quest’anno l’invito è a guardare al passato del design senza nostalgia, ma come un atto progettuale consapevole: rileggere gesti, forme e relazioni che hanno funzionato, reinterpretare l’artigianalità con tecnologie sostenibili e rimettere le persone, non l’oggetto, al centro dei progetti. Perché il futuro non nasce dal vuoto, ma dalla capacità di scegliere meglio e progettare meglio.

I progetti interpreteranno il tema THINKING BETTER

Nel cuore di questa riflessione progettuale, numerosi progetti interpreteranno il tema

THINKING BETTER, esplorando il rapporto tra memoria, innovazione tecnologica e

nuove forme di abitare.

Tra le installazioni in programma si erge Corpografia – Paesaggio di Donna, progetto di

Sara Ricciardi Studio concepito su invito della Torneria Tortona, location per eventi con

cui la designer collabora da anni non solo per realizzare oggetti, ma per immaginare

scenari. Nato dal desiderio di interrogare il tema del femminile nel presente,

l’installazione si presenta come un’isola urbana, arcipelago di forme organiche pensato

come luogo di sosta e di accoglienza. Tra presenze botaniche e quinte sinuose, lo spazio

si apre alla relazione e alla possibilità di comunità, divenendo un’oasi rosa dedicata

all’incontro. Il paesaggio si fa intimo e abitabile: una sequenza di linee che evocano un

orizzonte femmineo da attraversare. Il corpo emerge come geografia urbana e

simbolica, declinata in uno shocking pink che richiama la forza rivoluzionaria di Elsa

Schiaparelli. Soglia e passaggio, il corpo non è più limite ma architettura ospitale, gesto

pubblico, spazio condiviso.

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Il nuovo Geberit Experience Center in via Tortona 31 sarà protagonista dell’edizione 2026.

All’interno dello spazio prenderà forma l’evento Flow. Form. Function., con al

centro l’installazione RŌS, firmata dallo studio di design svizzero atelier oï. Centinaia di

sottili molle in acciaio guidano il movimento delle gocce d’acqua in una composizione

dinamica, rendendo visibile la profonda competenza di Geberit nel governare il flusso

idrico e rivelando la bellezza nascosta dei sistemi normalmente celati dietro le pareti.

Il dialogo tra design e mobilità sarà al centro della presenza di Konzepthaus, che torna

nel distretto con Haus of Automotive, piattaforma internazionale dedicata all’incontro

tra industria automobilistica, design e innovazione. Gli appuntamenti principali sono la

CMF Conference il 20/04 e la Lighting, UX & Brand Conference il 21 aprile, in cui verrà

esplorato il futuro del design della mobilità. Dal 22 al 26 i Partner Days presenteranno

mostre personalizzate e progetti all’avanguardia. Con “IN PROGRESS”, il partner

principale Lotus invita i visitatori a entrare in un percorso creativo in continua

evoluzione, rivelando come il brand plasmi costantemente design e innovazione. Inoltre,

con C-LAB, il workshop di 4 giorni “Automotive Design Experience” è dedicato a

studenti e giovani professionisti. Via Tortona, 31.



Con Urban Jungle, progetto nato all’interno del Green Master Lab dalla collaborazione

tra D.Green ed European School of Economics, la progettualità artistica diventa

strumento educativo per avvicinare un pubblico trasversale alla creatività sostenibile.

L’installazione ripropone una giungla urbana in chiave fantastica attraverso foglie e

fiori giganti che sottolineano la magnificenza della natura quale motore della vita, con

l’individuo al suo centro. Uno scenario sinestetico in cui convivono elementi artistici e di

design e che stimola l’espressione del benessere sostenibile. Via Tortona, 35.

E poi Barton Perreira, parte di Thélios, LVMH Eyewear Excellence, che debutta alla

Tortona Design Week con un’installazione esclusiva in collaborazione con Laurent

Badier Studio Art & Industry. Il pop-up presenta una selezione curata di occhiali Barton

Perreira all’interno di un ambiente scultoreo in Plexiglas e PVC riciclato, reinterpretato

dallo studio di design. L’installazione celebra l’artigianalità e l’innovazione dei materiali,

dove l’eyewear e il design contemporaneo si incontrano in un nuovo e stimolante

dialogo visivo. Via Tortona, 20.



Toyota Material Handling Europe presenta It’s Just Forklifts, una mostra che

reinterpreta i carrelli elevatori tra design e innovazione. In esposizione l’heritage Toyota

Material Handling, i concept su sostenibilità e intralogistica AI-driven, i finalisti della

Toyota Logistic Design Competition e il nuovo Traigo_i elettrico. Via Voghera, 8.

La presenza automotive si arricchisce con Hyundai, che svela in anteprima mondiale

IONIQ 3 e presenta “Unfold Stories – From Paper to Steel”

, un racconto esperienziale

ispirato al processo creativo che trasforma un foglio di carta nella forma scultorea di

un’automobile. Via Tortona, 32.



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Anche Zeekr Design torna alla TDW con The Art of Connection, un’installazione

immersiva che esplora il processo creativo alla base della Zeekr 7GT. Il progetto riflette

sulla relazione tra design, tecnologia e materiali, dando forma a una narrazione capace

di coinvolgere il visitatore in un’esperienza multisensoriale. Ospitata presso Opificio 31.

MEISDEL, brand giapponese di cucine residenziali, ha scelto la TDW per il debutto

europeo di Anima 01: l’isola cucina, realizzata in acciaio inox e plasmata da maestri

artigiani come un pianoforte a coda, è un’opera scultorea di linee curve e rette, risultato

di un design che indaga la forza espressiva della materia. Indirizzo: Tortona Square, in

via Via Tortona 36.



Color Design Lechler, con The Way of Sportin’ Life, racconta una collezione che

trasforma il mondo sportivo in linguaggio abitativo e come il colore e la finitura possano

accompagnare i diversi modi di vivere lo sport. Via Tortona, 14.

Snodo fondamentale per gli artisti e i designer è l’hotel nhow Milano, un laboratorio

creativo dove design, arte ed eventi si incontrano, ospitando mostre, installazioni e

format dedicati alla cultura contemporanea. Via Tortona, 35.



A completare il panorama espositivo saranno anche Lexus; Switzerland Global

Enterprise; Hisense; MEDUM; Rafa Lanfranco Concept Store; DUXIANA; IN

BETWEEN; Plenitude con progetti che spaziano dall’innovazione tecnologica al design

dell’abitare, dall’energia sostenibile alla ricerca artistica contemporanea.

Tortona Design Week è organizzata in collaborazione con Double Malt, agenzia di

comunicazione integrata che, per il quarto anno, ne cura la strategia comunicativa,

traducendo il concept in narrazione e identità.

Il design non è solo innovazione tecnologica o sperimentazione estetica: è scelta,

responsabilità e visione culturale. Nel 2026, Tortona Design Week invita il pubblico

internazionale a un gesto semplice ma radicale: guardare indietro per scegliere

meglio. Progettare meno, ma progettare meglio.

Scopri di più: www.tortonadesignweek.com