Fisco, nuova assistenza online per i contribuenti. Come funziona il canale Civis

Novità in arrivo per i rapporti tra contribuenti e Agenzia delle Entrate: sarà possibile chiedere una seconda valutazione delle pratiche direttamente online, senza più dover fissare appuntamenti negli uffici.

Il canale Civis, dedicato all’assistenza sulle comunicazioni e sugli avvisi fiscali, si aggiorna e amplia le sue funzionalità. I contribuenti che non ritengono corretto l’esito della prima lavorazione, o che intendono integrare la documentazione, potranno continuare il dialogo con lo stesso ufficio tramite web, anche attraverso un professionista delegato.

Il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate



La nuova versione del servizio, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, introduce la possibilità di richiedere il riesame della pratica online dopo una prima risposta. L’obiettivo è trasformare Civis in un canale unico di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici, comprese – per la prima istanza – le cartelle di pagamento derivanti da controlli automatizzati.



Tra le principali novità, la possibilità di allegare fino a 10 documenti (con dimensione massima di 20 MB ciascuno) per supportare le richieste. Il sistema permetterà inoltre di monitorare lo stato delle pratiche, consultare quelle precedenti e conoscere l’ufficio responsabile della gestione.



Il servizio sarà accessibile non solo ai contribuenti, ma anche a intermediari, rappresentanti legali e persone di fiducia. Per avviare una richiesta sarà sufficiente inserire il codice fiscale e selezionare la tipologia di atto. In caso di avvisi telematici di irregolarità, sarà necessario indicare il codice identificativo di 13 cifre presente nella comunicazione.