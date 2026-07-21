Torna la Mondadizza Music Week 26 luglio – 2 agosto 2026

— a cura di Lucia Cimini —

Mondadizza (SO)

La Società dei Concerti di Milano è lieta di annunciare l’ottava edizione della Mondadizza Music Week, il laboratorio musicale dedicato ai giovani talenti della musica classica che avrà luogo nel territorio di Sondalo dal 26 luglio al 2 agosto.

Una serie di incontri che uniranno arte, talento, comunità locale e turismo, con una particolare attenzione al paesaggio e alla valorizzazione dell’ambiente circostante. In questa edizione, ogni appuntamento del festival sarà caratterizzato da un tema specifico, strettamente legato agli elementi naturali che definiscono il paesaggio e l’identità dell’Alta Valtellina.

Attraverso il tema del regno animale verrà affrontato il delicato e attuale rapporto tra uomo e fauna selvatica. I concerti dedicati al bosco, all’acqua e ai fiori offriranno invece l’occasione per riflettere sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza della tutela degli ecosistemi. L’introduzione sarà a cura di Massimiliano Favaron, responsabile Ufficio Didattica e Divulgazione Ente Parco Nazionale dello Stelvio con la partecipazione del giovane valtellinese Gabriele Medde per le presentazioni musicali.

Gli appuntamenti all’aperto

Torneranno gli appuntamenti all’aperto che negli anni hanno reso unica la manifestazione, come il concerto nello storico borgo di Cà de la Piera e l’esibizione in alta quota all’Alpe di Scala Piana, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei momenti più suggestivi e attesi della rassegna. Tra le novità più significative dell’edizione 2026 spicca la presenza dell’Orchestra da Camera Canova, una delle realtà orchestrali giovanili più interessanti del panorama italiano. Per la prima volta nella storia della Mondadizza Music Week, infatti, il festival ospiterà un’intera orchestra, ampliando ulteriormente la propria proposta artistica e offrendo al pubblico un’esperienza musicale di particolare rilievo. Arricchirà inoltre il programma la partecipazione dell’attore Filippo Lai, che accompagnerà il concerto inaugurale dedicato al tema del regno animale.

Tanti i nomi che dopo la Mondadizza Music Week hanno avuto rilievo internazionale: le violiniste Giulia Rimonda e Sofia Manvati, i pianisti Antonio Chen Guang e Federico Nicoletta, il Trio Kaufman, la violoncellista Ludovica Rana e il pluripremiato Quartetto Goldberg che a Mondadizza ha cementato la sua unione musicale. Senza dimenticare Monica Zhang, diciannovenne pianista approdata ai palcoscenici e concorsi internazionali dall’Europa agli Stati uniti che ha chiesto di tornare a Mondadizza per rivivere un’esperienza così significativa nella sua carriera. La Mondadizza Music Week è realizzata dalla Fondazione Società dei Concerti di Milano con il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale di Lombardia, di ERSAF Ente Parco Nazionale dello Stelvio, Bim Adda, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Alta Valtellina. Con il patrocinio del Comune di Sondalo, il supporto della Comunità Pastorale di Sondalo e il contributo di Banca Popolare di Sondrio.

Enrica Ciccarelli Mormone, Presidente della Fondazione Società dei Concerti, commenta: “Mondadizza si afferma ogni anno di più come un territorio musicale. Da qui hanno preso il via tante carriere internazionali. Rimango sempre molto colpita dalla straordinaria partecipazione della comunità locale. Per questo abbiamo scelto di valorizzare anche talenti locali. Questo ci spinge a lavorare sempre meglio”.

Gli appuntamenti

Tutti gli eventi della Mondadizza Music Week 2026 sono a ingresso gratuito; è gradita la prenotazione attraverso i canali dell’Ufficio del Turismo APT di Sondalo. In occasione di ciascun concerto sarà inoltre disponibile un servizio navetta gratuito dal parcheggio Palù alle sedi degli eventi. Per il concerto conclusivo del 2 agosto presso l’Alpe di Scala Piana, nel Parco Nazionale dello Stelvio, il servizio navetta partirà da Sondalo alle ore 9.00 con destinazione Fontanaccia di Fumero. Da qui il pubblico raggiungerà il luogo dell’evento attraverso una passeggiata collettiva di media difficoltà della durata di circa 40 minuti.

26 luglio – ore 21:00 | Chiesa di Santa Maria Maggiore, Sondalo

Il concerto inaugurale, ospitato nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Sondalo, affronta il tema del rapporto tra uomo e fauna selvatica attraverso le musiche di Sergej Prokofiev, Luciano Berio e Artur Honegger, interpretate dall’Orchestra da Camera Canova diretta da Enrico Pagano, con la partecipazione dell’attore Filippo Lai.

28 luglio – ore 21:00 | Chiesa Parrocchiale, Mondadizza

Nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Mondadizza, le musiche di Schumann, Bach, Paganini, Mendelssohn e Piazzolla accompagnano una riflessione sul valore del bosco e sull’importanza della tutela degli ecosistemi naturali.

29 luglio – ore 18:00 (open air) | Cà de la Piera, Borgo Santa Marta, Sondalo

Lo storico borgo di Cà de la Piera, a Santa Marta, ospita un concerto all’aperto dedicato alla pietra, elemento profondamente legato all’identità della Valtellina. Con la pietra sono stati costruiti i terrazzamenti che modellano il paesaggio vitivinicolo della valle e molte delle architetture tradizionali che ancora oggi ne raccontano la storia.

30 luglio – ore 21:00 | Chiesa Parrocchiale, Mondadizza

Le musiche di Smetana, Franck, Scarlatti, Liszt, Mompou evocano l’acqua, uno degli elementi più preziosi e vitali del paesaggio alpino, invitando a riflettere sul suo valore per l’ambiente e per le comunità che lo abitano.

1 agosto – ore 21:00 | Chiesa Parrocchiale, Mondadizza

Nella Chiesa Parrocchiale di Mondadizza il percorso musicale si rivolge al cielo, luogo simbolico della contemplazione e della ricerca di significato. Le musiche di Lizotte, Bach/Rachmaninov, Liszt e Piazzolla accompagnano il pubblico in una riflessione sul desiderio umano di orientare il proprio cammino e la propria felicità.

2 agosto – ore 11:30 (open air) | Alpe di Scala Piana, Parco Nazionale dello Stelvio Il concerto conclusivo, ospitato all’Alpe di Scala Piana nel Parco Nazionale dello Stelvio, celebra la ricchezza e la fragilità del patrimonio naturale alpino. Immersi nel paesaggio montano, gli artisti e il pubblico condividono l’ultimo appuntamento della rassegna in un contesto di particolare valore ambientale.