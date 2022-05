Come valutare i rischi e le possibili soluzioni

Prima la pandemia, poi l’inflazione, quindi la guerra. Inevitabili i dubbi per chi ha o mette da parte risparmi. Alcuni timori sono fondati, altri no, con banche e promotori sempre in agguato.

Passeremo in rassegna le principali alternative: oro, titoli di Stato, buoni postali, azioni, risparmio gestito, fondi pensione, conti in Svizzera, banconote in euro o dollari, Bitcoin.

Poche parole su alcune, valutazioni più complesse su altre.

Beppe Scienza

Beppe Scienza è un matematico e insegna all’Università di Torino. Dal 1976 si occupa di risparmio e dal 1984 di previdenza integrativa. Nel suo libro “Il risparmio tradito” ha denunciato i danni procurati ai risparmiatori da fondi e gestioni, ma anche di quelle che lui ritiene le connivenze del giornalismo economico in importanti quotidiani.

Con “La pensione tradita” è stato fra i pochissimi a difendere il Tfr contro i fondi pensione.

Beppe Scienza afferma: “In quanto a previsioni su tassi d’interesse, cambi ecc. faccio mia la battuta di Karl Otto Pöhl, allora governatore della Banca Centrale Tedesca: «Ich gebe keine Zins- oder Wechselkursprognosen ab, zumindest schon gar nicht für die Zukunft» (traduzione … Non faccio previsioni sui tassi di interesse o sui tassi di cambio, almeno non per il futuro …) www.beppescienza.it

Saluti di:

Susanna Terracini

Direttrice del Dipartimento di Matematica

Introduce:

Antonio Tanza, presidente dell’associazione Adusbef

Interventi di:

Beppe Scienza

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”

Elisabetta Ottoz

Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”

Marco Vinciguerra

Consulente finanziario Tokos scf

Marco Gallea

Politecnico di Torino, interverrà sugli investimenti in immobili.

Direzione Scientifica:

Beppe Scienza, Docente di Metodi per le scelte finanziarie e previdenziali

Università di Torino, Dipartimento di Matematica, in collaborazione con Adusbef

