Carola Salvato –

Rivoluzionare l’assistenza sanitaria, cambiare il mindset, creare sinergia tra pubblico e privato.

Questi sono i punti chiave sulla trasformazione dell’healthcare di cui si è parlato a “PNRR e Sanità. Da difficile sfida a straordinaria opportunità”, l’evento che ha visto tra i protagonisti importanti voci della sanità, del diritto e della comunicazione, moderato da Carola Salvato, CEO di Havas Life Italy, e presidente di AssoHealth e Global Women in PR Italia (nella foto).

AssoHealth

AssoHealth è la prima associazione nazionale che riunisce le agenzie di comunicazione specializzate nel settore healthcare. Fondata da dieci aziende di questo comparto, lo scopo di AssoHealth non è solo quello di promuovere la salute nella vita delle persone, ma anche di creare partnership con tutti coloro che operano in un ambito complesso e variegato come quello sanitario

Da difficile sfida a straordinaria opportunità

Grazie ai membri di Health Policy Commission di Diplomatia, allo Studio Chiomenti e a tutti i partecipanti, nel corso del dibattito si è creato un dialogo davvero stimolante.

Il tema Che Carola Salvato mette sempre alla base di questi incontri è far sì che l’uomo non sia soggetto passivo ma attivo del cambiamento tecnologico. Quindi come, e soprattutto dove, investire per una tecnologia che sia realmente al servizio dell’uomo?

“In questo processo innovativo che sembrerebbe de-umanizzare, l’uomo deve affermare vigorosamente la sua voce, la sua libertà e la sua centralità, piegando il modello al volere umano nella direzione di un sempre maggiore progresso civile che, stimolato dall’innovazione, assicuri e crei nuove opportunità economico – sociali ed esistenziali” sostiene Carola Salvato.

L’avv. Stefano Crisci, CEO team IA di Diplomatia e Founder dello Studio Legale Crisci, afferma: “La via della condivisione, della discussione e del confronto è’ la chiave, la soluzione unica per il raggiungimento della conoscenza. Solo così l’enorme patrimonio rappresentato dalla moltitudine dei dati potrà far vivere in ognuno di noi la fiammella della speranza per le generazioni che verranno. Grazie alla tecnologia i processi si accorceranno”.

Oltre a Carola Salvato, hanno preso parte all’evento:

Rosario Filippo Tomarchio, Project Manager Health Policy Commission Diplomatia

Francesco Ago, Of counsel Chiomenti, Vice-presidente Senior Diplomatia

Marco Cerritelli, partner Chiomenti

Filippo Brunetti, partner Chiomenti

Francesco Saverio Mennini,PhD Professore di Economia Sanitaria e Microeconomia, Research Director Eehta del Ceis dell’Università di Tor Vergata di Roma e Presidente della Società italiana di Health Technology Assessment

Marcello Cattani, Country Lead – President & Managing Director, Italy & Malta Sanofi

Ivan Di Schiena, Head of Patient Access and External Engagement Italy UCB

Stefano Crisci, CEO team IA di Diplomatia e Professore Market Regulation Sapienza Roma Head of Legal Affairs World Food Programme (WFP) Italia.

Samuele Franchina, Business Development Manager Gruppo GPI

Tiziana Mele, Managing Director Lundbeck Italia

Franco Prampolini, COO – Head of Public Sector & Defence, Health & Life Science – Italy Atos

Roberto Monteforte, imprenditore Codisan S.p.A

Aldo Sterpone, General Manager Grünenthal Italia

Flavia Kheiraoui, Value Access & Public Affairs Lead Servier

Fabio Torriglia, Country Manager Viatris