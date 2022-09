Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze del governo dimissionario, hanno adottato, nei giorni scorsi, lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile, come del resto era previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo del lontano 20 giugno 2005.

Grande soddisfazione è stata espressa da Fabrizio Capaccioli, AD di ASACERT (Ente accreditato da Accredia per le attività di controllo tecnico in corso d’opera) e Vicepresidente del Green Building Council Italia. “Finalmente un governo, per giunta dimissionario, ha applicato ciò che da 17 anni era rimasto sospeso, ovvero un decreto molto importante per la tutela degli interessi degli acquirenti di immobili”, afferma Capaccioli. Lo schema tipo “L’esecutivo ha accolto le richieste della nostra categoria, attraverso il lungo e meticoloso lavoro delle relative Associazioni. Con l’introduzione dello schema tipo di polizza assicurativa sull’immobile acquistato si colma un vuoto legislativo per anni rimasto sospeso e si tutela l’interesse dell’acquirente. Resta viva l’amarezza che ci siano voluti così tanti anni per colmare un vuoto normativo di essenziale importanza per i cittadini”.

Altra novità riguarda il ruolo della società di “controllo tecnico” trattato dalla normativa. Dovrà essere accreditata in conformità alla Norma ISO/IEC 17020, per le attività di ispezione durante la realizzazione degli immobili oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici.

“Salutiamo con soddisfazione – continua Capaccioli – la scelta dell’Esecutivo di definire con maggiore chiarezza il ruolo del “controllore tecnico” che potrà essere svolto solo da Società Accreditate secondo le specifiche regole di accreditamento.” Per maggiori info:

