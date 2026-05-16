“Eccellenza Donna – Donne&Lavoro”: a Milano l’evento promosso da Giornaliste Italiane. 21 maggio, ore 17
L’associazione Giornaliste Italiane promuove l’evento “Eccellenza Donna – Donne&Lavoro”. Questa iniziativa, organizzata dall’omonimo network, intende valorizzare il ruolo femminile nel mondo del lavoro, dando voce a esperienze di successo, professionalità e leadership per superare le disparità di genere e favorire l’inclusione.
L’incontro si tiene a Milano e include interventi, testimonianze e momenti di networking: riunisce le migliori professioniste dell’informazione e del mondo imprenditoriale. Il premio celebra la determinazione e le capacità d’innovazione delle donne nei settori chiave della cultura, dell’economia e dei media.
L’iniziativa intende valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, dando voce a esperienze di eccellenza e promuovendo un momento di confronto sulle opportunità e le sfide ancora presenti in ambito professionale.
Un appuntamento dedicato al dialogo, alla condivisione e all’ispirazione, con l’obiettivo di mettere in luce competenze, talento e leadership femminile nei diversi settori.
- Data e Orario: giovedì 21 maggio alle ore 17:00.
- Luogo: Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano.
- Promotore: Associazione Giornaliste Italiane.