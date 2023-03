Freedome, startup innovativa e il marketplace di esperienze outdoor, accelera nel mercato del property management e stringe una partnership con Arsenale 1104 srl, società padovana attiva in tutta in Veneto nella gestione di gestione di immobili ad uso residenziale.

Questa partnership mira ad offrire ai clienti di Arsenale 1104 un’esperienza di viaggio più completa, personalizzata e non più legata più al solo turismo tradizionale, ma anche al turismo esperienziale, in particolare al segmento outdoor sull’outdoor, integrando l’offerta di Freedome nel servizio di property management di Arsenale 1104. L’obiettivo è quello di soddisfare le crescenti esigenze dei turisti moderni che cercano esperienze uniche e autentiche durante il loro soggiorno, insieme ad un servizio di gestione immobiliare all’avanguardia.

Il settore del property management

Il settore del property management è in costante crescita in Italia, come riportato da Aigab, con un valore di 9,7 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2022 e 650mila case per gli affitti brevi. Questo trend positivo è sostenuto dal crescente flusso turistico nel Bel Paese e da una clientela sempre più esigente, non solo in termini di soggiorno e locazione, ma anche di esperienze che possano rendere unico il proprio soggiorno.

Tuttavia, il settore del turismo italiano, nonostante l’elevato potenziale di crescita, presenta ancora alcune inefficienze, dovute alla frammentazione dell’offerta e a un basso livello di digitalizzazione da parte degli operatori. Freedome è nata proprio per risolvere queste criticità aggregando in un’unica piattaforma le attività migliori esperienze outdoor offerte da operatori professionali, facilitandone il confronto e accompagnando gli utenti durante tutto il processo, dalla ricerca delle attività alla prenotazione, garantendo la sicurezza delle operazioni.

Freedome

Con oltre 2.300 attività selezionate tra più di 600 operatori professionali e un totale di 90.000 clienti raggiunti, Freedome è il servizio verticale sull’outdoor con il catalogo più esaustivo in Italia. Il catalogo include dal volo in parapendio alle escursioni in barca, dallo sci allo snowboard e poi windsurf, kitesurf, kayak, ebike, canyoning, mongolfiera, e molto altro. La startup supporta anche un indotto di circa 5.000 persone che lavorano nel settore.

“L’ingresso nel mercato del property management rappresenta per Freedome un’opportunità per consolidare la propria presenza sul territorio nazionale e supportare in modo sempre più efficace gli operatori professionali dell’outdoor con cui collaboriamo. In questo contesto, la collaborazione con Arsenale 1104 è una scelta strategica per lo sviluppo, che permette di offrire ai turisti esperienze autentiche e di alta qualità, frutto della conoscenza diretta del Paese e della sua cultura. L’obiettivo di Freedome che porta avanti fin dalla nascita è contribuire in modo concreto alla promozione del turismo sostenibile e alla valorizzazione della nostra Penisola” afferma Michele Mezzanzanica, co-founder di Freedome.