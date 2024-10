Crescita, consolidamento e impegno verso un futuro sempre più sostenibile

Il Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, è lieto di annunciare la pubblicazione del secondo Bilancio di Sostenibilità relativo all’anno 2023. Anche quest’anno, il bilancio rappresenta molto più di un semplice resoconto: seguendo standard internazionali e basandosi su dati oggettivi, esso costituisce una dichiarazione d’intenti che guida i piani di sviluppo futuri, dimostrando la crescente responsabilità verso una sostenibilità integrata ambientale, sociale ed economica.

Il report – redatto secondo i Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards – rendiconta e condivide l’impegno del Gruppo nel perseguimento degli obiettivi ESG integrati, da sempre, alla strategia di sviluppo e fornisce a tutti i suoi stakeholder una rappresentazione strutturata – e fondata su standard internazionali – degli impegni, attività e risultati verso le persone e l’ambiente.

- Advertising -

Il documento è disponibile sul sito internet del Gruppo Enercom: https://www.gruppoenercom.it/wp-content/uploads/2024/08/gruppoenercom-bilancio23-30-07_compressed.pdf

Governance della sostenibilità: struttura e responsabilità

Nel 2023, il Gruppo Enercom ha ridefinito la propria governance per affrontare con maggiore efficacia le tematiche ESG (Environment, Social, Governance). È stata creata una struttura organizzativa solida, con responsabilità chiaramente assegnate dal Consiglio di Amministrazione fino alle funzioni operative. Un ruolo chiave è ricoperto dal Comitato di Sostenibilità e dalla figura dell’Innovation & ESG Manager, responsabili del monitoraggio delle pratiche sostenibili e della loro integrazione nelle strategie aziendali.

- Advertising -

Investimenti nelle persone: un pilastro fondamentale della crescita

Nel 2023, anche a seguito delle recenti acquisizioni, il Gruppo ha registrato un incremento del personale del 26,6%, portando il numero totale dei dipendenti a 386, con previsioni di crescita per altre 80 unità nel 2024. Questo sviluppo è stato supportato da un’intensa attività formativa: sono state erogate 10.592 ore di formazione, inclusi percorsi per potenziare le digital skills. segnando un aumento del 34,4% rispetto al 2022.

Inoltre, a testimonianza del costante impegno verso la parità di genere, il Gruppo ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la sua società di vendita Enercom Srl. La norma, emessa dall’ente italiano di standardizzazione UNI, stabilisce linee guida e KPI specifici per garantire equità e inclusione nei processi aziendali. Enercom ha raggiunto un punteggio dell’82,5% nella verifica, superando la media del 70%, attraverso un sondaggio interno sulla work-life balance, retribuzione e benessere dei lavoratori.

Impegno sul territorio: il sostegno alle comunità locali

Enercom continua a sostenere attivamente le comunità in cui opera, attraverso iniziative a favore dello sviluppo locale. Un esempio significativo è la creazione della Comunità Energetica Rinnovabile EnerCER a Cremosano, un progetto che promuove l’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, coinvolgendo i cittadini nella produzione di energia pulita.

Costituita con l’obiettivo di servire dipendenti, cittadini e aziende situati nel territorio collegato alla medesima cabina primaria (Crema, Cremosano, Madignano, Ripalta Cremasca, Credera Rubbiano), EnerCER è una società cooperativa formata da nove soci fondatori. Questa iniziativa, partita dai dipendenti, ha trovato un forte supporto da parte del Gruppo Enercom che ha messo a disposizione l‘energia in eccesso prodotta dal proprio impianto della nuova sede di Cremosano.

Sostenibilità e innovazione: i fondamenti del Gruppo

Nel 2024, il Gruppo ha realizzato importanti progressi in ambito di sostenibilità e innovazione. La nuova sede a Cremosano, per il quale è stato intrapreso il percorso di certificazione LEED, rappresenta un modello di riqualificazione urbanistica e sostenibilità ambientale. Con una superficie di 1.700 m² e un parco fotovoltaico da 180 kWp, l’edificio sarà il cuore della prima Comunità Energetica Rinnovabile EnerCER, dedicata in questa prima fase, come già anticipato, ai dipendenti del Gruppo.

Inoltre, Enercom ha ampliato il proprio portafoglio di soluzioni per l’efficienza energetica, gestendo 150.501 punti luce in 80 comuni e realizzando 270 impianti chiavi in mano per la riqualificazione energetica parziale. Il Gruppo ha gestito 7 impianti idroelettrici in provincia di Bergamo, con una produzione di 7.853 MWh, e ha avviato la costruzione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 5 MW in Sicilia.

L’impegno del Gruppo Enercom si è concretizzato, inoltre, anche con la razionalizzazione della struttura societaria con la creazione di Enercom Energia, focalizzata sulla produzione di energia rinnovabile. Sono stati realizzati cinque impianti fotovoltaici e valutate nuove acquisizioni per rafforzare le attività legate alla sostenibilità, mantenendo una costante attenzione alle opportunità sul territorio.

Cybersecurity e innovazione digitale

Il Gruppo ha investito significativamente anche nella sicurezza informatica, consapevole della crescente minaccia rappresentata dagli attacchi informatici. Enercom ha potenziato i propri sistemi di controllo e avviato una collaborazione con una società specializzata per garantire la protezione dei dati sensibili sia del Gruppo che dei suoi clienti.

Obiettivi 2024 e prospettive future

Nel 2024, il Gruppo Enercom si propone di rafforzare ulteriormente la governance della sostenibilità con una serie di iniziative chiave. In primo luogo, verrà potenziato ulteriormente il ruolo della Capogruppo, che avrà il compito di dirigere e coordinare le attività ESG (Environmental, Social, and Governance) all’interno delle società, garantendo un approccio coerente e strategico.

Un altro passo sarà la nomina di un consigliere delegato alla sostenibilità, con responsabilità specifiche sia per il Gruppo nel suo insieme che per le singole società, al fine di monitorare e promuovere l’adozione delle pratiche ESG. A supporto di questo lavoro, il Comitato ESG, composto da consiglieri e manager con l’obiettivo di assicurare una governance condivisa e una gestione integrata delle tematiche di sostenibilità e la figura di un ESG Manager, responsabile del coordinamento tra le varie funzioni aziendali e le società del Gruppo, garantiranno un allineamento e una coerenza nelle strategie di sostenibilità.

“Il 2023 è stato un anno di grandi sfide e traguardi raggiunti. Guardiamo al futuro con grande senso di responsabilità verso le persone, i territori, le comunità e l’ambiente in cui operiamo. Il nostro percorso di sviluppo e consolidamento continua con energia e determinazione, convinti che la sostenibilità sia l’unica chiave per una crescita rispettosa dell’ambiente e di tutti coloro che lo abitano” dichiara Cristina Crotti, Presidente Gruppo Enercom.

“Nel nostro percorso verso la sostenibilità, riconosciamo l’importanza di coinvolgere tutti i livelli dell’organizzazione. La nostra missione è integrare i principi di sostenibilità in ogni decisione e processo aziendale, assicurandoci che ognuno possa contribuire attivamente. Attraverso la creazione di un Comitato ESG e l’assegnazione di ruoli chiave, ci impegniamo a promuovere una cultura della responsabilità condivisa. La nostra visione è chiara: vogliamo costruire un futuro in cui le pratiche sostenibili non siano solo una scelta obbligata, ma divengano parte di noi stessi, presupposto fondamentale per ogni piano di crescita. Solo così potremo affrontare le sfide globali con efficacia e garantire il benessere delle generazioni future.” dichiara Paolo Magni, ESG Manager del Gruppo Enercom.