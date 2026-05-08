Il Principato di Monaco celebra l’arte floreale con il 57° Concours International de Bouquets

Allo Yacht Club de Monaco composizioni ispirate al tema “Céleste” tra creatività, eleganza e tradizione internazionale

Il Principato di Monaco si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati all’arte floreale internazionale. Il 9 e 10 maggio 2026 lo Yacht Club de Monaco farà da cornice alla 57ª edizione del Concours International de Bouquets, organizzato dal Garden Club de Monaco sotto la presidenza di S.A.R. la principessa Caroline di Hannover (nella foto con Cecilia Casiraghi).

L’edizione 2026 avrà come tema “Céleste”, un invito a reinterpretare attraverso i fiori l’immaginario del cielo, della luce e della dimensione onirica. Un filo conduttore che promette di trasformare le composizioni floreali in vere e proprie opere d’arte contemporanea, capaci di unire tecnica botanica, ricerca estetica e forte componente simbolica.

Un evento internazionale tra professionisti e appassionati

Il concorso, organizzato con la collaborazione della vice-presidente del Garden Club, Cecilia Casiraghi, riunisce ogni anno decine di partecipanti provenienti da diversi Paesi, tra floral designer professionisti, artisti floreali e in generale appassionati e amatori di alto livello. La particolarità dell’evento è proprio il dialogo tra eccellenza tecnica e creatività personale.

Le composizioni vengono valutate da una giuria internazionale secondo criteri che includono in genere armonia cromatica, originalità, equilibrio estetico e interpretazione del tema.

Il prestigio del Prix Princesse Grace

Tra i riconoscimenti più attesi figura il celebre Prix Princesse Grace, uno dei premi simbolicamente più importanti della manifestazione, dedicato alla memoria di Grace Kelly, principessa di Monaco.

Un premio che nel tempo è diventato sinonimo di eleganza e raffinatezza artistica, perfettamente in linea con l’immagine internazionale del Principato.

Il tema “Céleste”: natura e immaginazione

La scelta del tema “Céleste” apre possibilità interpretative molto ampie, da giochi di luce e trasparenze a palette ispirate al cielo e alle costellazioni. Ci aspettiamo di scoprire forme leggere e sospese e forse richiami alla spiritualità e al sogno. L’arte floreale contemporanea si allontana così dalla semplice decorazione per avvicinarsi sempre più a installazioni artistiche immersive.

Monaco e il legame con labotanica

Il concorso conferma anche il ruolo di Monaco non solo come centro internazionale di lifestyle e di cultura dell’eleganza, ma anche come promotore di cultura ambientale e sensibilità nei confronti del mondo delle piante. Il Garden Club de Monaco, fondato nel 1968, è da decenni non solo uno dei promotori più attivi della valorizzazione dell’arte floreale come espressione culturale, ma organizza annualmente conferenze particolarmente apprezzate sul tema della difesa del verde.

Linguaggio contemporaneo in un weekend di eleganza e cultura

Negli ultimi anni il floral design ha vissuto una profonda evoluzione. Il 57° Concours International de Bouquets si conferma uno degli eventi più raffinati del panorama internazionale dedicato all’arte floreale. Tra composizioni ispirate al cielo, creatività internazionale e il prestigio del Prix Princesse Grace, Monaco rinnova il proprio ruolo di crocevia tra eleganza, arte e natura.

L’appuntamento del sabato dimostra come anche il linguaggio dei fiori possa raccontare il contemporaneo, trasformando materia naturale e immaginazione in una forma d’arte universale. E le conferenze della domenica successiva portano bellezza ed eleganza su di un piano più scientifico ed ecologico con la presenza di relatori di alto profilo.