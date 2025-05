La misura “Basket Bond Lombardia”, finanziata con fondi europei del PR FESR Lombardia 21-27, sostiene l’accesso a forme di credito alternativo da parte delle PMI lombarde che intendano emettere un minibond per finanziare un progetto di investimento con ricadute positive sulla Filiera/settore/catena di approvvigionamento di riferimento (azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese”) o un progetto di investimento di economia circolare, sostenibilità ambientale e/o energetica – (azione 2.6.1 “Sostegno all’azione di modelli di produzione sostenibile”). L’agevolazione consiste in una garanzia gratuita a copertura dei minibond e di un contributo a fondo perduto a rimborso dei costi sostenuti per la strutturazione ed emissione dei minibond.

In un contesto economico ancora caratterizzato da instabilità e tassi di interesse elevati, la Regione Lombardia rilancia gli investimenti nelle imprese con questa misura innovativa. Il Basket Bond Lombardia è uno strumento finanziario alternativo al credito bancario, rivolto alle piccole e medie imprese del territorio. L’iniziativa, finanziata con risorse europee del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, punta a mobilitare capitali per almeno 80 milioni di euro.

Cos’è il Basket Bond Lombardia

Il Basket Bond è un meccanismo di cartolarizzazione che consente a più PMI di emettere minibond aggregati in un “portafoglio” (basket), sottoscritto da un unico investitore istituzionale. In questo caso, l’iniziativa è promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Finlombarda S.p.A. e strutturata con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Banco BPM in qualità di anchor investor.

L’obiettivo dichiarato è duplice: facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese lombarde e sostenere progetti di crescita, digitalizzazione e transizione ecologica.

Come funziona

Le PMI lombarde con almeno due bilanci chiusi e in utile possono candidarsi all’emissione dei minibond, con tagli compresi tra i 2 e i 10 milioni di euro, durata da 5 a 7 anni, e un pre-ammortamento fino a 18 mesi. L’emissione dei titoli è destinata a finanziare investimenti materiali e immateriali, operazioni di M&A e riorganizzazioni aziendali, purché coerenti con gli obiettivi della programmazione europea.

Uno degli aspetti più interessanti della misura è il contributo regionale a fondo perduto per abbattere i costi di strutturazione e collocamento dei minibond, che possono risultare significativi soprattutto per imprese di piccole dimensioni. Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro per azienda.

La struttura tecnica

Il veicolo di cartolarizzazione (Special Purpose Vehicle) acquisterà i minibond emessi dalle imprese e finanzierà l’operazione attraverso l’emissione di titoli sottoscritti dagli investitori. La garanzia di CDP su una parte del portafoglio e l’impegno di Finlombarda a supportare la strutturazione rendono l’operazione particolarmente attrattiva anche per investitori privati.

La selezione delle imprese avviene tramite call a sportello, gestita da un advisor finanziario incaricato (attualmente Banca Finint). Le aziende interessate devono presentare un piano industriale credibile, in linea con gli obiettivi ESG e con indicatori finanziari sostenibili.

Un’opportunità da cogliere

Con l’attivazione del Basket Bond Lombardia, la Regione si allinea ai modelli più avanzati di finanza per lo sviluppo, perché offre alle PMI uno strumento che va oltre la logica della semplice agevolazione pubblica. “È una misura che premia le imprese pronte a crescere e innovare”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, durante la presentazione ufficiale del progetto.

Secondo le stime di Finlombarda, la prima tranche dell’operazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2025, coinvolgendo una ventina di imprese selezionate nei settori della manifattura avanzata, energia, green economy e digital transformation.

Per le PMI lombarde si tratta di un’occasione concreta per rafforzare il proprio posizionamento competitivo, diversificare le fonti di finanziamento e prepararsi alle sfide dei mercati globali. In un momento in cui l’accesso al credito si fa più selettivo, la finanza alternativa – sostenuta dall’Unione Europea – si conferma una leva strategica per il futuro dell’impresa italiana.

Il progetto “Basket Bond Lombardia” è stato ufficialmente lanciato il 15 aprile 2025, data in cui è stato aperto lo sportello per la presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese lombarde interessate a partecipare all’iniziativa. Le imprese interessate possono presentare le domande fino alle ore 14:00 del 29 maggio 2026, salvo esaurimento anticipato della dotazione finanziaria disponibile. La procedura di selezione avviene secondo l’ordine cronologico di invio delle domande tramite la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.