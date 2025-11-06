A circa un mese dall’edizione 2025 di Jazz’Inn, la Fondazione Ampioraggio fa tappa nelle Marche per accendere nuovi spazi di innovazione partecipata e territoriale. Da giovedì 6 a sabato 8 novembre, il Comune di Ostra ospita l’Ampioraggio Day, tre giornate dedicate al laboratorio di comunità, sviluppo locale e progettazione condivisa.

Il format Ampioraggio Day – che prevede veri e propri “laboratori di innovazione locale” – mette al centro il modello operativo dell’innovazione integrata: non eventi isolati, ma momenti di ascolto e co progettazione tra amministrazioni, imprese, startup e cittadini. Occasioni concrete, dunque, per attivare nuove risposte territoriali su temi come lo sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana e le relazioni tra pubblico e privato.

A Ostra, l’appuntamento assume una valenza doppia. Da un lato rafforza il continuum tra Jazz’Inn 2025 e l’infrastruttura permanente che Ampioraggio sta costruendo negli ultimi anni; dall’altro conferma la vocazione delle Marche – e in particolare del territorio di Ancona – come laboratorio non solo di idee, ma di pratiche concrete. Il Comune di Ostra diventa così il primo socio pubblico dell’ecosistema Ampioraggio nella regione, avviando un percorso condiviso con la Fondazione e con la comunità locale per sviluppare modelli di innovazione civica e rigenerazione sociale.

L’incontro tra la Fondazione Ampioraggio e il Comune nasce dal percorso avviato con la partecipazione di Ostra come case giver alla candidatura di progetti presentati a livello nazionale – e oltre – nell’ambito di Jazz’Inn, l’iniziativa che da nove anni mette in relazione territori e organizzazioni con innovatori, startup e portatori d’interesse per costruire soluzioni condivise. In quasi un decennio, Jazz’Inn ha offerto a migliaia di persone la possibilità di conoscersi, generando una rete nazionale di comunità, enti e imprese che scelgono di lavorare insieme, senza competizione ma in spirito di cooperazione.

Il progetto presentato dal Comune di Ostra, dedicato alla rigenerazione e riqualificazione del centro storico, è stato selezionato e approfondito lo scorso 1° ottobre a Campobasso, durante i tavoli di lavoro di Jazz’Inn 2025. Da quella prima occasione di confronto nasce oggi l’idea dell’Ampioraggio Day Ostra: tre giornate, ospitate all’interno del Palazzo Comunale, che metteranno al centro la comunità nelle sue molteplici espressioni – associazioni, imprese, istituzioni locali, scuole e cittadini.

Sarà un laboratorio di ascolto e progettazione in cui la comunità di Ostra dialogherà con i membri della Fondazione Ampioraggio, guidati dal direttore Giuseppe De Nicola, e con l’Amministrazione comunale, per condividere idee, prospettive e sogni, traducendoli in un cronoprogramma di azioni concrete e progettualità innovative.

Durante i tre giorni, sono previsti workshop interattivi, tavoli di co-design, sessioni di brainstorming e presentazioni di progetti pilota. L’obiettivo è offrire strumenti pratici a amministrazioni e territori che intendono attivare nuovi modelli di sviluppo, ma anche permettere a imprese e realtà del terzo settore di incontrarsi, immaginare e progettare insieme. Ancora una volta, Ampioraggio conferma la propria missione di agire come infrastruttura relazionale, dove reti, competenze e territori trovano un terreno comune per generare impatto.

Un modo diverso di fare innovazione: più umano, più vicino, più condiviso.