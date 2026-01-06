Startup News è al fianco di tutte le startup che desiderano sviluppare le proprie attività in modo sostenibile attraverso il reperimento di fondi agevolati e alle migliori condizioni. Proprio per questo motivo di seguito abbiamo riassunto tutti i più importanti bandi per startup: una lista completa, aggiornata mensilmente, che permetterà di comprendere quali sono i concorsi a cui puoi partecipare.

Lista Bandi Startup 2026: l’elenco completo

Per comodità espositiva, Startup News ha riassunto i bandi per aree territoriali nelle seguenti tabelle. Per saperne di più si può naturalmente contattare la redazione del sito a questi recapiti.

Bandi Startup Italia

Bando Scopo Cosa Scadenza Bando Simest Promozione dell’internazionalizzazione in favore di imprese che hanno almeno due bilanci e un credit score da 1 a 9 Contributo a fondo perduto fino al 10% dell’importo richiesto e finanziamento a tasso agevolato, fino a max 5.000.000 euro Fino a esaurimento fondi Bando Smart & Start Finanziamento della ricerca scientifica e incremento dell’uso della tecnologia per le startup costituite da non oltre 60 mesi Mutuo a tasso zero per max 10 anni, per l’80% dell’investimento totale (90% per donne e under 36); Fondo perduto max 30% per le imprese del Sud; richiesta max 1,5 milioni di euro Fino a esaurimento fondi Bando Resto al Sud Nascita e sviluppo di nuove attività imprenditoriali in Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria), con imprenditori di età compresa tra 18 e 55 anni Copertura del 100% delle spese ammissibili con finanziamento max 50.000 euro, elevabile a 200.000 euro in caso di quattro soci Fino a esaurimento fondi Bando ON Creazione di nuove imprese per donne di ogni età o giovani tra 18 e 35 anni Mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto, con max 3.000.000 euro e 90% spese totali ammissibili Fino a esaurimento fondi Bando Resto Qui Investimenti nelle imprese dei 116 comuni del cratere sismico situati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord Contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo e finanziamento agevolato a tasso zero sul restante 50% Fino a esaurimento fondi Microcredito Avvio o sviluppo attività di impresa da parte di lavoratori autonomi e microimprese Mutuo chirografario max 120 mesi, max 75.000 euro (100.000 euro per le SRL), con garanzia pubblica per l’80% del finanziamento (80% per operazioni superiori al 60%). Fino a esaurimento fondi Imprese Femminili Innovative Montane Programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e rinnovativo sostenuti da imprese femminili nei Comuni montani Contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili, max 70.000 euro. Fino a esaurimento fondi Fondo di Garanzia MISE Sostegno delle imprese e dei professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, poiché privi di idonee garanzie. Garanzia pubblica su finanziamenti concessi da banche, società di leasing, altri intermediari finanziari. Fino a esaurimento risorse Bando Digital Transformation MISE Sostegno della trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi delle MPMI. Copertura del 50% delle spese ammissibili, con 10% sotto forma di contributo a fondo perduto e 40% sotto forma di finanziamento agevolato. Fino a esaurimento risorse Punto Impresa Digitale Diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle MPMI di tutti i settori economici Servizi di mentoring e orientamento sulle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 e Contributi a fondo perduto attraverso bandi gestiti dalle Camere di Commercio Call comunicate da singole CCIAA Voucher 3I Invitalia Acquisto di di servizi di consulenza per la brevettazione Copertura delle spese in regime de minimis Fino a esaurimento fondi Resto al Sud 2.0 Promozione della nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno Voucher e contributi a fondo perduto Fino a esaurimento fondi Bando MADE Competence Center Adozione di tecnologie digitali per l’innovazione di prodotto, di servizio o di processo Contributo fino al 70% dei costi sostenuti fino a 200 mila euro Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Lazio

Bando Scopo Cosa Scadenza Bando Lazio Pre-Seed Plus Creazione e consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e iniziative di spin-off per la ricerca Contributo fino al 100% di capitale fornito dai soci, max 60.000 euro, per startup innovative. Per gli spin-off della ricerca, contributo max 100.000 euro Fino a esaurimento fondi Fondo Patrimonializzazione PMI Patrimonializzazione rivolto a PMI con almeno due bilanci, sede operativa nel Lazio e aumento di capitale pari ad almeno 50.000 euro Finanziamento da 50.000 a 500.000 euro, tasso zero, durata 84 mesi di cui 12 mesi di preammortamento Fino a esaurimento fondi Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia Prestiti agevolati a MPMI che hanno gli ultimi due bilanci chiusi depositati, hanno o intendono aprire una sede operativa nel Lazio, e hanno un’esposizione complessiva limitata a 100.000 euro nei confronti del sistema bancario. Finanziamento a tasso zero di minimo 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro della durata di 60 mesi e preammortamento di 12 mesi. Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Lombardia

Bando Scopo Cosa Scadenza Bando Rafforza e Innova Finanziamento del trasferimento tecnologico Sovvenzione a fondo perduto pari a 30.000 euro a fronte di un investimento minimo di spese ammissibili pari a 50.000 euro Fino a esaurimento fondi Bando Nuova Impresa Sostegno all’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità Contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 10.000 euro Fino a esaurimento fondi Lombardia Venture Supporto della crescita e dello sviluppo del venture capital In favore di startup e scale up deep tech Fino a esaurimento fondi Microcredito Promozione dello startup di impresa Cofinanziamento regionale e finanziamento in microcredito Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Puglia

Bando Scopo Cosa Scadenza Bando Tecnonidi Sviluppo di piani di investimento tecnologici per startup con meno di cinque anni Finanziamento di progetti max 350.000 euro Fino a esaurimento fondi MiniPIA Sostegno a micro e piccole imprese e liberi professionisti per il supporto a investimenti innovativi e sostenibili di importo compreso tra 30.000 euro e 5 milioni di euro Contributo a fondo perduto fino al 60& del piano di spesa presentato Fino a esaurimento fondi Nuove iniziative d’impresa Agevolazione per l’autoimpiego Contributo a fondo perduto e prestito rimborsabile a tasso zero Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Piemonte

Bando Scopo Cosa Scadenza Agevolazioni per progetti di digitalizzazione Sostegno investimenti di digitalizzazione o efficientamento produttivo per PMI e MidCap con almeno un bilancio depositato Finanziamento per il 70% a tasso zero, e per il 30% su fondi bancari, con quota di contributo a fondo perduto, per PMI. Per MidCap non presente quota a fondo perduto Fino a esaurimento fondi Bando InnoSocialMetro – Torino Sostegno alle micro e piccole imprese del torinese che generano impatti socialmente desiderabili Contributo a fondo perduto fino al 50% su progetti tra 20.000 e 100.000 euro Fino a esaurimento fondi Interventi di sostegno alla nascita di startup Sostegno alla nascita di startup Fondi a valere su risorse PR FTSE – Piemonte 2021/2027 Fino a esaurimento fondi Nascita e sviluppo di creazione di impresa Investimenti materiali e immateriali necessari per l’esercizio dell’attività Finanziamenti a tasso agevolato Fino a esaurimento fondi Sostegno finanziario a startup Interventi per la creazione d’impresa e di sostegno alla nascita delle start-up Contributo fino a 7.000 euro Fino a esaurimento fondi Sostegno prima crescita startup innovative Sostegno sviluppo imprenditoriale startup ad alto contenuto di conoscenza Contributo a fondo perduto fino al 70% Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Calabria

Bando Scopo Cosa Scadenza Bando Internazionalizzazione PMI Incentivi a MPMI per la definizione di un progetto per l’export o a servizi specialistici per l’export Contributo a fondo perduto per progetti fino a max 200.000 euro 10 aprile 2026 Fondo Imprese Femminili Avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di donne che hanno completato il percorso Yes I Startup Calabria Donne Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato Fino a esaurimento fondi Fondo Competitività Imprese Sostegno della realizzazione di investimenti produttivi Contributo in conto capitale e finanziamento a tasso agevolato Fino a esaurimento fondi Voucher Transizione digitale PMI Sostegno di soluzioni digitali per le PMI Contributo tra 50.000 e 100.000 euro Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Marche

Bando Scopo Cosa Scadenza Bando Infrastrutture Locali per Promuovere lo Sviluppo Imprenditoriale Iniziative imprenditoriali o professionali a contenuto innovativo e creativo con messa a disposizione di spazi collaborativi e servizi di accompagnamento Contributo fino a 800.000 euro Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Valle d’Aosta

Bando Scopo Cosa Scadenza Imprenditoria giovanile, femminile e disoccupati di lunga durata Promozione delle iniziative imprenditoriali volte al sostegno dell’imprenditoria giovanile, femminile e da parte di disoccupati di lunga durata Contributo una tantum Fino a esaurimento fondi Sostegno allo sviluppo delle startup innovative Supportare lo sviluppo, il consolidamento e l’insediamento nel territorio regionale di startup innovative Contributi a fondo perduto nell’intensità massima del 60% delle spese ammissibili per la realizzazione del Piano di sviluppo e nei limiti dell’importo massimo di 150.000 euro 30 giugno 2027

Bandi Startup Friuli Venezia Giulia

Bando Scopo Cosa Scadenza Fondo Sviluppo Imprese Realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, oltre che iniziative seed e startup Finanziamento agevolato tra 10.000 euro e 500.000 euro Fino a esaurimento fondi Incentivi per la creazione di startup innovative Avvio e sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale Contributo a fondo perduto. Il limite di spesa è compreso tra 12.500 euro e 100.000 euro Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Basilicata

Bando Scopo Cosa Scadenza Nuovo Fondo di Microfinanza Sostegno alla creazione di impresa e attività di lavoro autonomo Prestito tasso zero tra 5.000 e 36.000 euro 30 giugno 2029

Bandi Startup Campania

Bando Scopo Cosa Scadenza Sostegno per dispositivi medici Sostegno a giovani giovani under 35 e donne che vogliono avviare studi professionali associati o micro imprese Contributo a fondo perduto e prestiti rimborsabili Fino a esaurimento fondi

Bandi Startup Emilia-Romagna

Bando Scopo Cosa Scadenza Bando Regione E/R Startup Innovative 2025 – Regione Emilia Romagna Sviluppo e consolidamento startup innovative Finanziamento a fondo perduto fino al 70% 30 gennaio 2026

