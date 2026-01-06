Startup News è al fianco di tutte le startup che desiderano sviluppare le proprie attività in modo sostenibile attraverso il reperimento di fondi agevolati e alle migliori condizioni. Proprio per questo motivo di seguito abbiamo riassunto tutti i più importanti bandi per startup: una lista completa, aggiornata mensilmente, che permetterà di comprendere quali sono i concorsi a cui puoi partecipare.
Lista Bandi Startup 2026: l’elenco completo
Per comodità espositiva, Startup News ha riassunto i bandi per aree territoriali nelle seguenti tabelle. Per saperne di più si può naturalmente contattare la redazione del sito a questi recapiti.
Bandi Startup Italia
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Bando Simest
|Promozione dell’internazionalizzazione in favore di imprese che hanno almeno due bilanci e un credit score da 1 a 9
|Contributo a fondo perduto fino al 10% dell’importo richiesto e finanziamento a tasso agevolato, fino a max 5.000.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
|Bando Smart & Start
|Finanziamento della ricerca scientifica e incremento dell’uso della tecnologia per le startup costituite da non oltre 60 mesi
|Mutuo a tasso zero per max 10 anni, per l’80% dell’investimento totale (90% per donne e under 36); Fondo perduto max 30% per le imprese del Sud; richiesta max 1,5 milioni di euro
|Fino a esaurimento fondi
|Bando Resto al Sud
|Nascita e sviluppo di nuove attività imprenditoriali in Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria), con imprenditori di età compresa tra 18 e 55 anni
|Copertura del 100% delle spese ammissibili con finanziamento max 50.000 euro, elevabile a 200.000 euro in caso di quattro soci
|Fino a esaurimento fondi
|Bando ON
|Creazione di nuove imprese per donne di ogni età o giovani tra 18 e 35 anni
|Mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto, con max 3.000.000 euro e 90% spese totali ammissibili
|Fino a esaurimento fondi
|Bando Resto Qui
|Investimenti nelle imprese dei 116 comuni del cratere sismico situati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord
|Contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo e finanziamento agevolato a tasso zero sul restante 50%
|Fino a esaurimento fondi
|Microcredito
|Avvio o sviluppo attività di impresa da parte di lavoratori autonomi e microimprese
|Mutuo chirografario max 120 mesi, max 75.000 euro (100.000 euro per le SRL), con garanzia pubblica per l’80% del finanziamento (80% per operazioni superiori al 60%).
|Fino a esaurimento fondi
|Imprese Femminili Innovative Montane
|Programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e rinnovativo sostenuti da imprese femminili nei Comuni montani
|Contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili, max 70.000 euro.
|Fino a esaurimento fondi
|Fondo di Garanzia MISE
|Sostegno delle imprese e dei professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, poiché privi di idonee garanzie.
|Garanzia pubblica su finanziamenti concessi da banche, società di leasing, altri intermediari finanziari.
|Fino a esaurimento risorse
|Bando Digital Transformation MISE
|Sostegno della trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi delle MPMI.
|Copertura del 50% delle spese ammissibili, con 10% sotto forma di contributo a fondo perduto e 40% sotto forma di finanziamento agevolato.
|Fino a esaurimento risorse
|Punto Impresa Digitale
|Diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle MPMI di tutti i settori economici
|Servizi di mentoring e orientamento sulle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 e Contributi a fondo perduto attraverso bandi gestiti dalle Camere di Commercio
|Call comunicate da singole CCIAA
|Voucher 3I Invitalia
|Acquisto di di servizi di consulenza per la brevettazione
|Copertura delle spese in regime de minimis
|Fino a esaurimento fondi
|Resto al Sud 2.0
|Promozione della nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno
|Voucher e contributi a fondo perduto
|Fino a esaurimento fondi
|Bando MADE Competence Center
|Adozione di tecnologie digitali per l’innovazione di prodotto, di servizio o di processo
|Contributo fino al 70% dei costi sostenuti fino a 200 mila euro
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Lazio
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Bando Lazio Pre-Seed Plus
|Creazione e consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e iniziative di spin-off per la ricerca
|Contributo fino al 100% di capitale fornito dai soci, max 60.000 euro, per startup innovative. Per gli spin-off della ricerca, contributo max 100.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
|Fondo Patrimonializzazione PMI
|Patrimonializzazione rivolto a PMI con almeno due bilanci, sede operativa nel Lazio e aumento di capitale pari ad almeno 50.000 euro
|Finanziamento da 50.000 a 500.000 euro, tasso zero, durata 84 mesi di cui 12 mesi di preammortamento
|Fino a esaurimento fondi
|Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia
|Prestiti agevolati a MPMI che hanno gli ultimi due bilanci chiusi depositati, hanno o intendono aprire una sede operativa nel Lazio, e hanno un’esposizione complessiva limitata a 100.000 euro nei confronti del sistema bancario.
|Finanziamento a tasso zero di minimo 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro della durata di 60 mesi e preammortamento di 12 mesi.
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Lombardia
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Bando Rafforza e Innova
|Finanziamento del trasferimento tecnologico
|Sovvenzione a fondo perduto pari a 30.000 euro a fronte di un investimento minimo di spese ammissibili pari a 50.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
|Bando Nuova Impresa
|Sostegno all’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità
|Contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 10.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
|Lombardia Venture
|Supporto della crescita e dello sviluppo del venture capital
|In favore di startup e scale up deep tech
|Fino a esaurimento fondi
|Microcredito
|Promozione dello startup di impresa
|Cofinanziamento regionale e finanziamento in microcredito
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Puglia
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Bando Tecnonidi
|Sviluppo di piani di investimento tecnologici per startup con meno di cinque anni
|Finanziamento di progetti max 350.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
|MiniPIA
|Sostegno a micro e piccole imprese e liberi professionisti per il supporto a investimenti innovativi e sostenibili di importo compreso tra 30.000 euro e 5 milioni di euro
|Contributo a fondo perduto fino al 60& del piano di spesa presentato
|Fino a esaurimento fondi
|Nuove iniziative d’impresa
|Agevolazione per l’autoimpiego
|Contributo a fondo perduto e prestito rimborsabile a tasso zero
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Piemonte
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Agevolazioni per progetti di digitalizzazione
|Sostegno investimenti di digitalizzazione o efficientamento produttivo per PMI e MidCap con almeno un bilancio depositato
|Finanziamento per il 70% a tasso zero, e per il 30% su fondi bancari, con quota di contributo a fondo perduto, per PMI. Per MidCap non presente quota a fondo perduto
|Fino a esaurimento fondi
|Bando InnoSocialMetro – Torino
|Sostegno alle micro e piccole imprese del torinese che generano impatti socialmente desiderabili
|Contributo a fondo perduto fino al 50% su progetti tra 20.000 e 100.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
|Interventi di sostegno alla nascita di startup
|Sostegno alla nascita di startup
|Fondi a valere su risorse PR FTSE – Piemonte 2021/2027
|Fino a esaurimento fondi
|Nascita e sviluppo di creazione di impresa
|Investimenti materiali e immateriali necessari per l’esercizio dell’attività
|Finanziamenti a tasso agevolato
|Fino a esaurimento fondi
|Sostegno finanziario a startup
|Interventi per la creazione d’impresa e di sostegno alla nascita delle start-up
|Contributo fino a 7.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
|Sostegno prima crescita startup innovative
|Sostegno sviluppo imprenditoriale startup ad alto contenuto di conoscenza
|Contributo a fondo perduto fino al 70%
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Calabria
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Bando Internazionalizzazione PMI
|Incentivi a MPMI per la definizione di un progetto per l’export o a servizi specialistici per l’export
|Contributo a fondo perduto per progetti fino a max 200.000 euro
|10 aprile 2026
|Fondo Imprese Femminili
|Avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di donne che hanno completato il percorso Yes I Startup Calabria Donne
|Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato
|Fino a esaurimento fondi
|Fondo Competitività Imprese
|Sostegno della realizzazione di investimenti produttivi
|Contributo in conto capitale e finanziamento a tasso agevolato
|Fino a esaurimento fondi
|Voucher Transizione digitale PMI
|Sostegno di soluzioni digitali per le PMI
|Contributo tra 50.000 e 100.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Marche
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Bando Infrastrutture Locali per Promuovere lo Sviluppo Imprenditoriale
|Iniziative imprenditoriali o professionali a contenuto innovativo e creativo con messa a disposizione di spazi collaborativi e servizi di accompagnamento
|Contributo fino a 800.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Valle d’Aosta
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Imprenditoria giovanile, femminile e disoccupati di lunga durata
|Promozione delle iniziative imprenditoriali volte al sostegno dell’imprenditoria giovanile, femminile e da parte di disoccupati di lunga durata
|Contributo una tantum
|Fino a esaurimento fondi
|Sostegno allo sviluppo delle startup innovative
|Supportare lo sviluppo, il consolidamento e l’insediamento nel territorio regionale di startup innovative
|Contributi a fondo perduto nell’intensità massima del 60% delle spese ammissibili per la realizzazione del Piano di sviluppo e nei limiti dell’importo massimo di 150.000 euro
|30 giugno 2027
Bandi Startup Friuli Venezia Giulia
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Fondo Sviluppo Imprese
|Realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, oltre che iniziative seed e startup
|Finanziamento agevolato tra 10.000 euro e 500.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
|Incentivi per la creazione di startup innovative
|Avvio e sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale
|Contributo a fondo perduto. Il limite di spesa è compreso tra 12.500 euro e 100.000 euro
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Basilicata
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Nuovo Fondo di Microfinanza
|Sostegno alla creazione di impresa e attività di lavoro autonomo
|Prestito tasso zero tra 5.000 e 36.000 euro
|30 giugno 2029
Bandi Startup Campania
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Sostegno per dispositivi medici
|Sostegno a giovani giovani under 35 e donne che vogliono avviare studi professionali associati o micro imprese
|Contributo a fondo perduto e prestiti rimborsabili
|Fino a esaurimento fondi
Bandi Startup Emilia-Romagna
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Bando Regione E/R Startup Innovative 2025 – Regione Emilia Romagna
|Sviluppo e consolidamento startup innovative
|Finanziamento a fondo perduto fino al 70%
|30 gennaio 2026
Bandi Startup Veneto
|Bando
|Scopo
|Cosa
|Scadenza
|Fondo Veneto Competitività Startup
|Sostenere gli investimenti a supporto dell’autoimprenditorialità e del consolidamento di nuove imprese
|Investimenti tra un minimo di 20.000 e 150.000 euro
|Fino a esaurimento fondi