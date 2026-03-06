Allerta terrorismo in Europa: Europol teme effetti del conflitto con l’Iran

Tra radicalizzazione online, cyberattacchi e reti proxy: cresce la preoccupazione delle autorità europee mentre la stampa internazionale parla di una nuova fase di “guerra ibrida”

Il livello di minaccia terroristica nell’Unione europea è in aumento a causa delle tensioni legate all’Iran e al conflitto regionale in Medio Oriente. L’avvertimento arriva da Europol, l’agenzia europea per la cooperazione di polizia, che sottolinea come il rischio possa manifestarsi soprattutto attraverso radicalizzazione interna e azioni di piccoli gruppi o individui isolati.

Homegrown radicalisation

Secondo il portavoce di Europol, la minaccia potrebbe concretizzarsi in forme di “homegrown radicalisation”, cioè radicalizzazione domestica, alimentata dalla diffusione rapidissima di contenuti online e propaganda politica o religiosa. In questo contesto, diaspora e individui già esposti a narrative estremiste potrebbero radicalizzarsi in tempi molto più rapidi rispetto al passato.

Le preoccupazioni sono aumentate dopo la morte di Ali Khamenei avvenuta durante l’attacco guidato da Israele. L’episodio ha spinto la Commissione europea a rafforzare il coordinamento con Europol attraverso il Security College, temendo possibili ritorsioni indirette sul territorio europeo. Fonti di intelligence ipotizzano che, in uno scenario di forte pressione sul regime, Teheran potrebbe ricorrere a forme di “terrorismo caotico”: cellule autonome senza contatto diretto con il governo, ma incoraggiate ad agire liberamente.

Axis of Resistance

Europol teme anche l’attivazione di attori legati all’Iran, tra cui gruppi appartenenti all’“Axis of Resistance” e reti criminali che operano sotto l’influenza delle istituzioni di sicurezza iraniane. Le loro attività potrebbero includere attacchi terroristici, campagne di intimidazione, finanziamento del terrorismo e operazioni ibride come disinformazione e frodi online.

La dimensione digitale rappresenta infatti uno dei principali fronti di rischio. Secondo Europol, il conflitto potrebbe generare una forte escalation nel cyberspazio, con attacchi informatici contro infrastrutture occidentali e imprese. L’uso crescente dell’intelligenza artificiale renderebbe inoltre più sofisticate le campagne di disinformazione e le truffe digitali, sfruttando la polarizzazione del dibattito pubblico.

Guerra ibrida

La stampa internazionale interpreta questi sviluppi come parte di una strategia di “guerra ibrida”. Il Financial Times e Politico Europe hanno più volte sottolineato negli ultimi mesi come la competizione geopolitica tra Iran, Israele e alleati occidentali stia progressivamente spostandosi su terreni non convenzionali: cyberattacchi, influenza informativa, pressione sulle diaspore e operazioni indirette. In questo quadro, l’Europa viene considerata uno spazio vulnerabile, sia per la presenza di comunità transnazionali sia per la densità di infrastrutture critiche.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il Mediterraneo orientale. Interpellata sul caso di Cipro dove alcune fonti parlano della presenza di migliaia di iraniani pro-regime nelle zone occupate dalla Turchia, Europol ha ribadito di mantenere un coordinamento costante con le autorità cipriote, dichiarandosi pronta a fornire supporto operativo qualora richiesto.

Nel complesso, il messaggio delle istituzioni europee è prudente ma chiaro: l’intensificazione delle tensioni in Medio Oriente potrebbe riflettersi direttamente sulla sicurezza del continente, non necessariamente attraverso grandi attentati, ma tramite una molteplicità di azioni diffuse – digitali, finanziarie e informative – che caratterizzano sempre più i conflitti contemporanei.