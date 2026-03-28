“Europa paralizzata, 4 giorni senza bonifici”: cosa c’è di vero

Non è un blackout finanziario, ma uno stop programmato del sistema interbancario europeo

La notizia ha un fondo di verità, ma è fortemente enfatizzata nei titoli dalla stampa scandalistica. Non si tratta di un blocco improvviso o di una crisi del sistema bancario europeo. Si tratta invece di una sospensione programmata e ricorrente del sistema di regolamento interbancario.

Cosa succede davvero: stop a TARGET2

Il punto chiave è il sistema TARGET2, la piattaforma dell’Eurosistema che regola i pagamenti tra banche europee: è il “cuore” dei trasferimenti interbancari in euro e viene usato per bonifici SEPA, stipendi, pensioni.

Durante alcune festività (come Pasqua) il sistema viene temporaneamente sospeso e i bonifici tra banche diverse non vengono regolati. In questo caso specifico: stop dal 2 al 6 aprile e ripresa normale il 7 aprile.

TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) è la principale piattaforma dell’Eurosistema per il regolamento in tempo reale delle transazioni finanziarie di importo rilevante in euro. Gestito da Banca d’Italia, Bundesbank e Banque de France, assicura pagamenti sicuri in tutta l’area euro.

Cosa significa concretamente per i cittadini

Durante questi giorni i bonifici SEPA ordinari non sono elaborati e gli accrediti (stipendi, pensioni) sono posticipati. Fortunatamente, però, i bonifici istantanei funzionano perché vengono eseguiti su un altro circuito, così come i trasferimenti nella stessa banca.

Importante: i bonifici non “spariscono”, semplicemente vengono eseguiti dopo.

Ma alcuni giornali parlano di “Europa paralizzata”

Questo linguaggio giornalistico è fuorviante perché non è un evento straordinario, TARGET2 viene fermato ogni anno e coincide con festività europee (Natale, Pasqua).

Non riguarda tutto il sistema dei pagamenti

Carte, contanti, bonifici istantanei continuano, solo una parte dei flussi interbancari si ferma. Non è un problema tecnico o crisi, non siamo di fronte ad un attacco informatico, non c’e alcun rischio per i conti correnti, è una pausa operativa pianificata.

La stampa economico-finanziaria e i siti del settore pagamenti adottano un tono molto diverso rispetto ai titoli generalisti.

Gli analisti spiegano che il sistema europeo è centralizzato e calendarizzato e le sospensioni sono necessarie per manutenzione e stabilità. Non è fragilità, ma architettura controllata.

Focus sui rischi operativi (non sistemici)

I commenti si concentrano su possibili ritardi nei flussi di cassa aziendali, qualche impatto su pagamenti urgenti se non eseguiti come bonifici istantanei.

Il problema è logistico, non finanziario, c’è solo necessità di pianificazione.

Molti osservatori sottolineano un punto interessante: questi “blocchi” mostrano il limite del sistema tradizionale. Per questo l’UE sta spingendo verso pagamenti istantanei h24 e riduzione della dipendenza da TARGET2. Insomma, è un segnale che il sistema dei pagamenti sta evolvendo verso modelli più veloci e continui.