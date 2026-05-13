Oficina OCM presenta “Trame Sonore”. A Mantova il festival internazionale di musica da camera

FESTIVAL TRAME SONORE 2026 – MANTOVA – 14esima edizione. 29 maggio–2 giugno 2026

Un balsamo per l’anima: cinque giorni di immersione nella musica e nella bellezza

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026 la città di Mantova si trasforma ancora una volta inuno straordinario laboratorio artistico diffuso con la 14esima edizione di Trame Sonore, il festival internazionale di musica da camera ideato da Oficina OCM e diretto dal maestro Carlo Fabiano.

— di Cécile Prakken —

Per cinque giorni, 300 musicisti saranno protagonisti di oltre 150 concerti che si susseguiranno senza soluzione di continuità – da mattina a tarda sera – in trenta luoghi della città: un flusso musicale ininterrotto che invita il pubblico ad abbandonare il tempo ordinario e a lasciarsi guidare in un percorso culturale rigenerante, una vera full immersion nella bellezza. Trame Sonore è una produzione di Oficina OCM e si realizza in partenariato con il Comune di Mantova, Palazzo Ducale Mantova e Fondazione Palazzo Te, con il patrocinio di Regione Lombardia. Trame Sonore è più di un festival, è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita, una festa della musica che assume la forma di un grande happening artistico collettivo, in cui musicisti e pubblico condividono lo spazio creativo senza gerarchie, nel segno di un’autentica comunità internazionale dell’arte.

“Trame Sonore non è solo un festival, è un’esperienza che si vive e si condivide. A Mantova lamusica esce dai luoghi tradizionali e diventa incontro, relazione, scoperta. È un invito a rallentare,ad ascoltare, a lasciarsi attraversare dalla bellezza. In un tempo che ha sempre più bisogno diconnessioni autentiche, iniziative come questa ci ricordano quanto la cultura possa essere viva,inclusiva e profondamente umana” è il commento di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia.

Il Sindaco di Mantova, Mattia Palazzi sottolinea: “Trame Sonore è un progetto in cui il Comune diMantova ha creduto fin dall’inizio e che continuiamo a sostenere con convinzione, perchérappresenta in modo autentico l’identità culturale della città. Mantova non è semplicemente unacornice, ma parte integrante del progetto: dagli spazi messi a disposizione dal Comune, come ilTeatro Bibiena e il Museo Virgilio, fino ai luoghi simbolo che oggi arricchiscono ulteriormente ilpercorso, come la Sonnabend Collection a Palazzo della Ragione. Questa rete di luoghi, che unisceistituzioni culturali e patrimonio cittadino, è ciò che rende Trame Sonore un’esperienza unica,capace di valorizzare Mantova in modo contemporaneo e di rafforzarne il ruolo come città dellamusica e della cultura a livello europeo”.

“Palazzo Ducale ne è stata la culla e continua, anno dopo anno, a offrire spazi a Trame Sonore, lacui rilevanza va ben oltre le mura del Ducale: è uno degli eventi che scandiscono oramai conregolarità la vita culturale e artistica della città, coinvolgendo numerosi monumenti e palazzi, richiamando un pubblico affezionato e fedele, nazionale e internazionale”–ricorda il Direttore diPalazzo Ducale Mantova, Stefano L’Occaso, che prosegue: “Gli spazi dedicati prendono un ritmo e una funzione che diventano loro ragion d’essere e accolgono visitatori che giungono apposta o che scoprono la manifestazione, che è certamente un lustro per il Museo e la città. Palazzo Ducale ha offerto spazi alle sperimentazioni da cui il festival ha tratto ispirazione e ne ha ricevuto momenti di grande suggestione, con maestri eccezionali, come Martha Argerich, Alexander Lonquich o il compianto Alfred Brendel, con musiche che spaziano nei secoli e ci restituiscono quella funzione di sale da concerto, di cassa armonica, che è connaturata al Palazzo stesso: un luogo nel quale la musica è sempre stata di casa, ma che ora torna a esserlo grazie appunto alla qualità della proposta di Trame Sonore. Anche in quest’edizione, così come auspico nelle tante a venire, la Reggia dei Gonzaga accoglierà con orgoglio quel gioco di consonanze tra musica d’arte e patrimonio architettonico che il festival da 14 anni puntualmente rinnova”.

Il Direttore di Fondazione Palazzo Te, Stefano Baia Curioni, si dice a sua volta “molto felice che si rinnovi anche quest’anno la collaborazione ormai consolidata con Trame Sonore. Una collaborazione che consente di offrire alla città e i tanti fruitori del festival, che giungono a Mantova attratti da questo incontro di arti, un momento di particolare pregio, in cui musica, arti visive e architettura lavorano insieme per un arricchimento culturale che è anche occasione di pratica congiunta”.

Nel panorama dei festival di musica da camera, Trame Sonore rappresenta un modello quasi unico

Il Festival apre quest’anno uno spazio di confronto e collaborazioni fra realtà internazionali quali la String Quartet Biennale Amsterdam e l’International Chamber Music Festival Utrecht nei Paesi Bassi, il West Cork Chamber Music Festival in Irlanda, Kammermusicfest Lockenhaus in Austria, Midtvest NørreVosborg Kammermusik Festival in Danimarca, Ilumina Festival in Brasile. Tuttavia,la formula mantovana conserva una dimensione assolutamente originale fatti di una partecipazioneinformale, aperta e condivisa, dove la musica prevale sul rito concertistico e diventa esperienza vivae accessibile.Il festival è costruito come un organismo in continua evoluzione, dove artisti provenienti da tutto ilmondo si incontrano e collaborano liberamente.

In questa dimensione orizzontale, amicale e anti-gerarchica, le stelle del concertismo internazionale si ritrovano a suonare accanto a giovani talenti emergenti, sperimentando repertori, ensemble e programmi con assoluta libertà. Al centro di questo progetto c’è l’Orchestra da Camera di Mantova, eccellenza italiana e genius loci, fulcro artistico emotore umano di una manifestazione che da anni collabora con alcuni tra i più importanti interpreti della scena internazionale. Nell’edizione 2026 Piazza Santa Barbara–lo spazio antistantel a Basilica palatina, storicamente associato all’attività di Claudio Monteverdi–torna a essere uno dei poli principali del Festival e diventa la sede delle attività serali dell’Orchestra.

Qui l’OCM sarà impegnata per tutte le cinque serate con programmi ogni volta diversi, affiancando solisti ospiti e condividendo la scena conl’Artist in Residence nell’attesissimo concerto conclusivo.

I percorsi per attraversare il festival

Uno dei tratti distintivi di Trame Sonore è la possibilità di percorrere il festival secondo una propria linea di ascolto, passando da un concerto all’altro come all’interno di una geografia musicale in continuo movimento. Di fronte a oltre centocinquanta concerti, il pubblico è posto nella condizione di seguire traiettorie personali, orientandosi fra percorsi tematici che mettono in relazione repertori, epoche e architetture. Dodici le trame che configurano una vera e propria mappa culturale del festival 2026.

Tra gli ospiti di questa edizione ci sono artisti del calibro di Alexander Lonquich (Artist inResidence fin dalla prima edizione), Nicolas Altstaedt, Claudio Astronio, Guido Barbieri, Giovanni Bietti, Enrico Bronzi, Gemma Bertagnolli, Paolo Bonomini, Sandro Cappelletto, Laura Catrani, Gabriele Carcano, Luca Ciammarughi, Mirijam Contzen, Anna-Lena Elbert, Giovanni Gnocchi con I violoncelli del Mozarteum, Giovanni Guzzo, David Kadouch, Julian Kainrath, Lucie Leguay, Andrea Lucchesini, Sergey Malov, Gabriele Mirabassi, Pietro Mianiti, Tai Murray, Blagoj Nacoski, Andrea Rebaudengo, Marco Rizzi, Alexandra Soumm, Nurit Stark, Alessandro Stella, Jennifer Stumm, Ruslan Talas, Carolin Widmann, Ensemble Midtvest, Quartetto di Cremona, Quartetto Goldberg, Quartetto Indaco, Ragazze Quartet, Trio Vecando, Cristina Zavallon.

Anche quest’anno il Festival conferma l’ampio ventaglio di modalità per assistere agli eventi per favorire l’avvicinamento alla musica classica da parte di un pubblico vasto e diversificato. Il boxoffice di Trame Sonore (Tel +39 0376 360476, [email protected] –orari variabiliper i quali si rimanda al sito oficinaocm.com) è a disposizione per informazioni.Prevendita online su Vivaticket.comTutte le info su oficinaocm.com