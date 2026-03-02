Europa sotto pressione: lo Stretto di Hormuz al centro della nuova vulnerabilità energetica europea

​

Crisi nello Stretto di Hormuz: cosa cambia per energia, Europa e Italia

Le nuove tensioni militari tra Stati Uniti, Israele e il regime iraniano degli ayatollah nello Stretto di Hormuz rilanciano il rischio di una crisi energetica globale. Nel cuore del Golfo Persico, dove transita quasi un quinto del petrolio mondiale e una quota cruciale del gas qatariota destinato all’Europa, un conflitto prolungato potrebbe far impennare i prezzi di petrolio e gas, minacciando in particolare Unione Europea e Italia. Il momento è delicato: la guerra in Ucraina, l’instabilità in Medio Oriente e il nuovo ciclo tecnologico spinto dall’intelligenza artificiale rendono i costi energetici decisivi per competitività industriale, inflazione e coesione sociale. Il rischio è che una crisi iraniana fuori controllo si trasformi in un nuovo shock petrolifero con conseguenze profonde sulla crescita europea.

In sintesi:

Lo Stretto di Hormuz vale il 18,1% dell’offerta mondiale di petrolio

Un blocco metterebbe a rischio i flussi di gas dal Qatar verso l’Europa

Per Italia ed UE significherebbe un forte aumento di bollette e inflazione

L’Europa sconta fragilità strategica su energia, politica estera e nucleare

Lo Stretto di Hormuz al centro della nuova vulnerabilità energetica europea

Nel suo intervento al Forex di Torino del 21 febbraio, il Governatore di Bankitalia Fabio Panetta aveva collegato l’incertezza globale alla somma di conflitti e transizione tecnologica trainata dall’intelligenza artificiale. Poche ore dopo, l’escalation militare statunitense-israeliana contro il regime iraniano ha trasformato quell’incertezza in un potenziale punto di rottura geopolitico.

Lo Stretto di Hormuz, 60 chilometri di passaggio tra Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti, è la vera linea rossa. Ogni giorno vi transitano circa 19 milioni di barili di petrolio, pari al 18,1% della domanda globale, oltre a volumi strategici di gas naturale liquefatto, in particolare dal Qatar. Un blocco, anche parziale, potrebbe far schizzare i prezzi verso livelli paragonabili allo shock del 1973, superando di molto l’oscillazione seguita all’invasione russa dell’Ucraina.

Per l’Europa, che ha sostituito il gas russo con forniture via mare dal Golfo, l’impatto sarebbe diretto su bollette, inflazione, margini industriali. L’Italia, fortemente dipendente dal gas per la generazione elettrica, vedrebbe aumentare immediatamente i costi di imprese e famiglie.

Debolezze strategiche europee e rischi di una nuova crisi energetica

La reazione politica europea appare limitata. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito il comitato di crisi e invocato “calma e gesso”, condannando gli attacchi iraniani nell’area e allineandosi alla richiesta di de-escalation che verosimilmente emergerà anche dal prossimo vertice dei leader UE e britannici. Ma la capacità d’azione resta minima.

L’Unione Europea sconta una tripla vulnerabilità: assenza di autonomia energetica, soprattutto sul nucleare; dipendenza da fornitori esterni in aree altamente instabili; mancanza di una politica estera e di sicurezza realmente unitaria, frenata dal voto all’unanimità e dai nazionalismi. Il risultato è un ruolo prevalentemente reattivo, come già emerso dopo gli attacchi statunitensi a basi iraniane legate al programma nucleare.

In questo contesto, le parole di Fabio Panetta – *“abbiamo le risorse per affrontare la trasformazione in atto”* – evidenziano il paradosso europeo: abbondanza di capitale umano e finanziario, ma incapacità di tradurlo in autonomia strategica su energia e industria. Stati Uniti e Cina, invece, stanno costruendo sistemi produttivi digitalizzati e ad alta intensità di intelligenza artificiale disponendo di energia a costi relativamente prevedibili.

Autonomia energetica e futuro industriale: l’urgenza di una svolta europea

Se l’Europa non accelererà su integrazione energetica, infrastrutture comuni, scelte chiare su nucleare, rinnovabili e stoccaggi, rischia di subire ogni nuova crisi nel Golfo come un colpo diretto alla sua base industriale. In un contesto demografico sfavorevole e con margini di bilancio limitati, l’energia diventa il vero discrimine tra declino e rilancio.

La possibile strumentalizzazione interna della crisi da parte di leader come Donald Trump e Benjamin Netanyahu, entrambi esposti politicamente, rende lo scenario ancora più instabile. Per l’Italia e l’UE, la partita si gioca ora: o si costruisce un’autonomia strategica credibile, oppure si accetta un ruolo periferico nella nuova geoeconomia digitale dominata da Stati Uniti e Cina.

FAQ

Perché lo Stretto di Hormuz è così strategico per il petrolio mondiale?

Lo è perché attraverso Hormuz transitano ogni giorno circa 19 milioni di barili, pari al 18,1% della domanda globale, collegando i principali esportatori del Golfo ai mercati mondiali.

Quali conseguenze immediate avrebbe un blocco di Hormuz per l’Europa?

Avrebbe effetti pesanti su prezzi di gas e petrolio, causando aumento delle bollette, pressione inflazionistica, perdita di competitività industriale e rischio recessivo, soprattutto nei Paesi più dipendenti dalle importazioni energetiche.

Perché l’Italia è particolarmente esposta alla crisi energetica nel Golfo?

Lo è perché basa gran parte della produzione elettrica sul gas, ha limitata capacità nucleare, dipende da forniture via mare e risente rapidamente di ogni shock sui prezzi internazionali.

Che ruolo hanno Russia, Cina e Arabia Saudita nella crisi con l’Iran?

Hanno un ruolo cruciale: Russia e Cina considerano l’Iran un alleato strategico, mentre l’Arabia Saudita punta a contenere l’influenza sciita, influenzando equilibri energetici e militari regionali.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi sulla crisi nello Stretto?

Deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.