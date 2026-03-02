Poleepo amplia l’integrazione ai marketplace verticali: nell’ultimo mese Fressnapf Deutschland, Sonepar, Brico Dépôt e Rue du Commerce entrano nell’ecosistema

Negli ultimi anni il presidio dei marketplace è diventato una leva strategica imprescindibile per i brand e i retailer che vogliono crescere nell’e-commerce europeo. Non più solo Amazon o Zalando, ma canali specializzati, community verticali e piattaforme tematiche stanno acquisendo peso nelle strategie di vendita. È in questo contesto che Poleepo, piattaforma italiana che aiuta brand e retailer a governare in modo integrato la complessità del multicanale, ha annunciato nelle ultime settimane una serie di nuove integrazioni con marketplace di rilievo europeo e settoriale, in linea con l’evoluzione dei comportamenti di consumo online, tra cui Fressnapf Deutschland, Sonepar, Brico Dépôt e Rue du Commerce.

Un’espansione che intercetta settori differenti — pet care, bricolage, tecnologia e B2B — ma accomunati da una crescente specializzazione dei canali digitali.

Marketplace verticali e crescita del pet care

L’integrazione con Fressnapf Deutschland, tra i principali marketplace europei nel settore pet care, si colloca in un mercato che a livello continentale continua a mostrare dinamiche strutturali di crescita. Secondo le stime più recenti, il mercato europeo dei prodotti per animali domestici vale circa 81,4 miliardi di dollari nel 2025, sostenuto dall’aumento della proprietà di animali da compagnia, da un crescente orientamento verso prodotti di fascia alta e dalla maggior incidenza dei canali digitali nella distribuzione.[1]

La componente online rappresenta una quota sempre più rilevante di questo ecosistema. Il segmento pet care e-commerce – che comprende alimentazione, accessori e prodotti per la salute e il benessere degli animali – ha generato circa 26,9 miliardi di dollari di fatturato nel 2023 in Europa e, secondo le proiezioni, continuerà a crescere con un tasso medio annuo intorno al 7% fino al 2030[2].

Numeri che evidenziano come il pet care non sia più un fenomeno locale o di nicchia, ma un comparto europeo strutturato, in cui i marketplace verticali assumono un ruolo sempre più centrale nell’intercettare community tematiche con elevata propensione all’acquisto e comportamenti digitali maturi.

B2B e bricolage: segmenti in trasformazione

L’integrazione con Sonepar, leader mondiale nella distribuzione B2B di prodotti elettrici, soluzioni tecniche e servizi correlati per l’industria, l’edilizia e le infrastrutture, intercetta invece la trasformazione del commercio elettronico business to business. Secondo le principali analisi di settore, il digital B2B in Europa cresce a ritmi superiori rispetto al B2C, spinto dalla digitalizzazione dei processi di procurement e dalla crescente adozione di marketplace specializzati per forniture tecniche e componentistica.

L’accesso a una piattaforma come Sonepar consente ai merchant di dialogare con una rete di professionisti, installatori e imprese industriali in un contesto altamente qualificato, dove efficienza operativa e rapidità di evasione diventano fattori decisivi.

Parallelamente, le integrazioni con Brico Dépôt e Rue du Commerce confermano la solidità dei comparti home improvement e tech online. In Francia l’e-commerce rappresenta circa l’11% delle vendite retail complessive, con i marketplace che generano oltre il 30% del fatturato digitale, trainati da categorie come high-tech, elettrodomestici e prodotti per la casa.

Le integrazioni annunciate nell’ultimo mese non rappresentano semplici aperture di nuovi canali, ma riflettono un’evoluzione nella gestione della multicanalità. L’accesso a marketplace specializzati richiede infatti strumenti capaci di centralizzare cataloghi, giacenze, prezzi e ordini, garantendo coerenza operativa tra canali differenti.

Secondo il “Top 100 Cross-Border Marketplaces Europe” Report, il mercato e-commerce cross-border in Europa ha raggiunto un valore di circa 358,7 miliardi di euro, di cui circa 247,5 miliardi (70%) sono generati dai marketplace online[3]. Questo evidenzia il ruolo dominante dei marketplace nella dinamica delle vendite digitali transfrontaliere nel continente. In questo quadro, soluzioni di orchestrazione centralizzata consentono di pubblicare e aggiornare offerte in modalità singola o massiva, sincronizzare automaticamente prezzi e giacenze e gestire gli ordini provenienti da diversi marketplace in un unico ambiente. In un ecosistema sempre più frammentato, la riduzione delle attività manuali diventa un fattore chiave per preservare efficienza e marginalità.

È in questa esigenza di mercato che si inserisce l’approccio di Poleepo: offrire un’infrastruttura centralizzata in grado di integrare marketplace verticali e generalisti in un unico ambiente, sincronizzando cataloghi, disponibilità e ordini e riducendo l’impatto delle attività manuali.

Poleepo è la piattaforma italiana che aiuta brand e retailer a governare in modo integrato la complessità del multicanale. Nata per semplificare la gestione operativa e strategica dell’e-commerce, consente di centralizzare in un unico ambiente cataloghi, ordini, prezzi, spedizioni e performance, offrendo una visione in tempo reale dell’intero ecosistema di vendita. Grazie a un’infrastruttura tecnologica avanzata e a strumenti di automazione e analisi, Poleepo supporta le imprese nel migliorare l’efficienza, ridurre gli errori di stock e ottimizzare la profittabilità dei canali digitali. Utilizzata da aziende di ogni dimensione – dai marchi emergenti alle realtà strutturate – Poleepo nasce con una missione chiara: trasformare la multicanalità in un vantaggio competitivo, rendendo i dati e i processi la leva di un commercio più intelligente, connesso e sostenibile. https://poleepo.cloud/

