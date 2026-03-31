La guerra in Iran preoccupa le imprese. Oltre 4mila società hanno soci mediorientali

-
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

La guerra in Medio Oriente non incide solo sui mercati energetici: l’impatto si fa sentire anche sul tessuto produttivo italiano. Secondo un’elaborazione di InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese aggiornati al 31 dicembre scorso, sono 3.839 le società italiane con soci residenti nell’area del Golfo Persico e del Medio Oriente, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a 415 milioni di euro.

La distribuzione geografica degli investitori evidenzia una netta concentrazione: gli Emirati Arabi Uniti detengono la quota più rilevante, pari al 40,8% del totale (circa 170 milioni di euro). Il Qatar, con il 20% (83,4 milioni), presenta invece partecipazioni in appena 32 società, evidenziando un valore medio per impresa superiore alla media regionale. Seguono Israele con il 14,3% (59 milioni), Libano con il 10,2% (42,3 milioni), Arabia Saudita con il 5,2% (22 milioni) e Iran con il 5% (20,8 milioni). Gli altri paesi dell’area, dal Bahrein al Kuwait, rappresentano una quota residua del 4,4%.

🔥 DA NON PERDERE ▷  Limitazioni al traffico in città durante le Olimpiadi Milano-Cortina il 6 febbraio. Come richiedere il pass per le zone di gara

Dal punto di vista settoriale, la manifattura assorbe la quota più consistente del capitale mediorientale investito in Italia, con 185 milioni di euro pari al 44,6% del totale. Seguono i trasporti e la logistica con 52,3 milioni (12,6%) e il settore finanziario-assicurativo, che registra la presenza di soci mediorientali in 72 aziende italiane per un capitale complessivo di 44,7 milioni (10,8%).

Antonio Santocono, Presidente di InfoCamere, sottolinea l’importanza di questi dati: “Quasi 4mila imprese italiane partecipate per oltre 400 milioni di euro di capitale non rappresentano una presenza episodica, ma una componente strutturata del nostro sistema economico. InfoCamere mette a disposizione questa capacità analitica per supportare i decisori pubblici con dati affidabili e aggiornati, indispensabili per interpretare un contesto geopolitico complesso come quello attuale”.

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
LinkedIn
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

Authors (2)

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

Primary Author
giornalista dr.
Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia…
LinkedIn
Carolina Bergamaschi Avatar

Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD