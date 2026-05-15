Fondazione Buzzi: il futuro prende forma. I progressi del Nuovo Grande Buzzi
|Nel corso del 2025, il progetto del Nuovo Grande Buzzi ha compiuto passi decisivi verso la sua realizzazione.
In una serata speciale alla Fondazione Prada i traguardi raggiunti dal Nuovo Grande Buzzi e i progressi nella ricerca e la cura pediatrica
Da sx: Zhang Chenggang, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano; Stefano Simontacchi, Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Buzzi; Ida Salvo, membro esecutivo del consiglio d’amministrazione della Fondazione Buzzi
Ieri sera, giovedì 14 maggio, Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini ha accolto i suoi ospiti nella prestigiosa sede di Fondazione Prada per condividere i progressi del progetto del Nuovo Grande Buzzi e i temi che accompagneranno la crescita dell’ospedale pediatrico milanese. Una serata dedicata alla visione di un ospedale sempre più innovativo, accogliente e orientato alla ricerca, capace di coniugare eccellenza clinica, tecnologia e attenzione alla qualità degli spazi e della cura.
Nel corso del 2025, il progetto del Nuovo Grande Buzzi ha compiuto passi decisivi verso la sua realizzazione e ha segnato una fase fondamentale nel percorso di crescita dell’Ospedale dei Bambini Buzzi e della sua Fondazione.
Un traguardo importante non solo per l’ospedale, ma per l’intera città di Milano, che accompagnerà l’apertura del nuovo padiglione con momenti celebrativi e iniziative dedicate alla comunità, a testimonianza del valore sociale e sanitario di questo progetto. L’apertura del nuovo edificio rappresenterà un cambiamento concreto per migliaia di bambini e famiglie, consentendo una gestione più efficiente delle liste d’attesa, un accesso più rapido alle cure specialistiche e un ulteriore potenziamento delle attività cliniche e di ricerca.
Parallelamente, l’Ospedale Buzzi è in attesa del riconoscimento come IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – un passaggio strategico che lo allineerà ai più importanti ospedali pediatrici italiani ed europei. Un percorso reso possibile grazie al sostegno continuo di donatori, aziende, fondazioni e privati che negli anni hanno scelto di affiancare Fondazione Buzzi nella sua missione. La serata è stata anche un’occasione per ringraziare tutti coloro che contribuiscono concretamente alla crescita dell’ospedale e allo sviluppo di nuovi progetti dedicati ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
|Fondazione Prada
|“Lo sguardo è però già rivolto al futuro. Il 2026 porterà con sé nuove sfide strategiche, a partire dalla riqualificazione degli spazi che si libereranno con il trasferimento nel nuovo padiglione. Le aree esistenti saranno trasformate per ospitare nuovi reparti e servizi altamente specializzati: una nuova area di degenza dedicata alla chirurgia pediatrica multidisciplinare, nuovi posti letto per la neurochirurgia in collaborazione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, un Centro Ustioni e nuove aree dedicate all’oculistica e alla chirurgia maxillofacciale. La necessità di strutture pediatriche ad alta specializzazione è oggi sempre più evidente. L’aumento delle patologie croniche complesse, delle malattie genetiche e degenerative e la maggiore sopravvivenza dei bambini gravemente prematuri richiedono cure sempre più avanzate e percorsi assistenziali altamente dedicati. In questo contesto, la ricerca scientifica riveste un ruolo centrale e può svilupparsi pienamente solo all’interno di strutture pediatriche specializzate, dove attività clinica e ricerca lavorano in stretta integrazione per individuare terapie sempre più efficaci e personalizzate” dichiara Stefano Simontacchi, presidente di Fondazione Buzzi. Anche questo nuovo capitolo sarà possibile grazie al continuo supporto di chi sceglie di sostenere Fondazione Buzzi e contribuire alla costruzione di un ospedale sempre più innovativo, accogliente e capace di offrire ai bambini le migliori cure possibili.Grazie all’ospitalità di Fondazione Prada, gli invitati hanno potuto visitare in esclusiva le mostre “Over, under and in between”, dell’artista Mona Hatoum, in corso fino al 9 novembre 2026, e “Dash” dell’artista Cao Fei, in corso fino al 28 settembre 2026.
|Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi è nata per sostenere l’Ospedale dei Bambini di Milano, tra i più antichi fra gli undici ospedali pediatrici in Italia e l’unico a Milano e in Lombardia. Lavora per garantire un servizio eccellente a tutti i bambini e alle famiglie che accedono all’ospedale, perseguendo la realizzazione di progetti a sostegno della migliore ricerca scientifica, della tecnologia più avanzata e per far sì che le cure di ultima generazione siano alla portata di tutti. Per Fondazione Buzzi è importante poter offrire ai piccoli pazienti diagnosi “gentili” e sicure per la loro salute.