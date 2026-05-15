Fondazione Buzzi: il futuro prende forma. I progressi del Nuovo Grande Buzzi

Nel corso del 2025, il progetto del Nuovo Grande Buzzi ha compiuto passi decisivi verso la sua realizzazione.

In una serata speciale alla Fondazione Prada i traguardi raggiunti dal Nuovo Grande Buzzi e i progressi nella ricerca e la cura pediatrica

Da sx: Zhang Chenggang, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano; Stefano Simontacchi, Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Buzzi; Ida Salvo, membro esecutivo del consiglio d’amministrazione della Fondazione Buzzi



Ieri sera, giovedì 14 maggio, Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini ha accolto i suoi ospiti nella prestigiosa sede di Fondazione Prada per condividere i progressi del progetto del Nuovo Grande Buzzi e i temi che accompagneranno la crescita dell’ospedale pediatrico milanese. Una serata dedicata alla visione di un ospedale sempre più innovativo, accogliente e orientato alla ricerca, capace di coniugare eccellenza clinica, tecnologia e attenzione alla qualità degli spazi e della cura.



Nel corso del 2025, il progetto del Nuovo Grande Buzzi ha compiuto passi decisivi verso la sua realizzazione e ha segnato una fase fondamentale nel percorso di crescita dell’Ospedale dei Bambini Buzzi e della sua Fondazione.

Un traguardo importante non solo per l’ospedale, ma per l’intera città di Milano, che accompagnerà l’apertura del nuovo padiglione con momenti celebrativi e iniziative dedicate alla comunità, a testimonianza del valore sociale e sanitario di questo progetto. L’apertura del nuovo edificio rappresenterà un cambiamento concreto per migliaia di bambini e famiglie, consentendo una gestione più efficiente delle liste d’attesa, un accesso più rapido alle cure specialistiche e un ulteriore potenziamento delle attività cliniche e di ricerca.



Parallelamente, l’Ospedale Buzzi è in attesa del riconoscimento come IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – un passaggio strategico che lo allineerà ai più importanti ospedali pediatrici italiani ed europei. Un percorso reso possibile grazie al sostegno continuo di donatori, aziende, fondazioni e privati che negli anni hanno scelto di affiancare Fondazione Buzzi nella sua missione. La serata è stata anche un’occasione per ringraziare tutti coloro che contribuiscono concretamente alla crescita dell’ospedale e allo sviluppo di nuovi progetti dedicati ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.