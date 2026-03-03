Omnia Platform: AI enterprise, interoperabilità e sovranità digitale in un’unica architettura agnostica e conforme alle normative europee

Nell’economia dei modelli linguistici e dell’intelligenza artificiale generativa, la competizione si gioca su dati, governance e capacità di integrazione. Gli LLM stanno assumendo i tratti di una commodity globale, accessibile via API e distribuita su scala industriale. Il vero differenziale competitivo si sposta sull’architettura che li orchestra, sulla qualità dei dati aziendali e sulla conformità normativa. Omnia BPM è una PMI innovativa italiana che progetta, sviluppa e produce interamente in Italia, una piattaforma low-code proprietaria: Omnia Platform.

I fondatori hanno maturato una lunga esperienza come system integrator, lavorando su software di grandi vendor stranieri in Italia e all’estero, acquisendo competenze strategiche nella gestione di progetti enterprise complessi. Da questa esperienza nasce la volontà di creare una soluzione tecnologica autonoma, orientata alla sovranità digitale, all’interoperabilità.

Omnia Platform nasce da un’esperienza pluriennale in ambito IT Service Management e governance, maturata su progetti enterprise e su best practice internazionali come ITIL e Cobit. La piattaforma integra Low Code, BPM e intelligenza artificiale in un’unica architettura componibile, progettata per accelerare lo sviluppo applicativo e valorizzare dati, processi e documenti.

Il fulcro della proposta è un’infrastruttura unificata che consente di progettare, automatizzare e monitorare processi aziendali, creare applicazioni web e mobile basate su dati e integrare modelli di AI generativa e analitica avanzata. L’approccio è composable enterprise, ovvero componenti applicativi modulari, assemblabili secondo le esigenze del business, con una significativa riduzione dei tempi di rilascio e una curva di apprendimento rapida.

La piattaforma semplifica e accelera lo sviluppo di applicazioni AI native, rendendole sicure e scalabili, e valorizza le conoscenze e la creatività dei dipendenti, integrandosi al tempo stesso con i sistemi esistenti per garantire massima flessibilità architetturale.

Nel dibattito europeo sull’autonomia strategica e sulla dipendenza da provider extra UE, la questione tecnologica si intreccia con quella geopolitica. Le grandi piattaforme americane dominano il mercato degli LLM e dei servizi cloud, molte organizzazioni pubbliche e private ricercano soluzioni che garantiscano controllo dei dati, interoperabilità e piena aderenza al quadro regolatorio europeo, dall’AI Act al GDPR.

Omnia Platform risponde a questa esigenza con un approccio flessibile e innovativo, capace di rendere semplice ciò che è complesso, mettendo al centro la gestione dei dati e dei flussi documentali. La piattaforma garantisce conformità a normative e linee guida della Pubblica Amministrazione, rispettando principi di GDPR, interoperabilità, sicurezza, accessibilità e apertura dei dati, rendendo l’architettura solida, agile e pronta all’innovazione.

“L’approccio di Omnia Platform all’Intelligenza Artificiale è tecnologicamente agnostico. La piattaforma consente di integrare in modo sicuro e rapido qualsiasi tecnologia AI e LLM, incluse soluzioni open source ed europee, senza vincoli di lock-in. Questo garantisce piena conformità alla normativa europea e alle policy di compliance di aziende e organizzazioni, preservando al contempo libertà di scelta, controllo dei dati e capacità di evoluzione nel tempo”, afferma Susy Vitale, CEO di Omnia .

Il tema del lock-in tecnologico rappresenta oggi uno dei principali rischi per le organizzazioni che adottano AI generativa. Scegliere un modello o un provider in modo esclusivo significa vincolare roadmap, costi e governance a logiche esterne. Omnia adotta una logica modulare e aperta, integrazione di LLM differenti, orchestrazione agentica, RAG (Retrieval Augmented Generation) per l’accesso a repository documentali aziendali, gestione strutturata dei flussi di validazione tramite BPM integrato.

Con il modulo Omnia AI Director, la piattaforma trasforma l’intelligenza artificiale in una capacità operativa integrata nei processi aziendali, mettendo a valore dati e conoscenza interna. L’AI non è un elemento isolato, ma un layer governato e orchestrato che abilita generazione documentale assistita, dashboard intelligenti, automazione di task complessi tramite agenti coordinati e integrazione strutturata con i sistemi già presenti.

“La vera sfida per le imprese europee riguarda la capacità di governare i propri dati e costruire un’architettura flessibile, capace di evolvere insieme al mercato. Gli strumenti AI sono sempre più diffusi e accessibili, ma il valore strategico risiede nella conoscenza aziendale, nei processi e nella qualità delle informazioni. Omnia consente di mettere a sistema questi asset in un ecosistema sicuro e conforme”, prosegue Vitale.

Il modello proposto da Omnia si rivolge sia al settore privato che alla Pubblica Amministrazione. Le Smart Applications coprono ambiti quali IT Service Management, Asset Management, Document Management, Project Portfolio Management, HR, Fleet Management e IoT, con un’architettura componibile che permette di costruire soluzioni su misura, integrate con sistemi esistenti e distribuite su infrastrutture cloud, ibride o on premise. La piattaforma Omnia può essere vista come un abilitatore della trasformazione digitale, basata su sovranità digitale, integrazione di tecnologie AI e piena libertà di scelta.

Per le aziende italiane ed europee, la partita dell’intelligenza artificiale si gioca su due livelli che sono innovazione e controllo. Omnia Platform propone un equilibrio tra queste dimensioni, offrendo un’infrastruttura che integra AI, Low Code e BPM in un’unica piattaforma, pronta a sostenere strategie di crescita, efficienza operativa e autonomia tecnologica. https://www.omnia-platform.com/it/