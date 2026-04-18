FSB – Financial Stability Board: allarme sulle fragilità del sistema globale

Debito, mercati non bancari e shock geopolitici: i rischi che possono riaccendere l’instabilità

Il Financial Stability Board torna a lanciare un avvertimento sui rischi che incombono sul sistema finanziario globale, segnalando una serie di vulnerabilità che, in un contesto già segnato da tensioni geopolitiche e politiche monetarie restrittive, potrebbero amplificare eventuali shock.

FSB – sino al 2009 Forum per la stabilità finanziaria – è un’organizzazione internazionale il cui scopo è monitorare il sistema finanziario mondiale: con sede a Basilea, rappresenta tutti i Paesi del G20.

Il primo nodo riguarda l’elevato livello di debito globale. Dopo anni di tassi bassi, governi, imprese e famiglie si trovano esposti a costi di finanziamento più elevati. Questo rende il sistema più sensibile a variazioni dei tassi e a rallentamenti economici, aumentando il rischio di tensioni nei mercati obbligazionari.

Il sistema finanziario non bancario

Un secondo elemento critico è rappresentato dal crescente peso del cosiddetto sistema finanziario non bancario, che include fondi, assicurazioni e altri intermediari. Secondo il FSB, questi soggetti hanno assunto un ruolo sempre più centrale nell’intermediazione del credito, ma spesso operano con livelli di trasparenza e regolazione inferiori rispetto alle banche tradizionali. In caso di stress, potrebbero amplificare la volatilità invece di assorbirla.

alle banche tradizionali. In caso di stress, potrebbero amplificare la volatilità invece di assorbirla.

Il contesto geopolitico

Il contesto geopolitico aggiunge ulteriore complessità. Le tensioni internazionali, in particolare sul fronte energetico, continuano a generare incertezza sui prezzi di petrolio e gas, con effetti a catena su inflazione, crescita e mercati finanziari. Il FSB sottolinea come questi fattori possano interagire tra loro, creando dinamiche difficili da prevedere e gestire.

La stampa finanziaria internazionale ha dato ampio spazio all’analisi. Il Financial Times evidenzia come il sistema appaia “resiliente ma vulnerabile”, sottolineando il rischio che shock improvvisi possano mettere sotto pressione segmenti meno regolati del mercato. Bloomberg mette in luce il ruolo dei fondi e della finanza ombra, considerati potenziali amplificatori di crisi, mentre il Wall Street Journal richiama l’attenzione sull’effetto combinato di debito elevato e tassi ancora relativamente alti.

Anche la stampa economica europea sottolinea la natura sistemica dei rischi. Il Sole 24 Ore parla di un equilibrio delicato tra stabilità apparente e fragilità latenti, mentre Milano Finanza evidenzia come il vero punto critico sia la capacità dei mercati di assorbire shock improvvisi senza innescare reazioni a catena.

Il messaggio del Financial Stability Board è chiaro: il sistema finanziario globale ha dimostrato una certa resilienza negli ultimi anni, ma resta esposto a rischi strutturali che potrebbero emergere rapidamente in presenza di nuovi shock. Il punto chiave è che la stabilità attuale non deve essere interpretata come assenza di rischi, ma come una fase in cui le vulnerabilità sono semplicemente meno visibili.