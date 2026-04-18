Assemblea generale Federalberghi. Il messaggio del Presidente di Consap, Sestino Giacomoni

ITS ACADEMY TURISMO E FONDO STUDIO INSIEME PER PROMUOVERE LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA E L’ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

Il Presidente di Consap, intervenuto alla 76ª Assemblea generale di Federalberghi oggi a Roma, ha sottolineato il ruolo centrale della formazione e del credito ai giovani per il futuro del settore ricettivo italiano.

“Il turismo seleziona il mondo e selezionare il mondo significa selezionare competenze, qualità e professionalità: è da qui che passa il futuro dell’ospitalità italiana”, questo il messaggio del Presidente di Consap, Sestino Giacomoni, che ha ripreso una celebre riflessione della scrittrice Marguerite Yourcenar nel suo intervento alla 76ª Assemblea generale di Federalberghi tenutasi presso il Salone delle Fontane di Roma.

Nel corso dell’evento, il Presidente ha evidenziato come gli ITS Academy per il turismo rappresentino oggi uno strumento strategico per formare figure altamente qualificate e immediatamente operative. Si tratta di percorsi costruiti in sinergia con le imprese che, attraverso un forte equilibrio tra teoria e pratica, garantiscono elevati livelli di occupabilità rispondendo concretamente alle esigenze del mercato. “Gli ITS Academy del Turismo sono laboratori di eccellenza dove si costruisce la reputazione turistica di un Paese”, ha aggiunto Giacomoni, ribadendo che investire nella formazione di qualità sia l’unica via per rafforzare la competitività delle strutture nazionali.

Garantire ai giovani l’accesso a strumenti finanziari dedicati

Accanto alla centralità della formazione, Giacomoni ha posto l’accento sull’importanza di garantire ai giovani l’accesso a strumenti finanziari dedicati. “Con il Fondo Studio abbiamo introdotto un cambio di paradigma: rendere bancabile il merito. Lo studio non è un costo, ma il più importante investimento nel capitale umano”, ha affermato il Presidente, sottolineando la necessità che nessun talento resti indietro per ragioni economiche.

Il Fondo per il credito agli studenti meritevoli, gestito da Consap, permette ai giovani tra i 18 e i 40 anni di accedere a finanziamenti con garanzia pubblica fino a 50.000 euro per percorsi in Italia e 70.000 euro per l’estero. Grazie a una recente riforma che ha reso le procedure semplici e totalmente digitali, lo strumento rappresenta oggi un’opportunità rapida e concreta per le nuove generazioni. Per ogni informazione, Consap ha attivato il servizio di assistenza dedicato all’indirizzo [email protected].

CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – è un’azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, operativa dal 1993 a seguito della privatizzazione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). CONSAP S.p.A. è la società assicuratrice pubblica per eccellenza, con focus sulla tutela delle persone e sul supporto alla Pubblica Amministrazione, che interviene in modo sussidiario rispetto al mercato privato, assumendosi la responsabilità di coprire i rischi collettivi che non possono essere risarciti attraverso i consueti contratti assicurativi. L’obiettivo di CONSAP S.p.A. è quello di operare a supporto dei cittadini e delle imprese garantendo tutele finanziarie e assicurative in vari ambiti, attraverso la gestione di una serie di servizi e fondi di rilevanza sociale. La società si occupa, tra l’altro, di risarcire le vittime di incidenti stradali e crimini violenti, di sostenere le vittime di mafia, estorsione e usura e di supportare le famiglie e i giovani nella costruzione del loro futuro attraverso Fondi di Garanzia per lo studio e per l’acquisto della Prima Casa. Gestisce, inoltre, ulteriori strumenti finanziari e assicurativi a favore della collettività, contribuendo così al benessere sociale e al sostegno di iniziative pubbliche di interesse comune.