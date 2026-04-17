Huawei a Villa Erba: l’Europa dell’AI tra sovranità, infrastrutture e partnership

Dalla formazione degli ingegneri ai data center intelligenti: la strategia per superare il miliardo nel 2026

A Villa Erba, sul lago di Como, Huawei ha messo in scena una giornata che va oltre il semplice evento corporate: un momento di sintesi tra strategia industriale, politiche pubbliche e visione tecnologica sull’intelligenza artificiale in Europa. Il messaggio che emerge è chiaro: la competizione globale sull’AI si gioca ormai su infrastrutture, dati e competenze, e il Vecchio Continente rischia di restare indietro senza un’accelerazione coordinata.

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: «Dobbiamo essere orgogliosi di essere dal lato giusto della tecnologia», un richiamo al ruolo che territori come la Lombardia possono giocare nella trasformazione digitale. Un tema ripreso da Alessandro Fermi, assessore all’innovazione della Regione Lombardia, che ha evidenziato l’importanza della recente legge regionale sull’intelligenza artificiale, ponendo l’accento sulla necessità di governare lo sviluppo tecnologico per evitare usi distorti o inefficaci.

Il focus dell’evento è stato affrontato all’apertura dei lavori da Willi Song, President of Huawei’s European Enterprise Business, che ha delineato con chiarezza la strategia europea dell’azienda. Il modello è quello di un ecosistema aperto, basato sui partner: oltre il 90% dei prodotti Huawei passa già attraverso il canale indiretto e l’obiettivo è rafforzare ulteriormente questa rete. Centrale è anche il tema delle competenze, con un programma tecnico dedicato che punta a formare oltre 30mila ingegneri certificati. Una scelta che riflette una consapevolezza precisa: senza capitale umano, l’infrastruttura tecnologica resta incompleta. L’obiettivo dichiarato è ambizioso, superare il miliardo di dollari nel business enterprise europeo entro il 2026, segno di una strategia di lungo periodo che vede l’Europa come mercato chiave.

Concetti destinati a diventare centrali

Sul piano tecnologico, Huawei ha posto l’accento su alcuni concetti destinati a diventare centrali nel prossimo ciclo dell’AI. Tra questi, la gestione delle AI calls, cioè la capacità delle infrastrutture di sostenere un numero crescente di richieste computazionali, e le KV cache needs, fondamentali per ottimizzare le prestazioni dei modelli generativi riducendo latenza e consumo di risorse. A questo si aggiunge il tema dell’AI data performance, ovvero l’efficienza nella gestione e nell’elaborazione dei dati, che rappresenta il vero collo di bottiglia dello sviluppo dell’intelligenza artificiale su larga scala.

La risposta è quella delle piattaforme unificate, in grado di integrare calcolo, storage e networking in un unico ecosistema coerente, e di una nuova generazione di data center intelligenti, progettati non solo per la potenza ma anche per l’efficienza energetica e la sostenibilità. In questo senso, la strategia Huawei si colloca chiaramente nel passaggio da infrastrutture tradizionali a sistemi pensati nativamente per l’AI.

A completare il quadro è intervenuta Isabella de Michelis di Slonghello, che ha portato il dibattito su un piano più politico e regolatorio. Il tema della sovranità digitale resta centrale: l’Europa deve trovare un equilibrio tra innovazione e tutela, ma oggi il peso della compliance, fino al 20% dei budget aziendali, rischia di frenare la competitività. Il nodo, secondo de Michelis, è la governance dei dati: la protezione della privacy è un valore non negoziabile, ma le imprese non sono ancora pienamente attrezzate per gestire i dati in modo efficiente e strategico.

L’evento di Villa Erba restituisce dunque una fotografia precisa: l’intelligenza artificiale non è più solo una questione di algoritmi, ma di infrastrutture, regole e alleanze. Huawei punta a posizionarsi come abilitatore di questo ecosistema, attraverso partnership, formazione e investimenti tecnologici. Il punto chiave è che la partita europea si giocherà sulla capacità di integrare questi elementi, trasformando l’AI in un fattore di efficienza, sostenibilità e autonomia strategica.