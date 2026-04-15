ITASolidale ETS contro il fenomeno hikikomori, migliaia di adolescenti che si isolano. Otto campagne di crowdfunding su Produzioni dal Basso

ITASOLIDALE ETS IN CAMPO CONTRO L’ISOLAMENTO GIOVANILE. IN ITALIA OLTRE 200MILA HIKIKOMORI, CASI TRIPLICATI IN 3 ANNI.

In Italia si stima che circa 200.000 giovani vivano oggi in condizioni di isolamento sociale volontario. Sono gli hikikomori – ragazze e ragazzi che si ritirano progressivamente dalla scuola, dal lavoro e dalle relazioni – ma anche migliaia di adolescenti che, senza una diagnosi formale, scivolano ai margini della vita comunitaria. Il fenomeno ha registrato un aumento significativo nei primi mesi del 2026, con una diffusione sempre più trasversale anche tra le ragazze, in particolare nella fascia 13-15 anni (fonti Hikikomori Italia e The Wom Healthy).

I dati più aggiornati evidenziano un quadro preoccupante: già nel 2025 una ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFC) indicava che circa il 10% degli adolescenti italiani mostrava segnali di ritiro sociale. Inoltre, le analisi pubblicate all’inizio del 2025 segnalano che i casi di isolamento sono triplicati nel giro di tre anni, evidenziando un’accelerazione significativa del fenomeno anche come effetto a lungo termine della pandemia.

DAL NUMERO VERDE NAZIONALE, AL SUPPORTO DOMICILIARE, DALLA PET THERAPY AL TEATRO E AI CAMPI ESTIVI. AL VIA LE 8 CAMPAGNE DI CROWDFUNDING SELEZIONATE DAL BANDO ENERGIE DI COMUNITA’

Per rispondere a questa emergenza silenziosa ma sempre più diffusa, ITASolidale ETS ha lanciato la quinta edizione del bando Energie di Comunità, dedicata, per la prima volta, interamente al contrasto della solitudine e del ritiro sociale giovanile. Otto progetti selezionati da tutta Italia sono ora in crowdfunding su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Dalla pet therapy, al supporto domiciliare personalizzato, dal numero verde nazionale, ai laboratori espressivi e teatrali, dai percorsi di scoperta dei talenti, fino a esperienze di socializzazione attraverso animali, natura e attività estive, gli otto progetti selezionati hanno un obiettivo comune: riattivare relazioni e contrastare l’isolamento attraverso percorsi educativi e creativi, spazi di socialità e attività esperienziali.

Lo scopo dell’iniziativa è favorire la ricostruzione dei legami sociali, restituire fiducia nella comunità e promuovere il benessere relazionale e psicosociale dei giovani, includendo anche i casi non diagnosticati o a rischio.

Le campagne di crowdfunding saranno attive su Produzioni dal Basso fino ai primi di giugno e prevedono un meccanismo di cofinanziamento: le organizzazioni dovranno raccogliere almeno il 50% del budget attraverso la piattaforma, mentre ITASolidale ETS integrerà fino al restante 50%, con un contributo massimo di 5.000 euro per progetto. Un modello che unisce partecipazione dal basso e sostegno diretto, incentivando il coinvolgimento delle comunità.

Oltre al contributo economico, i progetti selezionati hanno beneficiato di un percorso strutturato di accompagnamento alla costruzione delle campagne: un campaign manager di Produzioni dal Basso ha affiancato gli enti attraverso formazione iniziale, consulenze personalizzate, revisione dei contenuti, momenti di follow-up e assistenza tecnica continua. Un supporto pensato per rafforzare l’efficacia delle campagne e massimizzarne l’impatto.

«L’isolamento giovanile è una sfida urgente e spesso invisibile, fatta di fragilità ma anche di un forte bisogno di ascolto e relazioni», dichiara Gianfranco Marzocchi, Presidente di ITASolidale. «Con il nostro bando Energie di Comunità abbiamo scelto di dedicare le nostre risorse a questa emergenza silenziosa perché crediamo nelle risposte collettive, nate dal basso e costruite insieme alle comunità: il crowdfunding affiancato al nostro cofinanziamento attiva territori, relazioni e strumenti concreti per restituire fiducia e favorire la riconnessione dei ragazzi con la società».

Le otto campagne di crowdfunding

Ripartenze possibili – Attiviamo un supporto domiciliare per giovani in ritiro sociale (Milano)

Promosso da Hikikomori Italia, il progetto offre un servizio di supporto domiciliare personalizzato per giovani in isolamento.

Il ragazzo invisibile – Numero verde nazionale di orientamento e supporto (Roma)

L’associazione Fiori d’Acciaio attiva un numero verde gratuito per giovani, famiglie e caregiver.

La compagnia Avamposto (Firenze)

Pneuma Italy APS propone percorsi di gruppo e laboratori per adolescenti a rischio isolamento.

Esprimere Futuri – Immaginiamo insieme i nostri spazi (Cuneo)

Ratatoj APS coinvolge i giovani nella co-progettazione di spazi e attività culturali.

La bottega dei talenti (Bologna)

Fondazione Sant’Orsola propone laboratori esperienziali per lo sviluppo delle capacità personali.

STAY | Riconnessioni – Pet therapy e giardino di comunità (Trento)

La Casa dei Musicanti APS integra pet therapy e attività all’aperto.

My Place: Apriamo la porta al futuro dei giovani (Trento)

Eliodoro Cooperativa Sociale crea uno spazio fisico inclusivo per i giovani.

Aperti per Ferie (Milano)

Comin Cooperativa Sociale organizza attività estive per contrastare l’isolamento domestico.

Otto progetti, un’unica direzione: riportare i giovani al centro della comunità, contrastando l’isolamento con strumenti concreti, relazioni significative e nuove opportunità di partecipazione.

ITASolidale ETS è un ente filantropico del terzo settore con sede a Trento. Nato dall’unione tra ITAS Mutua – la compagnia assicurativa più antica d’Italia – i suoi dipendenti e la rete agenziale, l’ente si impegna a sostenere la solidarietà e diffondere i valori della mutualità, promuovendo la partecipazione attiva alle comunità e rafforzando i principi di condivisione e cooperazione che guidano ITAS fin dal 1821.