Trump non attacca solo Leone XIV, ma anche la Chiesa cattolica negli USA: il caso Miami

Dalla revoca dei fondi ai migranti alle tensioni con i vescovi: un rapporto segnato da frizioni politiche e culturali

La decisione dell’amministrazione guidata da Donald Trump di revocare un contratto federale da 11 milioni di dollari alla Catholic Charities dell’Arcidiocesi di Miami rappresenta molto più di un episodio amministrativo. È l’ultimo capitolo di un rapporto complesso e spesso conflittuale tra la Casa Bianca e la Chiesa cattolica negli Stati Uniti, in particolare sul tema dell’immigrazione.

Il programma cancellato, gestito dalla Catholic Charities of the Archdiocese of Miami, riguardava l’accoglienza di minori migranti non accompagnati, una delle aree più sensibili della politica migratoria americana. Come confermato dall’arcivescovo Thomas Wenski, l’accordo con l’Office of Refugee Resettlement prevedeva un sistema di affido temporaneo e assistenza fino al ricongiungimento familiare. La revoca improvvisa del finanziamento ha suscitato critiche trasversali, anche all’interno dello stesso Partito Repubblicano locale, dove alcuni esponenti hanno espresso preoccupazione per l’impatto sui minori coinvolti.

Uno scontro che viene da lontano

Il caso di Miami si inserisce in una tensione più ampia e strutturale. Durante la sua esperienza politica, Trump ha più volte assunto posizioni in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa cattolica, soprattutto in materia di immigrazione.

Già durante la campagna del 2016, il progetto del muro al confine con il Messico aveva provocato una reazione diretta da parte di Papa Francesco, che aveva sottolineato come “chi costruisce muri invece di ponti non è cristiano”, innescando una risposta polemica da parte di Trump.

Negli anni successivi, le politiche di separazione delle famiglie al confine e la linea dura sui migranti hanno attirato critiche costanti da parte della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti, che hanno definito alcune misure “moralmente inaccettabili”. In questo contesto, organizzazioni come Catholic Charities sono diventate attori centrali, spesso in tensione con l’amministrazione federale.

Il nodo dei finanziamenti federali

Uno degli elementi più delicati riguarda proprio il rapporto economico tra Stato e organizzazioni religiose. Negli Stati Uniti, molte attività di assistenza ai migranti sono affidate a enti religiosi attraverso fondi pubblici. La decisione di interrompere il contratto con la struttura di Miami viene letta da diversi osservatori come un segnale politico, oltre che amministrativo.

La stampa americana, dal Miami Herald al New York Times, sottolinea come la revoca arrivi in un momento in cui il tema migratorio è tornato centrale nel dibattito politico. Alcuni analisti interpretano la scelta come parte di una strategia più ampia di riduzione dei programmi di accoglienza, mentre altri evidenziano il rischio di lasciare scoperti servizi essenziali per categorie particolarmente vulnerabili.

Le reazioni: politica e religione divise

Le critiche non arrivano solo dal mondo ecclesiastico. Anche esponenti politici locali, inclusi alcuni repubblicani, hanno espresso perplessità sulla gestione del caso, evidenziando l’importanza del ruolo svolto dalla Chiesa nell’assistenza sociale.

L’arcivescovo Wenski ha evitato uno scontro diretto, ma ha ribadito la missione della Chiesa nell’accoglienza dei più fragili, sottolineando come i minori migranti rappresentino una priorità umanitaria prima ancora che politica.

Una frattura culturale oltre la politica

Il punto centrale della vicenda non è solo la cancellazione di un contratto, ma la divergenza di fondo tra due visioni. Da un lato, un approccio politico orientato al controllo dei flussi migratori e alla riduzione dei programmi di accoglienza. Dall’altro, la visione della Chiesa cattolica, che insiste su accoglienza, solidarietà e tutela dei diritti umani.

Questa distanza si riflette anche nel dibattito pubblico americano, dove la religione continua a giocare un ruolo importante ma non sempre allineato con le scelte politiche.