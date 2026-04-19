Voli cancellati e carburante alle stelle: la nuova crisi dell’aviazione globale

Tra Stati Uniti ed Europa migliaia di tratte già tagliate: e il peggio non è ancora arrivato

La frase di un analista americano “If the price of jet fuel remains elevated… there will be more cancellations” riportata da Fortune non è una previsione teorica. È già realtà. E i numeri iniziano a dare la misura di una crisi che potrebbe ridisegnare il trasporto aereo nei prossimi mesi.

Negli Stati Uniti, i primi segnali sono evidenti. Secondo i dati di monitoraggio dei voli, si registrano quasi 1.000 cancellazioni in pochi giorni, accompagnate da migliaia di ritardi legati anche all’aumento dei costi energetici . Le compagnie stanno già intervenendo sulla capacità: United Airlines ha annunciato tagli fino al 5% dei voli programmati, mentre altri vettori stanno aumentando prezzi e riducendo tratte meno redditizie .

In Europa, la situazione è ancora peggiore. Il caso più emblematico è quello della compagnia scandinava SAS, che ha annunciato la cancellazione di almeno 1.000 voli nel solo mese di aprile a causa del raddoppio dei prezzi del carburante in pochi giorni. In totale

oltre 150 voli cancellati da KLM su rotte europee

su rotte europee circa 1.000 voli regionali cancellati da Scandinavian Airlines

tagli progressivi alle rotte da parte di gruppi come Lufthansa e Ryanair

Nel complesso, si parla già di diverse migliaia di voli cancellati tra Europa e rotte internazionali, con una tendenza in accelerazione.

ITA Airways e le altre compagnie italiane reggono per ora, ma il caro carburante cambia già le strategie

Nel pieno della crisi globale del carburante aereo, l’Italia si trova in una posizione intermedia: non è ancora colpita da cancellazioni massive, ma mostra segnali di vulnerabilità strutturale che potrebbero emergere nei prossimi mesi.

A differenza di altri Paesi europei, dove le cancellazioni sono già realtà, in Italia gli episodi restano limitati e temporanei. Alcuni aeroporti – tra cui Venezia, Brindisi e Catania – hanno registrato problemi di approvvigionamento di carburante, ma senza arrivare a cancellazioni diffuse dei voli .

Questo non significa che il sistema sia al sicuro. Anzi, l’Italia presenta una fragilità specifica:

importa almeno il 50% del proprio jet fuel

ha una capacità di raffinazione limitata rispetto ad altri Paesi europei

dipende da rotte energetiche internazionali oggi instabili

In altre parole, il Paese è meno colpito oggi, ma potenzialmente più esposto domani.

Accanto a ITA, operano in Italia molte compagnie internazionali – low cost e legacy – che stanno già intervenendo sulla capacità. Alcuni operatori, come Wizz Air, hanno segnalato difficoltà temporanee anche nel nostro Paese, confermando che il problema esiste ma non è ancora sistemico .

Il nodo centrale non è il presente, ma le prossime settimane. Secondo le stime internazionali, l’Europa dispone di circa sei settimane di scorte di carburante per aerei. E il rischio non è teorico: la IATA ha già indicato che le prime cancellazioni diffuse potrebbero iniziare entro fine maggio .

Oggi i voli in Italia continuano a operare quasi regolarmente. Ma la situazione è in equilibrio precario.

Il sistema regge perché:

le scorte non sono ancora esaurite

le compagnie stanno adattando rapidamente l’offerta

Il nodo energetico: il carburante sta fermando gli aerei in tutto il mondo

Alla base c’è un dato strutturale: il carburante rappresenta tra il 20% e il 30% dei costi operativi di una compagnia aerea . Quando il prezzo del jet fuel raddoppia come accaduto nelle ultime settimane, intere rotte diventano improvvisamente non sostenibili.

Il conflitto in Medio Oriente ha aggravato la situazione. Il risultato è una selezione forzata:

si cancellano le tratte meno redditizie

si riduce la frequenza dei voli

si aumentano le tariffe

si evitano la zone di guerra

Il rischio sistemico: estate a rischio

Secondo la International Air Transport Association, il vero problema è che questa non è una crisi temporanea. Se le tensioni continueranno, le cancellazioni potrebbero aumentare proprio all’inizio dell’estate, il periodo di massima domanda.

In Europa, la dipendenza dalle importazioni è particolarmente critica: circa il 75% del jet fuel proviene dall’estero, soprattutto dal Medio Oriente. Questo rende il continente più esposto rispetto agli Stati Uniti, dove alcune compagnie – come Delta – hanno accesso diretto a raffinerie.

La lettura della stampa internazionale

La stampa economica internazionale converge su un punto: siamo davanti a una crisi strutturale più che ciclica.

Business Insider parla di un settore costretto a “ridurre rotte e capacità”

parla di un settore costretto a “ridurre rotte e capacità” Reuters evidenzia il rischio di cancellazioni diffuse già nelle prossime settimane

evidenzia il rischio di cancellazioni diffuse già nelle prossime settimane The Guardian sottolinea come i viaggiatori debbano prepararsi a disagi e cambiamenti nei piani

Il sistema aereo globale sta entrando in una fase nuova: non più solo domanda e offerta, ma dipendenza diretta dall’energia.

Le cancellazioni di oggi – migliaia tra Europa e Stati Uniti – sono solo il primo segnale. Se il prezzo del carburante resterà elevato, come avverte l’analista, il rischio non è solo qualche volo in meno. È una riduzione strutturale della mobilità aerea, con meno collegamenti, prezzi più alti e un mercato più selettivo.

E questa volta, a decidere non saranno le compagnie. Ma il costo dell’energia.