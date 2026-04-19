Voli cancellati e carburante alle stelle: la nuova crisi dell’aviazione globale
Tra Stati Uniti ed Europa migliaia di tratte già tagliate: e il peggio non è ancora arrivato
La frase di un analista americano “If the price of jet fuel remains elevated… there will be more cancellations” riportata da Fortune non è una previsione teorica. È già realtà. E i numeri iniziano a dare la misura di una crisi che potrebbe ridisegnare il trasporto aereo nei prossimi mesi.
Negli Stati Uniti, i primi segnali sono evidenti. Secondo i dati di monitoraggio dei voli, si registrano quasi 1.000 cancellazioni in pochi giorni, accompagnate da migliaia di ritardi legati anche all’aumento dei costi energetici . Le compagnie stanno già intervenendo sulla capacità: United Airlines ha annunciato tagli fino al 5% dei voli programmati, mentre altri vettori stanno aumentando prezzi e riducendo tratte meno redditizie .
In Europa, la situazione è ancora peggiore. Il caso più emblematico è quello della compagnia scandinava SAS, che ha annunciato la cancellazione di almeno 1.000 voli nel solo mese di aprile a causa del raddoppio dei prezzi del carburante in pochi giorni. In totale
- oltre 150 voli cancellati da KLM su rotte europee
- circa 1.000 voli regionali cancellati da Scandinavian Airlines
- tagli progressivi alle rotte da parte di gruppi come Lufthansa e Ryanair
Nel complesso, si parla già di diverse migliaia di voli cancellati tra Europa e rotte internazionali, con una tendenza in accelerazione.
ITA Airways e le altre compagnie italiane reggono per ora, ma il caro carburante cambia già le strategie
Nel pieno della crisi globale del carburante aereo, l’Italia si trova in una posizione intermedia: non è ancora colpita da cancellazioni massive, ma mostra segnali di vulnerabilità strutturale che potrebbero emergere nei prossimi mesi.
A differenza di altri Paesi europei, dove le cancellazioni sono già realtà, in Italia gli episodi restano limitati e temporanei. Alcuni aeroporti – tra cui Venezia, Brindisi e Catania – hanno registrato problemi di approvvigionamento di carburante, ma senza arrivare a cancellazioni diffuse dei voli .
Questo non significa che il sistema sia al sicuro. Anzi, l’Italia presenta una fragilità specifica:
- importa almeno il 50% del proprio jet fuel
- ha una capacità di raffinazione limitata rispetto ad altri Paesi europei
- dipende da rotte energetiche internazionali oggi instabili
In altre parole, il Paese è meno colpito oggi, ma potenzialmente più esposto domani.
Accanto a ITA, operano in Italia molte compagnie internazionali – low cost e legacy – che stanno già intervenendo sulla capacità. Alcuni operatori, come Wizz Air, hanno segnalato difficoltà temporanee anche nel nostro Paese, confermando che il problema esiste ma non è ancora sistemico .
Il nodo centrale non è il presente, ma le prossime settimane. Secondo le stime internazionali, l’Europa dispone di circa sei settimane di scorte di carburante per aerei. E il rischio non è teorico: la IATA ha già indicato che le prime cancellazioni diffuse potrebbero iniziare entro fine maggio .
Oggi i voli in Italia continuano a operare quasi regolarmente. Ma la situazione è in equilibrio precario.
Il sistema regge perché:
- le scorte non sono ancora esaurite
- le compagnie stanno adattando rapidamente l’offerta
Il nodo energetico: il carburante sta fermando gli aerei in tutto il mondo
Alla base c’è un dato strutturale: il carburante rappresenta tra il 20% e il 30% dei costi operativi di una compagnia aerea . Quando il prezzo del jet fuel raddoppia come accaduto nelle ultime settimane, intere rotte diventano improvvisamente non sostenibili.
Il conflitto in Medio Oriente ha aggravato la situazione. Il risultato è una selezione forzata:
- si cancellano le tratte meno redditizie
- si riduce la frequenza dei voli
- si aumentano le tariffe
- si evitano la zone di guerra
Il rischio sistemico: estate a rischio
Secondo la International Air Transport Association, il vero problema è che questa non è una crisi temporanea. Se le tensioni continueranno, le cancellazioni potrebbero aumentare proprio all’inizio dell’estate, il periodo di massima domanda.
In Europa, la dipendenza dalle importazioni è particolarmente critica: circa il 75% del jet fuel proviene dall’estero, soprattutto dal Medio Oriente. Questo rende il continente più esposto rispetto agli Stati Uniti, dove alcune compagnie – come Delta – hanno accesso diretto a raffinerie.
La lettura della stampa internazionale
La stampa economica internazionale converge su un punto: siamo davanti a una crisi strutturale più che ciclica.
- Business Insider parla di un settore costretto a “ridurre rotte e capacità”
- Reuters evidenzia il rischio di cancellazioni diffuse già nelle prossime settimane
- The Guardian sottolinea come i viaggiatori debbano prepararsi a disagi e cambiamenti nei piani
Il sistema aereo globale sta entrando in una fase nuova: non più solo domanda e offerta, ma dipendenza diretta dall’energia.
Le cancellazioni di oggi – migliaia tra Europa e Stati Uniti – sono solo il primo segnale. Se il prezzo del carburante resterà elevato, come avverte l’analista, il rischio non è solo qualche volo in meno. È una riduzione strutturale della mobilità aerea, con meno collegamenti, prezzi più alti e un mercato più selettivo.
E questa volta, a decidere non saranno le compagnie. Ma il costo dell’energia.