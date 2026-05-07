Garlasco, le nuove intercettazioni su Sempio. Indagini ancora aperte. Nuovi sviluppi nell’inchiesta

Nuovi sviluppi nell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco. Nella giornata in cui la Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, e Marco Poggi, fratello della vittima, emergono intercettazioni inedite risalenti ad aprile 2025.



Secondo quanto trapela, Sempio sarebbe stato intercettato tramite una cimice installata nella sua auto mentre era da solo. Nell’audio il 38enne avrebbe affermato: “Ho visto il video di Alberto e Chiara”, aggiungendo di aver “tentato un approccio” con la ragazza, che però “lo avrebbe rifiutato”.

Sempio, interrogato per circa quattro ore in Procura a Pavia, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande dei magistrati, che gli avrebbero contestato anche il contenuto delle nuove intercettazioni.

La testimonianza di Marco Poggi



È durata invece circa due ore la testimonianza di Marco Poggi, ascoltato come persona informata sui fatti. Secondo quanto emerso, il fratello di Chiara avrebbe dichiarato ai pm di non aver “mai visto video di sua sorella assieme ad Andrea Sempio” e di non credere alla colpevolezza dell’amico.

Le indagini su Sempio non ancora concluse



Nel frattempo, la Procura di Pavia continua a delineare il nuovo impianto accusatorio nei confronti di Sempio, indagato per omicidio aggravato. Durante l’interrogatorio, i magistrati — il procuratore aggiunto Stefano Civardi e le pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano — avrebbero illustrato gli elementi raccolti nel corso di circa un anno e mezzo di indagini, sottolineando tuttavia che “le indagini non sono ancora concluse”.



La difesa aveva già annunciato la scelta del silenzio. In una nota diffusa martedì, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti avevano spiegato che il loro assistito si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere “considerato che le indagini non sono chiuse e che il quadro probatorio non è ancora completo”. Al termine dell’interrogatorio, Sempio ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.