Come progettare il giardino della seconda casa: idee per uno spazio bello, resistente e facile da gestire

Il giardino di una seconda casa ha esigenze diverse rispetto a quello dell’abitazione principale. Oltre all’estetica, deve essere progettato per richiedere poca manutenzione, resistere ai periodi di assenza e valorizzare gli spazi esterni in ogni stagione. Con una pianificazione attenta, può trasformarsi in un ambiente accogliente e funzionale, capace di aumentare anche il valore dell’immobile.

Scegliere piante adatte al clima

Le specie mediterranee rappresentano spesso la soluzione migliore. Lavanda, rosmarino, salvia, oleandro e simili tollerano bene il caldo, richiedono poca irrigazione e regalano colore e profumo per gran parte dell’anno. Prediligere essenze resistenti significa ridurre gli interventi di manutenzione senza rinunciare all’impatto estetico.

Creare aiuole semplici ma scenografiche e ripensare il prato

Un giardino ben progettato non ha bisogno di un’eccessiva varietà di piante. Aiuole dalle forme morbide, delimitate da pietra naturale o acciaio corten, possono ospitare arbusti sempreverdi, graminacee ornamentali e fioriture stagionali, mantenendo un aspetto ordinato anche durante i periodi in cui la casa rimane inutilizzata.

Anche uno spazio contenuto può ospitare un angolo dedicato alle erbe aromatiche. Rosmarino, basilico, timo, menta e origano sono facili da coltivare e permettono di avere ingredienti freschi sempre a disposizione. Dove lo spazio lo consente, piccoli orti rialzati uniscono praticità ed estetica, facilitando la manutenzione.

Valorizzare il paesaggio circostante

Nelle località di mare, collina o montagna è importante che il giardino dialoghi con l’ambiente circostante. Materiali come pietra locale, legno naturale e ghiaia, insieme a essenze tipiche del territorio, contribuiscono a creare uno spazio armonioso e perfettamente integrato nel paesaggio.

Il classico prato inglese richiede irrigazione costante e tagli frequenti, caratteristiche che mal si adattano a una casa di villeggiatura. Miscele erbose più rustiche, superfici in ghiaia o tappezzanti come timo serpillo, dichondra e lippia rappresentano valide alternative, capaci di limitare i consumi d’acqua e contenere la crescita delle infestanti.

Il giardino dovrebbe essere vissuto come un’estensione naturale della casa. Una pergola, una vela ombreggiante o un gazebo possono creare una zona dedicata al relax, completata da arredi resistenti agli agenti atmosferici e da un’illuminazione soffusa che renda piacevoli anche le serate estive.

Illuminazione e irrigazione intelligente

Un impianto automatico con centralina programmabile e sensori di pioggia consente di mantenere il giardino in salute anche durante le settimane di assenza, ottimizzando i consumi idrici e riducendo la necessità di interventi manuali. Anche un progetto illuminotecnico discreto permette di valorizzare percorsi, alberature e aiuole, migliorando al tempo stesso la sicurezza. Faretti a LED e lampade solari rappresentano soluzioni efficienti e sostenibili, capaci di creare un’atmosfera accogliente dopo il tramonto.

Piantare alberi che crescono con il giardino

Ulivi, carrubi, lecci, aceri o alberi da frutto possono diventare il cuore dello spazio esterno. Oltre a offrire ombra naturale durante l’estate, conferiscono personalità al giardino e ne accrescono il valore paesaggistico nel tempo.

Il giardino ideale di una seconda casa è quello che continua a essere bello anche quando non viene vissuto quotidianamente. Puntare su specie longeve, materiali durevoli e composizioni semplici significa ridurre la manutenzione e assicurarsi uno spazio sempre piacevole da ritrovare, stagione dopo stagione.