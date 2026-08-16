Milano a Ferragosto, dal silenzio delle strade al miracolo della musica. “Pensiero agostano” di Angelo Gaccione

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Nel suo “Pensiero agostano”, Angelo Gaccione racconta la Milano semideserta del 15 agosto attraverso una passeggiata da corso Lodi al centro. Le saracinesche sono quasi tutte abbassate, il traffico abitualmente aggressivo è scomparso e gli unici esercizi aperti sono un bar e una gelateria gestiti da stranieri.

Qui il link all’articolo originale pubblicato su ODISSEA

Restano in movimento pochi fattorini e qualche figura marginale, tra cui un giovane tossicodipendente che richiama alla mente il mai risolto problema del bosco di Rogoredo. Da qui nasce una critica agli amministratori, accusati di non conoscere né amare la città reale e di ignorarne insicurezza e fragilità.

Il silenzio della “controra”

Nel silenzio della “controra”, parola meridionale che indica le ore immobili e assolate del pomeriggio, persino una coppia di tortore può posarsi indisturbata nel cortile. Con la temperatura vicina ai 40 gradi, Gaccione raggiunge in metropolitana piazza Missori e poi, a piedi, il Santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, conosciuto in milanese come la “Gesa di spos” (si pronuncia spus), la chiesa degli sposi.

Qui la città deserta mostra un volto inatteso: davanti all’ingresso si è formata una lunga fila per il concerto del Quartetto Vanvitelli, dedicato a Scarlatti e Händel. Il cartello annuncia il tutto esaurito. Anziani, turisti e pochi giovani affrontano il caldo per ascoltare musica antica; un uomo in carrozzella viene sollevato a braccia per entrare.

Il successo diventa così l’occasione per ricordare il lavoro nascosto dietro ogni iniziativa culturale.

Gaccione ringrazia Myriam Poli e Gabriella La Morra, organizzatrici della ventesima edizione del Festival Milano Arte Musica. Sono la loro cura, passione e presenza anche a Ferragosto a rendere possibile il piccolo miracolo: mentre fuori tutto è serrato, dentro la chiesa la bellezza registra il tutto esaurito.

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Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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